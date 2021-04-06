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Frango frito ao molho barbecue apimentado: dica para petiscar

Coloque a cerveja para gelar e prepare sua fritadeira para fazer esse petisco delicioso, de sabor intenso e picante na medida

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Frango frito e molho barbecue apimentado
Frango com barbecue caseiro fica pronto em 40 minutos   Crédito: Gabriel Lordello
Frango a passarinho já é uma delícia puro, só fritinho mesmo, mas imagine lambuzar cada pedaço com um molho barbecue bem gostoso, com toque picante? A receita do chef Alessandro Eller traz essa dica, super prática e perfeita para acompanhar uma cerveja bem gelada. Confira abaixo. 

FRANGO FRITO AO MOLHO BARBECUE APIMENTADO

  • Rendimento: 6 porções
  • Tempo de preparo: 40 minutos
  • Dificuldade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Para o frango:
  • 1kg de frango a passarinho previamente temperado
  • Cebolinha francesa picadinha a gosto
  • Para o molho barbecue:
  • 1 xícara (chá) de catchup
  • 1 xícara (chá) de vinagre de maçã ou vinho branco
  • Meia xícara (chá) de melado de cana
  • Meia xícara (chá) de mel
  • 2 dentes de alho ralados
  • 1 colher (chá) de fumaça líquida (opcional)
  • Meia cebola ralada
  • 1/4 de colher (chá) de molho de pimenta
  • MODO DE PREPARO (molho):
  1. Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo alto. 
  2. Cozinhe até ferver, mexendo sempre.
  3. Em seguida, abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela destampada por 10 minutos ou até engrossar.
  • MODO DE PREPARO (frango):
  1. Aqueça a panela com um litro de óleo vegetal na temperatura média e frite os pedaços de frango.
  2. Quando estiverem dourados, retire-os da panela e coloque em uma travessa forrada com papel toalha, para absorver o excesso de óleo.
  3. Depois, em uma tigela, misture o frango ao molho barbecue, de modo que todos os pedaços fiquem inteiramente cobertos.
  4. Para finalizar, salpique cebolinha francesa picadinha.
Receita cedida pela marca Kifrango. Veja mais em leia.ag/receitas

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