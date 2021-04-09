Gosta de rabada? Confira 10 pratos e petiscos por delivery

INFLUÊNCIA ESPANHOLA

A massa artesanal impecável, produzida na casa, e o recheio suculento e bem temperado, fazem da lasanha de rabada uma campeã de vendas na Casa Roti, em Jardim Camburi, Vitória. A rotisseria oferece o prato em dois tamanhos: 500g (a partir de R$ 30) e 1kg (a partir de R$ 58). Delivery: iFood. (27) 2142-4060. FOTO: Flavio de Moraes

Servida aos sábados e domingos no Divino Botequim, em Jardim da Penha, Vitória, a rabada com batata é acompanhada por salada de agrião fresco e arroz (R$ 87,90/duas pessoas). O croquete de rabada com molho de mostarda escura também é uma opção (R$ 39,90/seis unidades). Delivery: (27) 99640-4440 (Whatsapp), iFood e Shipp. (27) 2142-4440. FOTO: Bruno Coelho

FOTO: Silvestre Tavares Uma dica imperdível no Wine Garden, na Praia do Canto, em Vitória, é o arroz de rabada. Nos pedidos pelo aplicativo da casa , o prato para duas pessoas sai por R$ 89, e para quatro comerem, R$ 156. Delivery também pelo iFood. (27) 99986-6041.

FOTO: Evelize Calmon Na Região Serrana, a entrada mais querida do cardápio do Don Calmon é a polenta cremosa com ragu de rabada (R$ 26), que também pode ser pedida em casa. O restaurante faz entregas na região (Pedra Azul, Aracê e Venda Nova) às sextas e sábados, no almoço e no jantar. Aos domingos, o delivery é no almoço. Pedidos: (27) 98124-7771 (Whatsapp).

FOTO: Divulgação Os pasteizinhos de leite com recheio de rabada estão entre os petiscos que vale a pena provar no Castanheira, em Vila Velha. A porção com 12 unidades custa a partir de R$ 32,90. O bar também serve rabada ensopada com agrião e polenta mole (a partir de R$ 36,90) e com batata (a partir de R$ 17,90/individual, da estufa). Delivery: neste link ou pelo iFood. (27) 99590-8989.

Aberto há poucos meses em Jardim Camburi, o bar Point dos Primos aposta em clássicos de botequim para fisgar a clientela pelo estômago. O mais elogiado é a rabada ensopada com batata e agrião que, não à toa, lidera os pedidos. Quanto: a partir de R$ 17,90. Delivery: de terça a domingo, das 11h às 22h, pelo Whatsapp (27) 99691-1100 (em Jardim Camburi, com entrega grátis) ou pelo iFood. FOTO: Ezila Medeiros

FOTO: Rodrigo Borçato Em Santa Teresa, as croquetas de rabada têm destaque no menu de entradas do Cafe Haus. Crocantes por fora e cremosas por dentro, custam a partir de R$ 30 (a porção com quatro unidades), no menu Haus em Casa. No restaurante, são servidas com aioli. Delivery: neste link ou pelo (27) 99277-5264.

Na aclamada cozinha do Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, a rabada com feijão manteiga, agrião e alho frito é o carro-chefe. Quanto: R$ 65, para duas pessoas. Delivery: Whatsapp (27) 99291-2529, com entregas em Vitória às segundas, quartas e quintas, das 15h às 22h, e de sexta a domingo, das 10h30 às 18h (frete a partir de R$ 5). FOTO: Gabriel Lordêllo

Entre as várias frituras apetitosas da Choperia Melotti, em Vitória, as coxinhas de rabada reinam absolutas (a partir de R$ 25,90/10 unidades). A receita de dona Alice Melotti, mãe dos proprietários, faz tanto sucesso que muitos clientes compram congeladas para fritar em casa. Delivery: Shipp ou na região (República, Morada de Camburi, Mata da Praia e Jardim da Penha) pelo Whatsapp (27) 99977-2642. FOTO: Divulgação