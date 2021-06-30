Que tal um almoço diferente? Confira 13 opções de menu executivo

AMBIENTE CHARMOSO

De segunda a sexta, das 12h às 16h, o Raiz do Canto oferece executivo a partir de R$ 59 por pessoa. As sugestões de entrada e sobremesa mudam a cada dia, mas os pratos só variam a cada duas semanas. Entre as opções do momento há frango ao limão com risoto de ervas e tornedor de filé ao molho de vinho e cogumelos com arroz de brócolis e batatinhas (foto). Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329. FOTO: Raiz do Canto/Instagram

No Alas, restaurante grego às margens do Canal de Camburi, o menu executivo sai a R$ 62 por pessoa (entrada + prato principal + sobremesa) e é servido de terça a sexta, das 12h às 16h. Na lista de principais, destacam-se o linguine ao ouzo (bebida grega de anis) com lascas de peixe (foto) e o Kokinistô me araká, carne bovina ao forno com ervilha, batata e cenoura. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordello

Misto de café, pub e bistrô, o Don Pedro tem menu executivo a R$ 53,90 por pessoa, com entrada, prato e sobremesa inclusos, e as opções mudam a cada semana. O arroz meloso de porco, bacon e coentro com quiabo e ovinho frito (foto) é uma das escolhas de principal. Já a entrada é uma salada da casa e a sobremesa manjar de coco com ameixa em calda. De segunda a sexta, das 12h às 15h30. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259. FOTO: Don Pedro/Divulgação

Sob nova direção desde o início de junho , o Pirão, um dos mais tradicionais restaurantes de moqueca do Estado, lançou um menu executivo completo a R$ 59 por pessoa. A entrada é casquinha de siri e a sobremesa torta de coco. No principal, a escolha fica entre bobó de camarão, peixe empanado com purê de batata, arroz de polvo, moquequinha de cação com camarão e medalhão de filé com fritas. De segunda a sexta, das 11h às 16h. Rua Joaquim Lyrio, 753, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Na Enseada do Suá, o Enseada Mediterrâneo oferece um menu executivo com novas opções de prato a cada semana. A entrada e a sobremesa, inclusas no valor de R$ 48 por pessoa, são criadas diariamente. No momento, as escolhas de principal são escalopes de filé com risoto caprese, arroz de sururu (foto) e coxa e sobrecoxa desossadas com massa fresca ao pesto. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Vitória. (27) 98133-0003. FOTO: Enseada/Instagram

Um dos mais novos executivos da lista é o da Cantina do Bacco Praia do Canto, lançado há poucos dias. A novidade é oferecida de terça a sexta, das 12h às 16h e custa R$ 59 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Entre as seis opções de principal, destaque para o bicfe ancho com risoto de grana padano e para o atum fresco grelhado com arroz de brócolis e batatas sauté (foto). Rua Joaquim Lyrio, 240, Vitória. (27) 2142-3040. FOTO: Bacco/Divulgação

O Ugo, na Praia da Costa, é um dos poucos restaurantes que oferecem menu de almoço executivo em Vila Velha. Além da entrada e da sobremesa, que são sugestões do dia, o valor (R$ 59 por pessoa) inclui um prato à escolha entre cinco opções - estas são renovadas semanalmente. Até sexta (2), estão em cartaz pedidas como galinhada, prensado de cupim com musseline de inhame e cartoccio de peixe com legumes. Av. Hugo Musso, 739. (27) 99261-6714.

O menu executivo do Spaghetti é servido em Vitória de terça a sexta e na unidade de Vila Velha de quarta a sexta, das 12h às 15h. O valor individual, R$ 58, inclui entrada, prato e sobremesa. Para começar, uma opção é a polenta com ragu apimentado de linguiça, e na seção de principais há espaguete à carbonara, rigatoni ao creme de funghi, milanesa de porco com risoto de açafrão e polpetone ao sugo com espaguete, entre outros. Av. Leitão da Silva, 377. (27) 3324-8866. Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras. (27) 3299-6125. FOTO: Spaghetti/Divulgação

Servido às quintas e sextas, o executivo do Barlavento é uma opção na Praia de Camburi, a R$ 64,90 por pessoa. Para abrir a refeição, vai à mesa a Salada Verão, e em seguida o cliente pode escolher entre os seguintes pratos: risoto de cogumelos; tornedor de filé com risoto de alho-poró; risoto de camarão com raspas de limão; peixe grelhado, purê de banana-da-terra e farofa de urucum; e salmão com cuscuz marroquino e vinagrete de maçã verde. A sobremesa é musse de chocolate com praliné de nozes (foto). Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99824-0486. FOTO: Olivier Schochlin

No Bendito Bistrô, o executivo entra em cena às quintas e sextas, das 11h às 16h, e o menu muda mensalmente. A partir desta semana, será servida de entrada quiche de alho-poró com mix de folhas orgânicas, e de sobremesa, o famoso quindim de Dona Nonô. Entre as cinco opções de prato, uma dica é o galetinho ao primo canto com creme de milho e brócolis ao alho (foto). Valor por pessoa: R$ 57. Rua Joaquim Lyrio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022. FOTO: Bendito/Divulgação

Com sugestões de entrada e sobremesa diferentes a cada dia, o almoço executivo no Aleixo tem cinco escolhas de prato principal renovadas toda semana. Nesta é possível escolher entre espaguete ao molho de moqueca e camarão; polpetone grelhado, purê de batata rústica e espinafre; chorizo com risoto de grana padano; peixe com legumes e molho de maracujá; e arrumadinho. Quanto: R$ 68,90 por pessoa, em cartaz de segunda a sexta, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 99846-8908.

De terça a sexta, das 12h às 15h, a Olegário tem como sugestão no almoço um executivo completo por R$ 54,90 (individual). São três escolhas de entrada, seis de prato principal e três de sobremesa. O filé à parmegiana com muçarela de búfala, grana padano e purê de batata é uma opção, assim como a clássica salada Caesar e a tilápia com tomates e espaguete de legumes. Rua João da Cruz, 385, térreo do Hotel Ibis, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-2618. FOTO: Mariana Tavares