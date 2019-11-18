Que tal uma receita sem glúten? Torta de legumes, palmito e sardinha

Massa: unte a assadeira com a farinha de banana verde. No liquidificador, misture todos os ingredientes e bata até tornar-se uma massa homogênea. Coloque a massa em uma assadeira.

Recheio: amasse as sardinhas e coloque na massa. Acrescente os legumes em conserva coados, o palmito pupunha, a cebola, o alho e os tomates. Leve ao forno pré-aquecido e asse a 180ºC por aproximadamente 30 minutos até dourar a superfície.