Festa junina na caixa: 5 kits saborosos para um arraial em casa

FARTURA NA CAIXA

Bolo de rolo é a especialidade da confeitaria Fulô, em Vila Velha, que acaba de lançar duas caixas com quitutes juninos. O kit Santo Antônio, ideal para duas pessoas, contém guloseimas como caldo, cuscuz doce e bolo de rolo (R$ 72/6 itens), e o São João, para quatro, vem com bolo e papa de milho, pipoca, caldinhos, amendoim, paçoca e pé-de-moleque (R$ 140/10 itens). Encomendas: até quinta-feira, nos meses de junho e julho, pelo (27) 99729-8605. Entregas às sextas e sábados na Grande Vitória. FOTO: Fulô/Divulgação

O kit para festa junina em casa virou tradição no Café Leve, em Vitória, e já vem com bandeirolas e playlist de "arraiá". Canjica doce, buraco quente, minichurros recheado com doce de leite, maçã do amor, caldo verde, pé-de-moleque, bolo de milho e brigadeiros de paçoca fazem parte da cesta, disponível em duas versões: "Ê trem bão", para duas pessoas (R$ 142), e "Caminho da roça", para quatro (R$ 269). Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99955-2933, durante o mês de junho. Entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Alex Gouvea

Canjicão, cuscuz de tapioca com coco, papa de milho, pé-de-moleque, cocada e torta de pão fazem parte do box junino da confeitaria Alfajor da Anita, em Vitória. Os combos estão disponíveis em três tamanhos (individual, casal e família) e custam a partir de R$ 59 - parte da renda obtida com as vendas será revertida para a compra de cestas básicas, que serão doadas a comunidades carentes. Encomendas: nos meses de junho e julho, pelo (27) 99529-5013. Entregas na Grande Vitória. FOTO: Alfajor da Anita/Divulgação

O arraial na caixa da confeitaria Amendoado, em Vila Velha, vem com canjica, cuscuz cremoso, bolo de aipim, escondidinho de milho com ragu de calabresa defumada, salgadinhos fritos, maçã do amor, cocadinhas de forno, cajuzinhos e paçocas (a partir de R$ 125). Encomendas: (27) 98127-6233. Entregas em Vila Velha e Vitória (consulte bairros). FOTO: Amendoado/Divulgação