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De liquidificador

Que tal uma receita sem glúten? Torta de legumes, palmito e sardinha

Feita com farinha de banana verde, torta salgada fica pronta em 40 minutos e rende 20 porções. Confira o preparo!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 16:44

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 16:44

Torta de legumes, palmito pupunha e sardinha. Crédito: Fonte Comunicação/Divulgação
  • INGREDIENTES DA MASSA:
  • ½ xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de leite desnatado
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de queijo ralado
  • 1 xícara e ½ de chá de farinha de banana verde
  • 1 colher de sopa rasa de fermento em pó
  • INGREDIENTES DO RECHEIO:
  • 2 latas de legumes em conserva 
  • 2 latas de sardinha
  • 1 xícara de chá de palmito pupunha picado
  • 1 cebola grande picada
  • 2 dentes de alho moídos
  • 2 tomates grandes sem pele

MODO DE PREPARO:

Massa: unte a assadeira com a farinha de banana verde. No liquidificador, misture todos os ingredientes e bata até tornar-se uma massa homogênea. Coloque a massa em uma assadeira.
Recheio: amasse as sardinhas e coloque na massa. Acrescente os legumes em conserva coados, o palmito pupunha, a cebola, o alho e os tomates. Leve ao forno pré-aquecido e asse a 180ºC por aproximadamente 30 minutos até dourar a superfície.

Rendimento:

20 fatias

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Selecta

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