Exposição gratuita sobre cafés passará por três cidades do ES; saiba detalhes

A partir do dia 7 de maio, a cidade de Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, será palco da exposição itinerante "BRASIS Cafés de Origem", que estreia no Espírito Santo com o objetivo de abordar o universo dos cafés brasileiros, marcado pela diversidade de terroirs e pelo reconhecimento de suas origens.
A mostra cultural vai passar por outros dois municípios do Estado, incluindo Venda Nova do Imigrante e Linhares. Para apresentá-la e também proporcionar uma imersão visual e sensorial em regiões cafeeiras que detêm o selo de Indicação Geográfica (IG), será realizado no dia 7 um evento com degustação e palestras, a partir das 15h, no Teatro Municipal Fernando Torres.
Na ocasião, os visitantes poderão assistir a uma palestra de Juliano Tarabal, curador da mostra, engenheiro agrônomo e diretor-executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, às 15h, e a um painel formado por produtores locais, às 16h.
A partir desse evento, a exposição ficará aberta ao público até 17 de maio, com visitação gratuita de segunda a quinta, das 8h às 11h e das 13h às 17h; e às sextas, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Fotografia e experiências sensoriais
Inspirada no livro "A Revolução do Café Brasileiro – Regiões com Indicação Geográfica", a mostra consiste na expressão visual das fotografias de Marcelo Coelho; na difusão de conhecimento a partir de painéis informativos e palestras sobre o impacto socioeconômico das IGs, e em experiências sensoriais (degustações guiadas e painéis com especialistas locais).
Segundo Tarabal, a exposição tem como missão elevar o valor do trabalho de gerações e garantir ao consumidor uma experiência com "história e alma". “A Indicação Geográfica é um selo de origem e qualidade que transcende o produto. Ela certifica que o café possui características únicas, moldadas pelo clima, solo, altitude e pelo saber-fazer das comunidades locais”, explica.
Para a cocriadora da mostra, Marcela Ribeiro, "BRASIS Cafés de Origem" propõe uma jornada imersiva na diversidade cultural e sensorial do café brasileiro. “A exposição convida o público a explorar cada detalhe, a sentir a paixão que move esses produtores e a compreender a importância de cada região. É um portal para um novo olhar sobre o café brasileiro, uma oportunidade para saborear a história, a cultura e a geografia em cada grão”, diz.
Diferenciais do ES na produção de cafés de origem
O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil, destacando-se como líder absoluto na produção de café conilon e um grande produtor de arábica. Com alta tecnologia e sustentabilidade, é referência em cafés especiais e finos, que exporta para diversos países.
O estado consolida um ecossistema que une alta produtividade, herança cultural e excelência sensorial. As certificações, concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), funcionam como uma "certidão de nascimento" do café, garantindo ao mercado global a rastreabilidade e o respeito ao terroir capixaba.
Fica em terras capixabas a maior região em extensão territorial com distinção de origem (DO) no Brasil, abrangendo 78 municípios. Sob a gestão da Federação dos Cafés do Estado do Espírito Santo (Fecafés), essa região superou décadas de desafios técnicos para entregar, hoje, uma bebida cobiçada, com notas de cacau, melado de cana e especiarias.
Já o café Arábica da região de Montanhas do Espírito Santo (Denominação de Origem), é referência pela agricultura familiar e pela influência de imigrantes europeus. Cultivados em altitudes de até 1.200 metros, os grãos apresentam um perfil exótico, com aromas de rosas brancas e jasmim.
O terroir capixaba também se destaca por integrar a produção ao agroturismo, tendo destinos icônicos como Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, onde a experiência do café é o eixo central de roteiros turísticos premiados.
Exposição "BRASIS Cafés de Origem"
Quando: de 7 a 17 de maio de 2026
Abertura e degustação: a partir das 14h
Onde: Teatro Municipal Fernando Torres, Av. Governador Francisco Lacerda Aguiar, s/n, Centro, Guaçuí
Entrada gratuita (sujeita a lotação)
Realização: Pink Produções
Mais informações: @cafes.igbrasil | @elo3cultura.