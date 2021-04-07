Feijoada sem segredos: qual é o melhor jeito de fazer o prato?

A única coisa que faço na pressão é a carne seca. Deixe dessalgar de um dia pro outro, corte em cubos médios e cozinhe na panela de pressão por 40 minutos. Escolhendo um bom feijão, deixe de molho, somente, antes de ele entrar no processo.

Em uma panela grande e de fundo grosso, acrescente os ingredientes para o refogado: o bacon, a pimenta, a cebola, o alho, os talos de coentro e as folhas de louro. Deixe dourar bem e acrescente as carnes frescas para selar.



Em seguida, adicione a carne seca cozida e o lombinho defumado, ambos cortados em cubos. Nada é temperado com sal, pois as proteínas curadas já são suficientes para temperar o prato.



Depois de douradas, jogue os tomates. Não é muito comum usá-los em feijoada, mas acho que dão frescor e ajudam a suavizar o prato.



Com a panela bem quente e as proteínas bem douradas, jogue a cachaça para dar um sabor bem especial e espere evaporar.



Cubra as carnes com água e deixe cozinhar por 40 minutos para que fiquem macias.



Em seguida, acrescente o feijão e deixe cozinhar por mais 40 minutos, em média. Se necessário, no final, pegue algumas conchas do feijão, amasse os grãos e volte com essa mistura para a panela, para engrossar o caldo.



Ajuste o tempero, se necessário, e finalize com bastante tempero verde.