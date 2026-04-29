Exposição gratuita sobre cafés passará por três cidades do ES; saiba detalhes

A partir do dia 7 de maio, a cidade de Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, será palco da exposição itinerante "BRASIS Cafés de Origem", que estreia no Espírito Santo com o objetivo de abordar o universo dos cafés brasileiros, marcado pela diversidade de terroirs e pelo reconhecimento de suas origens.





A mostra cultural vai passar por outros dois municípios do Estado, incluindo Venda Nova do Imigrante e Linhares. Para apresentá-la e também proporcionar uma imersão visual e sensorial em regiões cafeeiras que detêm o selo de Indicação Geográfica (IG), será realizado no dia 7 um evento com degustação e palestras, a partir das 15h, no Teatro Municipal Fernando Torres.





Na ocasião, os visitantes poderão assistir a uma palestra de Juliano Tarabal, curador da mostra, engenheiro agrônomo e diretor-executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, às 15h, e a um painel formado por produtores locais, às 16h.





A partir desse evento, a exposição ficará aberta ao público até 17 de maio, com visitação gratuita de segunda a quinta, das 8h às 11h e das 13h às 17h; e às sextas, das 8h às 11h e das 13h às 16h.