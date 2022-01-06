Veja como fazer michelada, drinque mexicano com cerveja

Gosta de drinques feitos com cerveja? Além do famoso Submarino, que leva Steinhäger, são bem populares o Cozumel, com limão e sal, e a michelada - este, de origem mexicana, é levemente apimentado.
No vídeo acima, o bartender Matheus Almeida ensina a preparar duas versões da michelada: a tradicional, com limão e pimenta-do-reino, e a escura - com molho inglês e suco de tomate. Confira os ingredientes:
MICHELADA TRADICIONAL
- 50ml de suco de limão (o equivalente a um limão inteiro espremido)
- 1 cerveja long neck Pilsen (343 ml)
- Sal e pimenta-do-reino para formar a borda do copo
- Gelo
MICHELADA ESCURA
- 50ml de suco de limão
- 1 cerveja long neck Pilsen (473 ml)
- 15ml de molho inglês
- 40ml de suco de tomate
- 2 gotas de molho de pimenta (opcional)
- Sal e limão para formar a borda no copo
- Gelo