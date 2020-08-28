De bolinho de chuva a galinhada, 4 receitas com sabores da fazenda

Nada como a tranquilidade do campo para relaxar em tempos de pandemia, concorda? Quem busca refúgio na roça recebe o ar mais puro, o contato intenso com a natureza e o aconchego de comidas simples, capazes de tocar fundo em memórias afetivas.
Os sabores da fazenda, que traduzem a genuína cozinha caipira brasileira, vêm conquistando os restaurantes da cidade a cada ano, revelando-se a grande tendência da gastronomia.
Inspirados por eles, fomos buscar com quatro chefs da Capital receitas cheias de conforto e totalmente irresistíveis. Ou você não ficaria tentado a fazer bolinhos de chuva para curtir o clima fresquinho?
Uma bela carne de panela com quiabo, uma boa galinhada e um bolo delicioso para acompanhar o café completam as sugestões de Júlia Faria (Daju Bistrô), Mônica Castelli (Noz), Sabrina Kucht (Café Terra Nova) e Sylvia Lis (A Confeitaria). Confira!
BOLINHO DE CHUVA, por Júlia Faria
Rendimento: 40 unidades, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 300ml de leite
- 8 colheres (sopa) rasas de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Aproximadamente 500g de farinha de trigo (o suficiente para dar textura)
- Óleo para fritar por imersão
- Açúcar refinado e canela em pó para finalizar.
MODO DE PREPARO:
- Misture os secos e em seguida acrescente o restante dos ingredientes.
- Misture tudo com um batedor de claras (fuê) ou uma colher até que a massa fique homogênea.
- Em uma panela, esquente, mas não muito, uma boa quantidade de óleo para fritar por imersão e com o auxílio de duas colheres, vá pingando a massa no óleo, fritando até que dourem. O tamanho dos bolinhos vai depender da quantidade de massa nas colheres, e lembre-se de que com o fermento eles vão crescer.
- Misture açúcar e canela em um prato e, na medida em que estiverem fritos, passe os bolinhos nessa mistura.
- Sirva com ganache de chocolate quente, goiabada derretida ou doce de leite cremoso e quentinho.
CARNE DE PANELA COM QUIABO TOSTADO, por Sylvia Lis
Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
INGREDIENTES:
- 800g de pá bovina limpa e cortada em cubos
- 200g de cebola branca picada
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 copo (300ml) de vinho tinto seco
- 2 colheres (chá) de folhas de tomilho fresco
- 1 colher (chá) de alecrim picado
- Azeite e sal
- 24 quiabos pequenos inteiros.
MODO DE PREPARO:
- Em uma vasilha, polvilhe toda a carne com sal e deixe descansar por cinco minutos.
- Em uma panela, coloque azeite e, em fogo alto, doure os pedaços de carne por inteiro.
- Acrescente a cebola e refogue até que fique transparente. Junte o alho e refogue mais um pouco. Acrescente o vinho e deixe que ferva. Junte as ervas e acrescente água até cobrir toda a carne.
- Deixe ferver até amaciar bem, por aproximadamente 1 hora, em fogo baixo, acrescentando água quando necessário. Se desejar, cozinhe em uma panela de pressão.
- Lave bem os quiabos, esfregando-os com uma escova.
- Ferva bastante água com sal em uma panela e coloque os quiabos, deixando ferver até que adquiram uma cor verde escura, mais forte.
- Retire, escorra e seque.
- Esquente uma frigideira ou chapa, acrescente um pouco de azeite e salteie os quiabos (uma pequena quantidade de cada vez) até tostar.
- Retire, corte as extremidades e polvilhe um pouco de sal moído por cima.
- Sirva a carne e os quiabos com polenta mole, purê de batata ou com uma massa.
GALINHADA COM CORAÇÃO E ESPECIARIAS, por Mônica Castelli
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
- 150g de peito de frango cortado em cubos grandes
- 70g de bacon cortado em cubos pequenos
- Coração de galinha (8 unidades)
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher (sobremesa) de açafrão-da-terra
- 1 colher (chá) de cominho
- 1 colher (sobremesa) de páprica defumada
- 2 colheres (sopa) de shoyu
- 1 tomate cortado em cubos pequenos
- 1 xícara de arroz parboilizado
- 2 xícaras de água
- Pimenta biquinho (5 unidades)
- Salsa; óleo; azeite e sal.
MODO DE PREPARO:
- Em um bowl, tempere o frango e os corações com açafrão, páprica, cominho, sal e shoyu.
- Enquanto isso, esquente bem uma frigideira grande e doure o bacon, reserve, e doure as outras carnes. Reserve.
- Com todas as carnes já grelhadas, retorne com elas para a frigideira e refogue bem a cebola e o alho.
- Logo em seguida, jogue o arroz, refogue um pouco e jogue a água, raspando a borra do fundo da panela.
- Acerte o sal, tampe a frigideira e deixe ferver em fogo médio até que a água seque.
- Mantenha a panela fechada até a hora de finalizar.
- Na hora que for servir, jogue a salsa e o tomate, mexendo delicadamente.
- Finalize com um fio de azeite e decore com as pimentas biquinho.
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA, por Sabrina Kucht
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
- Bolo:
- 3 ovos
- 150g de óleo
- 150ml de leite de coco
- 250g de açúcar
- 140g de fubá
- 140g de trigo
- 1 pitada de sal
- 15g de fermento
- Calda:
- 300g de goiabada
- 150ml de água
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador os líquidos durante dois minutos.
- Acrescente o açúcar e bata por mais um minuto.
- Misture com os ingredientes secos e, por último, acrescente o fermento.
- Bata até formar uma massa homogênea.
- Adicione a mistura a uma forma de 22 cm de diâmetro com furo no centro.
- Leve ao forno preaquecido e asse a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.
- Para fazer a calda, leve a goiabada com água ao fogo e derreta.