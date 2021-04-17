Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mamma mia!

Risoto de rabada, linguiça e couve: veja receita de Juarez Campos

Para finalizar o prato, o chef do restaurante Oriundi, em Vitória, sugere ovo frito com gema mole e lascas de trufa

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:00

Evelize Calmon

Risoto de rabada, linguiça defumada, couve e ovo trufado do Festival de Primavera Oriundi
O risoto de rabada com linguiça e couve: foi criado por Juarez Campos no Oriundi Crédito: Marketing 365
Risoto é uma das especialidades do chef Juarez Campos, e o seu restaurante, Oriundi, tem o arroz cremoso italiano como carro-chefe. Uma das versões já servidas na casa é feita com ragu de rabada, linguiça defumada e couve. Para finalizar, ela ganha por cima um ovinho estrelado, com gema mole, e lascas de trufa. No momento, o prato não está no cardápio, mas a receita você confere abaixo. Bom apetite!

RISOTO COM RAGU DE RABADA, LINGUIÇA DEFUMADA E COUVE (4 porções)

  • INGREDIENTES (ragu):
  • 1 rabo de boi cortado nas juntas (retire o excesso de gordura)
  • 200g de linguiça defumada cortada em cubos e aferventada
  • 1 cebola média picada
  • 4 tomates picados (sem pele e sem sementes)
  • 4 dentes de alho picados
  • ½ pimentão verde pequeno picado
  • 1 colher (chá) de colorau
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 1 litro de caldo de carne ou de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino, vinagre e óleo
  • MODO DE PREPARO (ragu):
  1. Tempere a rabada com sal, pimenta-do-reino e vinagre e deixe marinar por pelo menos 1 hora.
  2. Doure a rabada no óleo em uma panela de pressão e reserve.
  3. Refogue a cebola, o alho, o pimentão e o colorau na mesma panela até murchar. 
  4. Junte os tomates, a metade da salsa, a cebolinha e refogue mais um pouco.
  5. Adicione a rabada e o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo, de 45 minutos a 1 hora após dar pressão. Se necessário, junte mais caldo.
  6. Destampe a panela, junte a linguiça em cubos e deixe cozinhar mais um pouco, sem a tampa. 
  7. Retire a carne dos ossos, em lascas médias, volte ao molho e junte o restante da salsa e da cebolinha. Acerte o tempero.
  • INGREDIENTES (risoto):
  •  320g de arroz arbóreo
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • 4 colheres (sopa) de grana padano
  • 2 colheres (sopa) de cebola picada
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 1,5 litros de caldo de carne ou frango
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Ragu de rabada com linguiça 
  • ½ maço de couve cortado em tirinhas
  • 4 ovos caipiras
  • MODO DE PREPARO (risoto):
  1. Em uma panela, refogue a cebola na metade da manteiga e azeite.
  2. Coloque o arroz e refogue por 1 minuto. Em seguida, junte o vinho branco e deixe evaporar.
  3. Acrescente aos poucos o caldo quente ao arroz, mexendo regularmente.
  4. Passados 15 minutos, prove o arroz e, se estiver al dente, junte o ragu de rabada e linguiça e as tirinhas de couve. Misture.
  5. Desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada e o grana padano.
  6. Sirva com um ovo frito por cima (fica ainda melhor com lascas de trufa).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados