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Gigantes da cerveja investem para trazer rótulos internacionais

Novas apostas dos grupos Heineken e Ambev no Brasil são cervejas mainstream puro malte que se diferenciam no mercado e concorrem com as artesanais

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 ago 2021 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa Taynã Feitosa
Cerveja é uma paixão nacional e também é destaque no Recall de Marcas Rede Gazeta
Procura por cervejas premium nunca foi tão alta no Brasil  Crédito: Gerrie Van der Walt/ Unsplash
Alta demanda e muita oferta é uma boa definição para o mercado cervejeiro no Brasil atualmente. A procura por cervejas especiais, ou cervejas premium, nunca foi tão alta no país e esse nicho ganha cada vez mais adeptos.
Apesar de sermos um país acostumado com o estilo American Lager, mais leve e com um quê de brasilidade, é fato que as toda-poderosas do mercado cervejeiro atentaram-se para o fato de que o paladar dos brasileiros está mudando - e muito.

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Parte disso deve-se ao alto investimento em trazer cervejas mainstream consideradas premium dos quatro cantos do mundo para o Brasil. Com um lançamento atrás do outro, tanto o Grupo Heineken quanto a Ambev têm investido pesado na importação de rótulos que fazem sucesso em outros países.
Ainda apegadas ao termo "puro malte" como sinônimo de qualidade, as gigantes brigam por espaço e promovem cervejas internacionais quase com a mesma intensidade e velocidade com que compram cervejarias brasileiras. Para deixar você por dentro dessas novidades, destaquei a seguir os últimos lançamentos do Grupo Heineken e da Ambev por aqui.

TIGRE ASIÁTICO

O grupo Heineken iniciou seu movimento de importação de rótulos mainstream globais trazendo a holandesa Amstel para o Brasil em 2015. Seu último e mais estrondoso lançamento para 2021 em nosso país é a asiática Tiger. A cerveja é de Singapura e existe desde os anos 1930, sendo uma das mais populares da parte oriental do globo.
Detentora de mais de 40 premiações de cervejas pelo mundo, entre elas o World Beer Cup, a Tiger é uma Lager puro malte cristalina que chega para agradar o paladar brasileiro com presença na boca e leveza ao gole, características que combinam bem com o nosso clima tropical.

QUALIDADE ALEMÃ

Para bater de frente com uma outra verdinha também mais amarga da concorrência, a Ambev trouxe, ainda em 2019, a Beck's, originária de Bremen, na Alemanha. E o grande anúncio da marca para 2021 é outra cerveja alemã: a Spaten, já disponível no Espírito Santo.
Criada em Munique, em 1397, ela é uma puro malte clara com a qualidade indispensável de uma cerveja da Escola Alemã. É leve, com boa formação de espuma e tem excelente drinkability.

POPULAR NOS EUA

Há alguns meses, a Ambev trouxe para a América do Sul a Michelob Ultra, uma Ultra Light Lager que não é puro malte (tem arroz na receita, ufa!) e que é tão popular nos EUA quanto a Budweiser Light.
Ainda em 2020, a Ambev aproveitou a popularidade de uma das suas principais cervejas mainstream, a Stella Artois, e trouxe para o Brasil a versão sem glúten da marca, a fim de contemplar celíacos e agradar quem busca novidades entre as cervejas de larga escala.
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.

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Taynã Feitosa

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Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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