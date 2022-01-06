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Veja como fazer michelada, drinque mexicano com cerveja

O bartender Matheus Almeida ensina a preparar duas versões da bebida: a tradicional, com limão e pimenta-do-reino, e a escura, com molho inglês e suco de tomate
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 02:00

Gosta de drinques feitos com cerveja? Além do famoso Submarino, que leva Steinhäger, são bem populares o Cozumel, com limão e sal, e a michelada - este, de origem mexicana, é levemente apimentado.
No vídeo acima, o bartender Matheus Almeida ensina a preparar duas versões da michelada: a tradicional, com limão e pimenta-do-reino, e a escura - com molho inglês e suco de tomate. Confira os ingredientes:

MICHELADA TRADICIONAL

  • 50ml de suco de limão (o equivalente a um limão inteiro espremido)
  • 1 cerveja long neck Pilsen (343 ml)
  • Sal e pimenta-do-reino para formar a borda do copo
  • Gelo
Michelada do restaurante Los Chicos
Michelada é um drinque refrescante e apimentado Crédito: Bruno Coelho

MICHELADA ESCURA

  • 50ml de suco de limão
  • 1 cerveja long neck Pilsen (473 ml) 
  • 15ml de molho inglês
  • 40ml de suco de tomate
  • 2 gotas de molho de pimenta (opcional)
  • Sal e limão para formar a borda no copo
  • Gelo

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