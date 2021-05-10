Creme de abóbora com macarrão conchinha: dica para esquentar

Em dias de clima frio, bate logo a vontade de tomar uma sopa fumegante, ou um creme encorpado daqueles que aquecem até a alma. Separamos uma sugestão nesse estilo pra você fazer em casa: creme de abóbora com macarrão conchinha. Desejou? Veja como é fácil de preparar:
CREME DE ABÓBORA COM MACARRÃO CONCHINHA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, aqueça a manteiga e refogue o alho.
- Acrescente a abóbora e deixe cozinhar até formar um purê.
- Junte dois litros e meio de água fervente, o caldo de legumes e mexa até desmanchar. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos.
- Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para a panela. Acerte o sal.
- Junte a massa e deixe cozinhar por cerca de seis minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
- Em uma tigela pequena, coloque três gemas peneiradas, o creme de leite, o leite e bata até envolver bem.
- Acrescente a mistura ao creme de abóbora, mexa delicadamente e deixe cozinhar por mais três minutos. Retire do fogo, tempere com a noz-moscada, polvilhe a cebolinha e sirva em seguida.
- Dica: se preferir, substitua a abóbora por mandioca.
Receita cedida pela marca Adria.