10 cervejas brasileiras premiadas que vale a pena conhecer

DAMA WOOD SELECTION BIÈRE DE GARDE (garrafa/500ml) - Ouro na categoria Hybrid/Mixed Lagers or Ales no Concurso Brasileiro de Cervejas 2021

A India Pale Ale inspirada nas primeiras English IPA é icônica e vem colecionando prêmios há mais de uma década. O borogodó desse rótulo, que é um dos meus favoritos da marca, é a adição de rapadura na receita. Esse e outros elementos tornam a Indica uma cerveja robusta, com corpo completo e amargor na medida. É para beber sem medo. Preço médio: R$ 13 (600ml)*.

Representando outras cervejas da ES (Cervejaria Espírito Santo) que ganharam medalhas na edição brasileira do World Beer Awards deste ano, destaco a Altbier como “tem-que-beber” da vez. Com IBU de 46, ou seja, nem tão amarga assim, essa belezinha da Escola Alemã garante corpo médio e equilíbrio entre malte e o lúpulo, fazendo jus a esse estilo que tem tudo para pegar em terras brasileiras. Preço médio: R$ 40 (1 litro)*.

A vencedora da vez é feita com as bases da Brown Ale e da Pumpkin Ale da marca. O blend passa por barricas de carvalho por 90 dias, o que adiciona um toque de complexidade ao resultado final. Uma leve acidez permite destacar aromas e sabores mais ousados da madeira, e o conjunto da obra é puro equilíbrio. Temporariamente indisponível.

Essa Russian Imperial Stout com 10% de teor alcoólico faz história dentre as cervejas capixabas desde que trouxe essa medalha para o Estado. Complexa, ela tem adição de avelã e baunilha, corpo de médio para alto e vai bem com sobremesas densas à base de chocolate. Preço médio: R$ 36 (1 litro)*.

Não me canso de indicar esse rótulo porque, para mim, ele é um marco entre as cervejas medalhistas do Brasil. Essa Russian Imperial Stout com adição de lactose e cereja é o que podemos chamar de verdadeira cerveja gastronômica, já que é completa. Vale a pena ficar de olho para provar, já que é um rótulo sazonal. Preço médio: R$ 27 (330ml)*.

Esse rótulo é outro campeão de premiações e também é uma indicação certeira. Criada em homenagem à cidade de Lauro Müller (SC), terra da cervejaria, a receita conta com nove grãos e três especiarias diferentes, e traz camadas sensoriais incríveis e marcantes tanto no aroma quanto no paladar. Preço médio: R$ 29 (330ml)*.

Surpreendente é a melhor definição para essa cerveja, que tem como base uma American Sour e uma Brett Beer. Para finalizar o blend, entram leveduras de champanhe e o resultado, até difícil de descrever, revela notas de frutas, cereais, couro e cavalo (sim, devido à levedura queridinha dos cervejeiros ousados, Brettanomyces). Vale mais que a experiência. Preço médio: R$ 22 (310ml)*.

A colab entre a Dádiva e a cervejaria dinamarquesa Amager surpreendeu com essa Russian Imperial Stout com adição de goiabada. É daquelas cervejas que quem bebe não esquece jamais: marcante, com corpo alto e notas de cacau equilibradas, essa belezinha rouba a cena desde que foi lançada, em 2018. Preço médio: R$ 28 (473ml)*.

A inesquecível colab Barba Ruiva e Manobier levou ouro no World Beer Awards de 2019 e elevou a cerveja capixaba a outro patamar. Essa rauch é balanceada e seu malte defumado equilibra-se perfeitamente com notas frutadas e um leve caramelo. Ela tem um final seco e é bem mais refrescante do que se espera de uma cerveja do estilo. Preço médio: R$ 23 (500ml)*.