Conheça cinco cervejas capixabas ideais para beber no inverno

Não é só de vinho que vivem os capixabas na estação mais fria do ano. Inverno também combina, e muito, com cerveja. E uma boa pedida para aproveitar as baixas temperaturas é explorar estilos como Stout, Imperial Porter e Russian Imperial Stout, que têm tudo a ver com esse clima.
Para cerveja, uma regra é clara: se fizer frio, aumente o teor alcoólico para se aquecer. No inverno, buscamos comer e beber comidas densas, com mais corpo, mais sabor e mais presença. E isso também se aplica à bebida, que, para compensar o frio, é servida com temperatura mais alta, geralmente entre 8ºC e 14ºC, o que facilita identificar suas nuances e todo o aspecto sensorial.
Selecionei cinco rótulos produzidos em cervejarias do Estado e que são ideais para brindar no inverno. Recomendo testar harmonizações com comida de conforto, ou seja, receitas de cozimento lento, mais complexas e potentes.
DICAS DA COLUNISTA
TRÊS TORRES MACÁRIA PORTER (Três Torres Cervejaria/João Neiva)
A complexidade e o teor alcoólico são os destaques desse rótulo, que é uma parceria entre a Mestra e a Garrafaria 27. Aromas de especiarias e notas frutadas de uvas brancas e pimenta garantem o aquecimento dessa Belgian Strong Golden Ale, fácil de beber e perfeita para harmonizar com carnes e queijos gordurosos, como o inverno pede. ABV: 8,2%. Mais informações: (27) 99787-6656.
Excelente pedida para quem está começando a se aventurar pelo universo das cervejas mais escuras, essa Dry Stout tem amargor baixo e notas de café amargo, chocolate e até toffee. Como o estilo pede, leva maltes torrados na receita. ABV: 4,6%. Mais informações: (27) 99707-6062.
Potência e complexidade marcam essa Russian Imperial Stout (RIS) capixaba, vencedora do Mondial de La Bière e do MBeer Contest Brazil de 2019. Com notas intensas de nozes e baunilha, fazendo jus ao nome, a cerveja também traz malte torrado (bem presente), corpo alto e espuma densa. É um dos melhores rótulos da cervejaria. ABV: 10%. Mais informações: (27) 3534-2049.
A outra RIS desta lista vem das montanhas capixabas e entrega potência já no alto dos seus 17% de teor alcóolico. Seis tipos de malte, café arábica (também da serra capixaba), caramelo e nibs de cacau fazem parte da receita, e a cerveja é inesquecível para quem bebe. Mais informações: (27) 99901-8827.
Essa Imperial Porter carrega o que há de mais potente no subestilo clássico da Escola Inglesa: a adição de maltes torrados, que conferem à cerveja notas de chocolate e café e também uma coloração preta opaca. É densa, bastante encorpada, com sabores de baunilha, chocolate amargo, caramelo e frutas secas. ABV: 9%. Mais informações: (27) 99784-7034.
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.