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Cozinha intuitiva da Bia

Você tem fome de sopa? Veja receita com frango, talos e cogumelos

Um caldo de legumes feito para cozinhar risoto serviu de base para esse preparo quentinho, nutritivo, saudável e reconfortante

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:00

Públicado em 

14 jul 2021 às 15:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Sopa de frango, talos e cogumelos
Sopa de frango com massa curta, talos de vegetais e cogumelos shiitake Crédito: Bia Brunow
Com o aumento da frequência de encomendas que recebo e de jantares particulares para o qual sou contratada aqui em Colatina (glória a Deus!), têm sido cada vez mais difícil cozinhar para mim mesma.
Então, via de regra, quando preciso trabalhar, como qualquer coisa que tenha à mão sem ter muita função: um tomate cortado, uma bacia de pipoca ou, em casos extremos, um "podrão" da madrugada.

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Mas em um desses dias eu estava fazendo um caldo de legumes para cozinhar um risoto e fui acometida por um desejo fulminante de comer algo quentinho, nutritivo, saudável e reconfortante.
Durante aqueles 17 minutos batendo colher na panela, eu estava urrando de fome. Mas daquelas fomes que não se mataria com qualquer coisa. Era AQUELA FOME. Eu só não sabia ainda de quê. 
"Entreguei o risoto. Me joguei no sofá. Fui engolida. Fechei os olhos e...FOME. Bora ver o que dá para fazer."
Bia Brunow - Cozinheira
Na geladeira, havia alguns talos de brócolis e couve-flor e cogumelos shiitake cortadinhos. Havia também uma massa italiana meio doidinha, cheia de macarrõezinhos com formatos diferentes. Na panela, ainda um bom bocado do caldo de legumes fresquinho, e um tanto de parmesão ralado da finalização do risoto.
Ainda no freezer, vi dois pedaços solitários de sobrecoxa de frango... Não restavam mais dúvidas: minha fome era de sopa!

SOPA DE FRANGO, TALOS E COGUMELOS

Rendimento: 4 cumbucas
Tempo de preparo: 1 hora e 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 cebola média cortada em meia lua
  • 2 dentes de alho
  • 1 colher (chá) de cúrcuma
  • 200g de massa curta no formato de sua preferência
  • 2 litros de caldo de legumes caseiro
  • 2 sobrecoxas de frango
  • Talos de brócolis e couve-flor a gosto
  • 100g de cogumelos shiitake cortados em cubos ou tiras
  • 1 ramo de tomilho
  • Queijo parmesão a gosto
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Azeite
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, esquente o caldo de legumes e coloque as sobrecoxas para cozinhar até que fiquem no ponto para despedaçar. Na panela convencional, cerca de 40 minutos são suficientes. Se preferir na panela de pressão, 20 minutos dão para o gasto. 
  2. Enquanto isso, esquente um pouco de azeite e manteiga em uma outra panela funda. Junte a cúrcuma e refogue as cebolas, o alho e os talos de vegetais até dourarem um pouco. 
  3. Acrescente o frango despedaçado e os cogumelos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a massa e o caldo de legumes já fervente e cozinhe até que a massa chegue ao ponto ideal. 
  4. Sirva com uma boa quantidade de queijo ralado e umas torradinhas.
Leia as colunas anteriores de Bia Brunow e acompanhe a colunista também no Instagram.

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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