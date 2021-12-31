Bebeu cerveja demais? Saiba como evitar ou curar a ressaca

Para muitos que extrapolam na bebida, a ressaca é inevitável Crédito: Get Angel Studios

Beber menos para beber melhor - ou seja: menos quantidade e com mais qualidade. Este é um dos ensinamentos da cultura cervejeira, mas às vezes extrapolamos e bebemos além da conta. Daí, no outro dia, temos que lidar com a tão incômoda ressaca.

De acordo com o médico Gilmar Francisco, trata-se de uma reação do nosso corpo ao uso exagerado do álcool e do conjunto de complicações agudas que a bebedeira acarreta.

“O álcool é metabolizado pelo fígado em acetaldeído, que é uma substância tóxica e, em seguida, em ácido acético, que é atóxico. Essa metabolização do álcool leva algumas horas e nosso corpo é capaz de depurar uma quantidade limitada de álcool por período. É justamente o acetaldeído que leva à sensação de mal estar gerada pelo álcool”, pontua.

Ainda segundo Gilmar, o processo de metabolização do álcool envolve vias enzimáticas do fígado, que também participam da produção de glicose, principalmente em períodos de jejum, gerando uma hipoglicemia.

O médico complementa que beber demais causa a inibição do hormônio antidiurético ADH, o que aumenta a eliminação de água pelos rins e leva ao aumento do volume de urina e da frequência urinária, tendo como consequência a desidratação.

POR QUE SENTIMOS DOR DE CABEÇA AO BEBER EM EXCESSO?

“Essa desidratação atinge, inclusive, as meninges, membranas que envolvem o cérebro, e isso resulta na famosa dor de cabeça”, informa o médico.

Por fim, o aumento do conteúdo líquido gástrico e da secreção de ácido pelo estômago, além da alta concentração de álcool no trato gastrointestinal, acabam causando diarreia, náusea e vômito, completando o que chamamos de ressaca. Para diminuir esses sintomas, Gilmar ressalta que o ideal é hidratar-se.

"É muito importante comer antes mesmo de começar a beber. Alimentos gordurosos diminuem o esvaziamento gástrico, e alimentos proteicos promovem substratos para a síntese de glicose pelo fígado." Gilmar Francisco - Médico

Outra dica do profissional é fracionar as doses de bebidas alcoólicas. “O ideal mesmo é ingerir a cerveja o mais lentamente possível e em menor quantidade”.

OS TRUQUES DOS CERVEJEIROS PARA COMBATER A RESSACA

Juiz cervejeiro BJCP, mestre cervejeiro e bebedor de carteirinha, Victor Morandi tem suas receitas pessoais para combater a ressaca. De todas as dicas, sua principal é a ingestão de água.

"Tem que beber água , não tem jeito. A dica mesmo é sempre intercalar uma cerveja com água ou água de côco. Tentar se hidratar enquanto bebe é uma ótima forma de prevenir a ressaca. Comer, para mim, não funciona", conta.

Cervejeira em Vitória , Ana Carolina Pizetta faz um ritual de prevenção para amenizar os sintomas caso a ressaca seja inevitável. Antes de beber, ela toma medicamentos para dor de cabeça, enjoo e também para proteger o estômago. "Além disso, intercalo cerveja e água enquanto estiver sóbria", afirma.

Dor de cabeça é um dos principais sintomas da ressaca Crédito: Shutterstock

Se a ressaca vem, Ana vai direto para o chuveiro e toma um banho bem gelado. "Também costumo reforçar alguns remédios e comer alimentos mais gordurosos. Já percebi que isso funciona para mim, melhoro mais rápido".

Eu, enquanto bebo, tenho o hábito de consumir proteínas, e como cervejeira e sommelière que sofre de gastrite, faço um alerta: nunca beba de barriga vazia.

Para algumas pessoas, como eu, o consumo exagerado de alimentos gordurosos e carboidratos pode fazer mal. Por isso, dou preferência a carnes e comidas mais magras. Funciona para mim, e pode ser que também dê certo para você.

3 DICAS PARA EVITAR OS SINTOMAS

01 Beba água! Reforço porque é a melhor dica. Hidrate-se e siga firme bebendo água. Um copo de água por um de cerveja é a fórmula mágica. Se você estiver fazendo degustação de cervejas, a água, além de hidratar, vai ajudar a limpar o seu paladar. 02 Pegue leve com a gordura Coma, mas evite alimentos gordurosos. É o que já falei acima: é muita complexidade para o nosso organismo lidar. 03 Tenha cuidado ao misturar Evite também misturar grandes quantidades de cervejas diferentes. É a mesma lógica: muita complexidade para o nosso organismo.

4 DICAS PARA CURAR A RESSACA RÁPIDO

01 Beba ainda mais água É recomendável beber antes de dormir e assim que acordar. Mesma lógica da hidratação. 02 Aposte na cafeína Café e chás estimulantes vão lhe ajudar a reanimar e também a hidratar. Eu não sou ninguém se não tiver o meu café! 03 Cuide da irritação Antiácidos e desintoxicantes ajudam, e muito, quando estômago e fígado estão irritados. 04 Vai uma vitamina aí? A vitamina C é uma aliada quando a ressaca se instala. Portanto, invista em sucos frescos de frutas cítricas ou até mesmo em pastilhas efervescentes que contenham a substância.