Receita de empadão de frango com recheio cremoso: confira!

Quem resiste a um bom empadão de frango? Se você é daqueles que ama essa torta salgada e anima de testar uma receita em sua cozinha, dê uma olhada nos ingredientes a seguir.
Também mostramos o passo a passo do preparo do prato, que fica ótimo servido tanto quente quanto frio.
EMPADÃO DE FRANGO
Rendimento: 8 fatias, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- Recheio:
- 4 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 lata de milho escorrida
- 3 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado
- 1 colher (sopa) de farinho de trigo dissolvida em ½ xícara (chá) de água
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara de cheiro verde picado
- 400g de requeijão em bisnaga (opcional)
- 1 colher (chá) de cúrcuma em pó (opcional)
- Massa:
- 600g de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 50g de manteiga derretida
- 300ml de água
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de fermento químico
- 2 gemas peneiradas (para pincelar sobre a massa antes de assar).
- MODO DE PREPARO:
- Recheio: em uma panela média, em fogo médio, doure o frango no azeite, junte o alho, a cebola, o tomate, a cúrcuma e o milho. Refogue por 3 minutos.
- Acrescente a mistura de água com a farinha, o sal, o cheiro verde e 100g de requeijão cremoso. Mexa até encorpar. Reserve. Lembre-se de utilizar frio.
- Massa: em um recipiente, misture o azeite, a manteiga, a água, o sal e o fermento e a farinha, sem sovar, até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por 30 minutos.
- Após esse tempo, divida a massa em duas partes. Abra uma das partes na espessura de meio centímetro e forre uma forma de aro removível (22 cm de diâmetro), no fundo e nas laterais.
- Reserve na geladeira, envolva a outra parte da massa em filme plástico e também leve à geladeira. Reserve.
- MONTAGEM:
- Coloque o recheio de frango já frio dentro da torta e adicione o restante do requeijão.
- Abra com o rolo a outra parte da massa e feche a torta, apertando com os dedos as laterais.
- Com os retalhos da massa, decore a gosto.
- Pincele com as gemas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º C por 30 minutos ou até dourar a superfície da torta.
- Sirva quente ou fria acompanhada de salada.
- Dica: para dar um toque especial ao sabor, junte azeitonas e ervilhas no recheio.
Receita cedida pela marca Renata.