Receita de empadão de frango com recheio cremoso: confira!

Recheio: em uma panela média, em fogo médio, doure o frango no azeite, junte o alho, a cebola, o tomate, a cúrcuma e o milho. Refogue por 3 minutos.

Acrescente a mistura de água com a farinha, o sal, o cheiro verde e 100g de requeijão cremoso. Mexa até encorpar. Reserve. Lembre-se de utilizar frio.



Massa: em um recipiente, misture o azeite, a manteiga, a água, o sal e o fermento e a farinha, sem sovar, até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por 30 minutos.



Após esse tempo, divida a massa em duas partes. Abra uma das partes na espessura de meio centímetro e forre uma forma de aro removível (22 cm de diâmetro), no fundo e nas laterais.