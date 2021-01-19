Deu fome? Aprenda a preparar uma deliciosa panqueca de frango

Procurando uma receita que agrada a todos e seja simples de fazer? A panqueca que trouxemos como sugestão é uma boa deixa para aproveitar sobras de frango e aquele molho de tomate coringa, perfeito para ser usado em inúmeras preparações. Dica: tenha sempre na geladeira, de preferência caseiro. Vamos ao passo-a-passo:
PANQUECA DE FRANGO
- Rendimento: 10 porções
- Tempo de preparo: 1 hora
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 xicara (chá) de farinha de trigo tipo 1 (115g)
- 1 xicara e meia (chá) de leite (375g)
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem (13g)
- 1 pitada de sal
- 2 ovos (104g)
- Recheio de frango:
- 1 fio de azeite extravirgem
- 500g de frango cozido e desfiado
- 1 cebola
- 1 tomate sem sementes, picado
- MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador o leite, os ovos, o azeite, o sal e a farinha de trigo.
- Unte uma frigideira com azeite e espalhe a massa da panqueca. Deixe dourar dos dois lados. Faça isso com toda a massa e reserve.
- Para o recheio, coloque em uma panela o azeite, a cebola picada e deixe refogar. Acrescente o frango, o tomate e o milho. Tempere com sal e salsa.
- Recheie as panquecas com o frango, coloque em um refratário e cubra com molho vermelho.
- Finalize com queijo parmesão ralado e leve ao forno por 10 minutos.
Receita cedida pela marca Renata.