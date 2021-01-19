Deu fome? Aprenda a preparar uma deliciosa panqueca de frango

Finalize cobrindo com molho de tomate e queijo parmesão ralado e leve ao forno por 10 minutos antes de servir
Evelize Calmon

Publicado em 

19 jan 2021 às 11:00

Panqueca de frango
Panquecas de frango cobertas com molho vermelho e parmesão  Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Procurando uma receita que agrada a todos e seja simples de fazer? A panqueca que trouxemos como sugestão é uma boa deixa para aproveitar sobras de frango e aquele molho de tomate coringa, perfeito para ser usado em inúmeras preparações. Dica: tenha sempre na geladeira, de preferência caseiro. Vamos ao passo-a-passo:

PANQUECA DE FRANGO

  • Rendimento: 10 porções 
  • Tempo de preparo: 1 hora
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 xicara (chá) de farinha de trigo tipo 1 (115g)
  • 1 xicara e meia (chá) de leite (375g)
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem (13g)
  • 1 pitada de sal
  • 2 ovos (104g)
  • Recheio de frango:
  • 1 fio de azeite extravirgem
  • 500g de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola
  • 1 tomate sem sementes, picado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador o leite, os ovos, o azeite, o sal e a farinha de trigo.
  2. Unte uma frigideira com azeite e espalhe a massa da panqueca. Deixe dourar dos dois lados. Faça isso com toda a massa e reserve.
  3. Para o recheio, coloque em uma panela o azeite, a cebola picada e deixe refogar. Acrescente o frango, o tomate e o milho. Tempere com sal e salsa.
  4. Recheie as panquecas com o frango, coloque em um refratário e cubra com molho vermelho. 
  5. Finalize com queijo parmesão ralado e leve ao forno por 10 minutos.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

