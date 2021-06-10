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Hot dog americano é especialidade de nova lanchonete em Vitória

Dos mesmos proprietários da Foodies, a Doggies foi aberta esta semana na Rua da Lama. Veja também: dicas de doces e cesta de café para o Dia dos Namorados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:03

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:03

Hot dog Cheddar Bacon da Doggies, em Jardim da Penha, Vitória
Hot dog Cheddar Bacon da Doggies, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Camila Luz
Cachorro-quente, dogão, hot dog: o clássico pão com salsicha inventado nos EUA é a especialidade da mais nova lanchonete de Vitória. 
Inaugurada esta semana em Jardim da Penha, na Rua da Lama, a Doggies Hot Dogs é fiel ao estilo americano em suas sete versões do sanduba, que são fartas porém comedidas na variedade de ingredientes dos recheios.
O básico, Traditional, custa R$ 13,90 e contém salsicha, maionese caseira, catchup e mostarda (R$ 13,90). Já o Capixaba, um dos mais incrementados, vem com salsicha, banana-da-terra, ovo de codorna, batata palha, milho verde, molho de tomate e maionese, saindo a R$ 18,50.

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Em todas as opções, por mais R$ 3 é possível trocar a salsicha tradicional por frankfurt ou vegetariana. Para acompanhar, a pedida são as batatas chips, produzidas diariamente no local. "O molho de tomate também é feito na casa, com tomate pelado italiano. Nosso pães são do tipo americano, que não ficam encharcados", explica o empresário Gustavo Uyeno, um dos proprietários.
Ao lado da esposa, Mariane, Gustavo também comanda a hamburgueria Foodies, cuja unidade em Jardim da Penha fica exatamente em frente à Doggies. Na nova lanchonete, o casal tem como sócio o empresário Caio Barcellos.
 "A dogueria é um sonho antigo da Mariane e já tínhamos esse projeto pronto, só faltava encontrar o lugar ideal para abrir. A partir do ano que vem, será uma franquia", adianta Uyeno.
A lanchonete conta com dois tótens de auto-atendimento e há 22 assentos para consumo no local. O delivery está previsto para começar na próxima semana pelo aplicativo Shipp. O funcionamento é de terça a domingo, a partir das 16h30. Rua Anísio Fernandes Coelho, 1645, ao lado do King Kone.

CESTA DE CAFÉ COLONIAL PARA OS NAMORADOS

Quer presentear no Dia dos Namorados com uma cesta de comes e bebes mas ainda não fez sua encomenda? A Pão & Tangerina, em Vitória, está aceitando pedidos até esta sexta-feira (11), às 16h.
Um deles é a cesta de café colonial com buquê de flores, que contém pães artesanais da Jucá, queijo São José da Artelatte, lombinho do Empório Favoretti e corações de chocolate da Chocolateria Brasil, entre outros itens de produtores capixabas. Quanto: R$ 434. Encomendas: (27) 99296-5774. 
Cesta de café colonial com buquê de flores para o Dia dos Namorados da Pão & Tangerina
Cesta de café colonial com buquê pode ser pedida até o dia 11/06  Crédito: Pão & Tangerina/Divulgação

URSO DE CHOCOLATE E JARDIM DA CORAÇÕES

A Chocolateria Brasil lançou uma coleção especial com doces e kits para presentear no Dia dos Namorados. Entre os destaques está o Mozão, um urso de chocolate com casca recheada de caramelo salgado e interior preenchido com bombons de sabores variados, entre eles framboesa com champanhe e pistache com morango (R$ 250/650g). 
Outra criação da chef Flávia Gama é a caixa Jardim de Corações, que contém 25 bombons dourados e recheados (são cinco sabores diferentes) e vem coberta com um lindo arranjo floral (R$ 290/400g). A loja fica na Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 3322-7783 e 99507-3130.  
Jardim de Corações e Mozão, kits da Chocolateria Brasil para o Dia dos Namorados
Jardim de Corações e Mozão: criações da chef Flávia Gama para o Dia dos Namorados Crédito: Fábrica Mkt/Divulgação

MIMO VEGANO PARA PRESENTEAR

Para o Dia dos Namorados, a Espírito Cacau criou uma linha de chocolates naturais que inclui uma opção vegana, livre de glúten e lactose: os bombons mesclados de chocolate ao leite de coco com recheio de coco (R$ 59 a embalagem com 12 unidades).
Os produtos da nova coleção estão à venda na loja da marca em Vitória, localizada na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 63, República. Encomendas: (27) 99633-4914.
Bombons veganos de chocolate da Espírito Cacau para o Dia dos Namorados
Bombons de chocolate ao leite de coco: novidade vegana  Crédito: Matéria Primma/Divulgação
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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