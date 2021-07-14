Você tem fome de sopa? Veja receita com frango, talos e cogumelos

Sopa de frango com massa curta, talos de vegetais e cogumelos shiitake Crédito: Bia Brunow

Com o aumento da frequência de encomendas que recebo e de jantares particulares para o qual sou contratada aqui em Colatina (glória a Deus!), têm sido cada vez mais difícil cozinhar para mim mesma.

Então, via de regra, quando preciso trabalhar, como qualquer coisa que tenha à mão sem ter muita função: um tomate cortado, uma bacia de pipoca ou, em casos extremos, um "podrão" da madrugada.

Mas em um desses dias eu estava fazendo um caldo de legumes para cozinhar um risoto e fui acometida por um desejo fulminante de comer algo quentinho, nutritivo, saudável e reconfortante.

Durante aqueles 17 minutos batendo colher na panela, eu estava urrando de fome. Mas daquelas fomes que não se mataria com qualquer coisa. Era AQUELA FOME. Eu só não sabia ainda de quê.

"Entreguei o risoto. Me joguei no sofá. Fui engolida. Fechei os olhos e...FOME. Bora ver o que dá para fazer." Bia Brunow - Cozinheira

Na geladeira, havia alguns talos de brócolis e couve-flor e cogumelos shiitake cortadinhos. Havia também uma massa italiana meio doidinha, cheia de macarrõezinhos com formatos diferentes. Na panela, ainda um bom bocado do caldo de legumes fresquinho, e um tanto de parmesão ralado da finalização do risoto.

Ainda no freezer, vi dois pedaços solitários de sobrecoxa de frango... Não restavam mais dúvidas: minha fome era de sopa!

SOPA DE FRANGO, TALOS E COGUMELOS

Rendimento: 4 cumbucas

Tempo de preparo: 1 hora e 15 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

1 cebola média cortada em meia lua



2 dentes de alho



1 colher (chá) de cúrcuma



200g de massa curta no formato de sua preferência



2 litros de caldo de legumes caseiro



2 sobrecoxas de frango



Talos de brócolis e couve-flor a gosto



100g de cogumelos shiitake cortados em cubos ou tiras



1 ramo de tomilho



Queijo parmesão a gosto



1 colher (sopa) de manteiga



Sal e pimenta-do-reino



Azeite