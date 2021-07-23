Conheça cinco cervejas capixabas ideais para beber no inverno

TRÊS TORRES MACÁRIA PORTER (Três Torres Cervejaria/João Neiva)

A complexidade e o teor alcoólico são os destaques desse rótulo, que é uma parceria entre a Mestra e a Garrafaria 27. Aromas de especiarias e notas frutadas de uvas brancas e pimenta garantem o aquecimento dessa Belgian Strong Golden Ale, fácil de beber e perfeita para harmonizar com carnes e queijos gordurosos, como o inverno pede. ABV: 8,2%. Mais informações: (27) 99787-6656.

Excelente pedida para quem está começando a se aventurar pelo universo das cervejas mais escuras, essa Dry Stout tem amargor baixo e notas de café amargo, chocolate e até toffee. Como o estilo pede, leva maltes torrados na receita. ABV: 4,6%. Mais informações: (27) 99707-6062.

Potência e complexidade marcam essa Russian Imperial Stout (RIS) capixaba, vencedora do Mondial de La Bière e do MBeer Contest Brazil de 2019. Com notas intensas de nozes e baunilha, fazendo jus ao nome, a cerveja também traz malte torrado (bem presente), corpo alto e espuma densa. É um dos melhores rótulos da cervejaria. ABV: 10%. Mais informações: (27) 3534-2049.

A outra RIS desta lista vem das montanhas capixabas e entrega potência já no alto dos seus 17% de teor alcóolico. Seis tipos de malte, café arábica (também da serra capixaba), caramelo e nibs de cacau fazem parte da receita, e a cerveja é inesquecível para quem bebe. Mais informações: (27) 99901-8827.