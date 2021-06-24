É São João! Veja lista de delícias juninas para festejar

Nesta quinta-feira, 24 de junho, celebramos o nascimento de João Batista, o São João, que é um marco das festas juninas. Mas mesmo sem os clássicos arraiais, com fogueira, bandeirola, quadrilha, pescaria e tudo mais, suspensos desde o início da pandemia, vale exaltar os comes e bebes típicos desta época. Veja a seguir algumas receitas e dicas deliciosas por delivery.