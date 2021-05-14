Vai a Pedra Azul? Conheça novos pratos e restaurantes da região

Polpetone com talharim aos quatro queijos do restaurante Vallino a Pranzo Crédito: Ari Oliveira

As temperaturas cada vez mais baixas registradas em Pedra Azul convidam a apreciar um grande atrativo da região: a gastronomia. Mesmo com as restrições da pandemia, os lançamentos para a alta temporada chegaram aos cardápios, e também há novos empreendimentos para conhecer.

Três deles estão no pólo conhecido como Vale da Pedra, às margens da BR-262. O italiano Vallino a Pranzo, a segunda unidade do Aromen, de Domingos Martins, e a filial da delicatéssen Empório Bistut's, de Vitória, unem-se aos já estabelecidos Don Calmon, Espaço Vellozia, Farinha e Água, Ronchi Beer e Vallino Pizzeria.

PARRILHA COM VISTA PARA A PEDRA

Aberto há três anos na Rua do Lazer, em Domingos Martins, o Aromen inaugurou uma filial no Vale da Pedra (BR-262, Km 90), em novembro de 2020. No restaurante, a vista para a Pedra Azul é privilegiada, tanto do salão completamente envidraçado, que comporta 130 lugares, como da varanda, também espaçosa.

Aromen Pedra Azul

O carro-chefe são as carnes da parrilha, a partir de R$ 65, com destaque para os cortes bovinos (de vitela e Angus). Há comida alemã e petiscos, como a costelinha ao barbecue com pão de alho (R$ 80/600g). Entre os pratos para casal, que também podem ser pedidos individualmente, uma escolha é o filé ao vinho com risoto de castanha e crispy de parmesão (R$ 175, para dois).

Nas torneiras de chope, revezam-se três marcas artesanais da região: Altezza, Barba Ruiva e Ronchi. Ainda nesta temporada, a casa deve ampliar a carta de vinhos e incluir cortes de wagyu (raça de gado nobre japonesa). O funcionamento atual é quarta e quinta, das 11h às 23h; sexta e sábado, das 11h à 0h; e domingo das 11h às 22h. Música ao vivo: às sextas e sábados, a partir das 19h. Reservas: (27) 99897-0097.

QUITUTES DA CAPITAL PARA A SERRA

Fundado em Vitória em 1986, o Empório Bistut's chegou nesta semana a Pedra Azul e fica ao lado do Aromen, no Vale da Pedra. A filial tem o mesmo cardápio da matriz, na Mata da Praia, e oferece pratos congelados (panquecas, parmegianas, lasanhas, tortas, empadões, etc), salgados, biscoitos, vinhos, itens de mercearia e comida árabe - que é um diferencial na região.

Empório Bistut's Pedra Azul

O local conta com seis mesas, onde os clientes podem saborear algumas especialidades da proprietária, Cynthia Carone. O funcionamento é às quartas, quintas e domingos, das 10h às 17h; e sextas e sábados até as 20h. Reservas e mais informações: (27) 99291-2299.

COZINHA TRADICIONAL ITALIANA

A comida tradicional italiana do Vallino a Pranzo é uma opção para almoço no Vale da Pedra, de terça a domingo, das 11h às 16h. O restaurante divide espaço com a Vallino Pizzeria, que funciona à noite, e traz na carta ícones como lasanha napolitana, berinjela à parmegiana, tiramisù e panna cotta.

Vallino a Pranzo

Na lista de pratos individuais, que custam de R$ 52 a R$ 75, destacam-se também o polpetone com talharim aos quatro queijos (R$ 73) e o risoto de cogumelos com lascas de filé (R$ 69). O endereço é Rua Nona Elvira P. Modolo, 2, em frente à cervejaria Ronchi. Reservas e mais informações: (27) 99958-2019.

GASTRONOMIA E CAFÉ NA ROTA DO CARMO

Anexo à pousada Villa Uliana, na Rota do Carmo, o Cozinha Origem (BR-262, Km 90, Sítio Carmen) acaba de lançar cinco novos pratos. Além do arroz de polvo com picles de maçã verde (R$ 92) e do pernil de coelho cozido em baixa temperatura e servido com nhoque de ervas (R$ 92), o chef Fabio Lunz apresenta o ravióli de cogumelo Paris com carré de cordeiro (R$ 92).

Novidades do Cozinha Origem

O filé com azeite de trufas brancas e demi-glace de cogumelo (R$ 88) e o risoto de limão siciliano com bife de chorizo (R$ 92) completam as novidades da temporada. Todos os pratos são individuais. Após as refeições, uma dica imperdível é a experiência com cafés orgânicos cultivados no local, sob o comando do barista Vagner Uliana. Reservas e mais informações: (27) 99759-7022.

CARDÁPIO DA ESTAÇÃO

O italiano Don Due (Rota do Lagarto, Km 3) lança neste sábado (15) seu cardápio de inverno, com seis criações do chef Alessandro Vallino, que também comanda o Vallino a Pranzo e a Vallino Pizzeria. A tábua de frios da casa ganhou nova roupagem, com varal. "É uma imagem que faz lembrar minha infância na Itália", conta Alessandro, nascido em Nápoles.

Novidades do Don Due

Dois novos raviólis estreiam no menu: o de vitela (R$ 85) e o de pato com molho de laranja (R$ 92). Em outro lançamento, a massa, com recheio de maçã verde e molho cítrico, acompanha salmão (R$ 92). Também recém-chegados, o filé com brie gratinado e purê de inhame (R$ 89) e o t-bone com espaguete cacio e peppe e pistache (R$ 110) agradam aos fãs de carne.