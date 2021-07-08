Famoso bar de Jardim da Penha lança novos petiscos e drinques

Bolinhos de camarão, de rabada e de feijoada são individuais Crédito: F/Still Fotografia

Com a reabertura dos bares autorizada em grande parte do Estado, alguns cardápios já se renovaram trazendo petiscos e drinques inéditos para os boêmios. Na Capital, o Divino Botequim (Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha) está desde terça-feira (6) com a carta repaginada e um novo chef na cozinha.

Entre as criações de Gilmar Alves destacam-se os bolinhos individuais de rabada (R$ 24,90), de camarão (R$ 24,90) e de feijoada (R$ 21,90). Servidos com molho de camarão, os bolinhos de arroz também são recentes (R$ 35,90 a porção com 10). O galetinho com arroz cremoso, batata rústica e molho madeira (R$ 79,90) integra a nova leva de pratos para duas pessoas.

Novo cardápio do Divino Botequim

A carta de drinques foi atualizada e o bartender Rhuan Rodrigues incluiu autorais como o Gin de Frutas Amarelas, que leva cúrcuma, energético e toranja (R$ 39,90), e o Noronha, de aperol, cachaça, triple sec, abacaxi e hortelã (R$ 27,90). Clique aqui para ver o cardápio completo . (27) 2142-4440.

JANTARES HARMONIZADOS NA PRAINHA

Em Vila Velha, a chef Cleuza Costa receberá em seu Quintal 84 (Rua 23 de maio, 84, Prainha) o chef e sommelier Pedro Kucht, do Oriundi, para uma série de jantares harmonizados com vinho. O projeto chama-se Videira no Quintal e a primeira edição está marcada para 13 de julho, próxima terça, às 19h. As reservas podem ser feitas pelo (27) 99901-2324.

Pedro Kucht e Cleuza Costa estarão juntos no projeto Videira no Quintal Crédito: Marcelle Louback

Já restam poucas vagas para o menu degustação, que terá seis etapas e seis vinhos (R$ 290 por pessoa). Tartare de melão com menta e crocante de Parma; pernil de cordeiro ao molho de especiarias com polenta trufada e crème brûlée com framboesa estão confirmados para a noite. Clique aqui para ver o cardápio

FESTA JULINA NO FIM DE SEMANA

A Amor com Açúcar embarcou na tradição desta época e vai promover, nos dias 9, 10 e 11/07, uma festa julina com diversas comidas típicas. Estão na lista bolo de milho cremoso, cocada de forno, pé-de-moleque, maçã do amor, canjica de coco e paçoca, churros, pipoca gourmet, cuscuz, pudim de rapadura e, para espantar o frio, caldo verde, quentão e vinho quente.

Cocada de forno, bolo de milho e pé-de-moleque: confeitaria em clima de "arraiá" Crédito: Andrea Valverde

O cardápio ficará disponível nos dois endereços da confeitaria, em Vila Velha, apenas para consumo no local. Rua Inácio Higino, 200, loja 2, Praia da Costa, e no Shopping Praia da Costa. Mais informações: (27) 99688-9981.