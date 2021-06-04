Veja onde pedir fondue na Grande Vitória e nas montanhas

De origem suíça, o fondue é composto por um molho cremoso, salgado ou doce, que se mantém quente e onde se mergulham vários tipos de alimentos. É um prato muito querido pelos casais, e combina não só com o clima do inverno mas também com o Dia dos Namorados.

E você, já planejou a comemoração de 12 de junho? Se estiver em busca de um fondue para dividir com seu amor, pode encontrá-lo na lista do Divirta-se com opções da Grande Vitória e da Região Serrana. Confira!

PÃO AUSTRALIANO

O fondue está de volta ao cardápio do Outback Steakhouse e pode ser pedido tanto nos restaurantes como em casa. São duas opções, servidas no famoso pão australiano da marca. O Cheese Fondue (R$ 99,90) vem com mix de queijos Emmenthal, Gruyère e Cheddar acompanhado por filé, frango ao barbecue, costelinha, camarão empanados, fritas, croûtons e molho barbecue.

Já a versão doce, Chocolate Fondue (R$ 79,90), contém chocolate belga meio amargo e os seguintes acompanhamentos: bites de Thunder Brownie com Kit Kat, frutas, marshmallow tostado e crumbles de brownie. Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200) e Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2.418). Delivery: iFood.

Fondues do Outback vêm com o famoso pão australiano da casa Crédito: Outback/Divulgação

PANELINHA DE CERÂMICA

A Olima Culinária Afetiva criou um kit de fondue especialmente para o Dia dos Namorados. O mimo vem com panelinha de cerâmica, velas, garfinhos, creme de chocolate, frutas frescas (coco, kiwi, uva e morango) e biscoitos de parmesão (R$ 150). O produto é feito sob encomenda e os pedidos podem ser feitos até 11/06 neste link ou pelo (27) 99789-7807. Entregas sob consulta.

Kit da Olima contém panela de fondue, vela e garfinhos Crédito: Primeiro Mar

TÁBUAS PARA PETISCAR A DOIS

Especializada em tábuas com queijos, embutidos e frutas ao estilo grazing table, a Valentine Gourmet preparou cinco opções para o Dia dos Namorados, sendo quatro delas com vinho incluso. Todas vêm com fondue de chocolate nobre intenso, em um potinho, para acompanhar as frutas da composição - uva, morango, damasco e figo.

Cada tábua contém ainda brie com favo de mel, emmenthal, gouda, copa lombo, salaminho, presunto de Parma, pepperoni, coração de chocolate, castanhas caramelizadas, torradas, patê de alho-poró, geleia de frutas vermelhas e pão italiano.

Fondue de chocolate compõe as tábuas especiais da Valentine Crédito: Bruno Lopes

As tábuas para casal custam entre R$ 288 (sem bebida) e R$ 603 (valor do kit com o icônico vinho Memórias), e todas dão direito a um ensaio de cinco fotos com um fotógrafo profissional. Os clientes que adquirirem esses produtos também concorrem a uma diária em um sítio nas montanhas, uma grazing box e um vinho. Pedidos e mais informações pelo (27) 99706-8087.

CHOCOLATE COM FRUTAS

Opção de sobremesa no bar e pizzaria Toca do Lagarto, em Pedra Azul, o fondue de chocolate com frutas (morango, uva e banana) custa R$ 35 e está disponível de domingo a quinta, a partir das 17h. Mais informações pelo (27) 99734-7056.

Fondue de chocolate e frutas do bar e pizzaria Toca do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Camila Luz

Tradição no inverno No Centro de Santa Teresa, o fondue é servido no restaurante Giardino quando chega o inverno. Disponível a partir do dia 18/06 no jantar, sempre às sextas e sábados, a panela quentinha vem com fonduta e os seguintes acompanhamentos: filé mignon, batata, cogumelo Paris, brócolis, pão caseiro e goiabada. Quanto: R$ 110, para dois. Reservas e mais informações: (27) 99837-9513. Santa Teresa