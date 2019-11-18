Que tal uma receita sem glúten? Torta de legumes, palmito e sardinha

- INGREDIENTES DA MASSA:
- ½ xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de leite desnatado
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de queijo ralado
- 1 xícara e ½ de chá de farinha de banana verde
- 1 colher de sopa rasa de fermento em pó
- INGREDIENTES DO RECHEIO:
- 2 latas de legumes em conserva
- 2 latas de sardinha
- 1 xícara de chá de palmito pupunha picado
- 1 cebola grande picada
- 2 dentes de alho moídos
- 2 tomates grandes sem pele
MODO DE PREPARO:
Massa: unte a assadeira com a farinha de banana verde. No liquidificador, misture todos os ingredientes e bata até tornar-se uma massa homogênea. Coloque a massa em uma assadeira.
Recheio: amasse as sardinhas e coloque na massa. Acrescente os legumes em conserva coados, o palmito pupunha, a cebola, o alho e os tomates. Leve ao forno pré-aquecido e asse a 180ºC por aproximadamente 30 minutos até dourar a superfície.
Rendimento:
20 fatias
Tempo:
40 minutos
Complexidade:
Fácil