É São João! Veja lista de delícias juninas para festejar

Nesta quinta-feira, 24 de junho, celebramos o nascimento de João Batista, o São João, que é um marco das festas juninas. Mas mesmo sem os clássicos arraiais, com fogueira, bandeirola, quadrilha, pescaria e tudo mais, suspensos desde o início da pandemia, vale exaltar os comes e bebes típicos desta época. Veja a seguir algumas receitas e dicas deliciosas por delivery.
QUENTÃO DIFERENTÃO
Pavê de amendoim, bolo-pudim de milho verde e cupcake de cachorro-quente são dicas práticas, baratas e deliciosas para incrementar a mesa do "arraiá". É bem provável que você já tenha os ingredientes na despensa, então, bora escolher uma receita colocar a mão da massa? Clique aqui para conferir os preparos.
Para celebrar Santo Antônio, São Pedro e São João, não podem faltar na mesa os doces típicos desta época: pé-de-moleque, cocada, canjica, cuscuz de tapioca, bolo de aipim e broa de milho estão na lista de doçuras para pedir em casa, que você confere clicando aqui.
Festa junina na caixa, arraial em casa, kit ou box junino: os combinados de comidas típicas viraram febre no São João de 2020 e seguem em alta este ano, devido à pandemia. Clique aqui para conhecer cinco opções sob encomenda na Grande Vitória.
O milho é um dos protagonistas da temporada, compondo as gostosuras mais famosas das festas juninas. Se você vai fazer um arraial em casa e quer preparar os quitutes, o que não falta é receita boa! Clique aqui para aprender três: bolo, canjica e torta cremosa.
Bolo de fubá é um clássico do "arraiá", e se aquele cremoso com um gostinho irresistível de queijo, melhor ainda! A apresentadora e rainha das receitas caseiras Ana Maria Braga sugere um bolo cremoso para comer de joelhos. Clique aqui para conferir.
Para quem não abre mão das comidas típicas mas quer manter a saúde em dia, a nutricionista Roberta Larica afirma que é possível adaptar as receitas das guloseimas juninas de forma mais nutritiva. Clique aqui para ver preparos leves de cocada, canjica, pipoca e outros mais.
Servido tradicionalmente nas quermesses e festas juninas do Brasil, o quentão tem quatro ingredientes básicos: cachaça, gengibre canela e açúcar. Que tal um reforço de especiarias, frutas cítricas e chocolate para deixá-lo irresistível? Clique aqui para ver a receita.