Frango frito ao molho barbecue apimentado: dica para petiscar

Frango a passarinho já é uma delícia puro, só fritinho mesmo, mas imagine lambuzar cada pedaço com um molho barbecue bem gostoso, com toque picante? A receita do chef Alessandro Eller traz essa dica, super prática e perfeita para acompanhar uma cerveja bem gelada. Confira abaixo.
FRANGO FRITO AO MOLHO BARBECUE APIMENTADO
- Rendimento: 6 porções
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Dificuldade: fácil
- INGREDIENTES:
- Para o frango:
- 1kg de frango a passarinho previamente temperado
- Cebolinha francesa picadinha a gosto
- Para o molho barbecue:
- 1 xícara (chá) de catchup
- 1 xícara (chá) de vinagre de maçã ou vinho branco
- Meia xícara (chá) de melado de cana
- Meia xícara (chá) de mel
- 2 dentes de alho ralados
- 1 colher (chá) de fumaça líquida (opcional)
- Meia cebola ralada
- 1/4 de colher (chá) de molho de pimenta
- MODO DE PREPARO (molho):
- Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo alto.
- Cozinhe até ferver, mexendo sempre.
- Em seguida, abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela destampada por 10 minutos ou até engrossar.
- MODO DE PREPARO (frango):
- Aqueça a panela com um litro de óleo vegetal na temperatura média e frite os pedaços de frango.
- Quando estiverem dourados, retire-os da panela e coloque em uma travessa forrada com papel toalha, para absorver o excesso de óleo.
- Depois, em uma tigela, misture o frango ao molho barbecue, de modo que todos os pedaços fiquem inteiramente cobertos.
- Para finalizar, salpique cebolinha francesa picadinha.
Receita cedida pela marca Kifrango. Veja mais em leia.ag/receitas.