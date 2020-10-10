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Receita de empadão de frango com recheio cremoso: confira!

Para dar um toque especial ao sabor, uma dica é acrescentar azeitonas e ervilhas junto ao frango bem temperadinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 06:00

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 06:00

Empadão de frango com recheio cremoso
Receita de empadão de frango rende oito fatias Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia/Divulgação
Quem resiste a um bom empadão de frango? Se você é daqueles que ama essa torta salgada e anima de testar uma receita em sua cozinha, dê uma olhada nos ingredientes a seguir.
Também mostramos o passo a passo do preparo do prato, que fica ótimo servido tanto quente quanto frio. 

EMPADÃO DE FRANGO

Rendimento: 8 fatias, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: médio
  • INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • 4 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 lata de milho escorrida
  • 3 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado
  • 1 colher (sopa) de farinho de trigo dissolvida em ½ xícara (chá) de água
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara de cheiro verde picado
  • 400g de requeijão em bisnaga (opcional)
  • 1 colher (chá) de cúrcuma em pó (opcional)
  • Massa:
  • 600g de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 50g de manteiga derretida
  • 300ml de água
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de fermento químico
  • 2 gemas peneiradas (para pincelar sobre a massa antes de assar).
  • MODO DE PREPARO:
  1. Recheio: em uma panela média, em fogo médio, doure o frango no azeite, junte o alho, a cebola, o tomate, a cúrcuma e o milho. Refogue por 3 minutos.
  2. Acrescente a mistura de água com a farinha, o sal, o cheiro verde e 100g de requeijão cremoso. Mexa até encorpar. Reserve. Lembre-se de utilizar frio.
  3. Massa: em um recipiente, misture o azeite, a manteiga, a água, o sal e o fermento e a farinha, sem sovar, até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por 30 minutos.
  4. Após esse tempo, divida a massa em duas partes. Abra uma das partes na espessura de meio centímetro e forre uma forma de aro removível (22 cm de diâmetro), no fundo e nas laterais. 
  5. Reserve na geladeira, envolva a outra parte da massa em filme plástico e também leve à geladeira. Reserve.
  • MONTAGEM:
  1. Coloque o recheio de frango já frio dentro da torta e adicione o restante do requeijão.
  2. Abra com o rolo a outra parte da massa e feche a torta, apertando com os dedos as laterais.
  3. Com os retalhos da massa, decore a gosto.
  4. Pincele com as gemas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º C por 30 minutos ou até dourar a superfície da torta.
  5. Sirva quente ou fria acompanhada de salada.
  6. Dica: para dar um toque especial ao sabor, junte azeitonas e ervilhas no recheio.
Receita cedida pela marca Renata.

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