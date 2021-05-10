O friozinho pede

Creme de abóbora com macarrão conchinha: dica para esquentar

Sopas e cremes vêm com tudo no cardápio da temporada fria, então, aproveite para servir em casa essa delícia fumegante

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 19:09

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 mai 2021 às 19:09
Creme de abóbora com macarrão conchinha
Tempere o creme com noz-moscada e cebolinha Crédito: Adria/Divulgação
Em dias de clima frio, bate logo a vontade de tomar uma sopa fumegante, ou um creme encorpado daqueles que aquecem até a alma. Separamos uma sugestão nesse estilo pra você fazer em casa: creme de abóbora com macarrão conchinha. Desejou? Veja como é fácil de preparar:

CREME DE ABÓBORA COM MACARRÃO CONCHINHA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • ½ embalagem de macarrão conchinha (250g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 dentes de alho, picados
  • ½ kg de abóbora (moranga ou paulista) cortada em cubos
  • 2 tabletes de caldo de legumes
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de creme de leite
  • ½ xícara (chá) de leite
  • Sal, noz-moscada e cebolinha picada a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, aqueça a manteiga e refogue o alho. 
  2. Acrescente a abóbora e deixe cozinhar até formar um purê. 
  3. Junte dois litros e meio de água fervente, o caldo de legumes e mexa até desmanchar. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos.
  4. Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para a panela. Acerte o sal.
  5. Junte a massa e deixe cozinhar por cerca de seis minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
  6. Em uma tigela pequena, coloque três gemas peneiradas, o creme de leite, o leite e bata até envolver bem.
  7. Acrescente a mistura ao creme de abóbora, mexa delicadamente e deixe cozinhar por mais três minutos. Retire do fogo, tempere com a noz-moscada, polvilhe a cebolinha e sirva em seguida.
  8. Dica: se preferir, substitua a abóbora por mandioca.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.

