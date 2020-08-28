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De bolinho de chuva a galinhada, 4 receitas com sabores da fazenda

Chefs Júlia Faria, Mônica Castelli, Sabrina Kucht e Sylvia Lis compartilham preparações que trazem o aconchego e a simplicidade da cozinha caipira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 06:00

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 06:00

Nada como a tranquilidade do campo para relaxar em tempos de pandemia, concorda? Quem busca refúgio na roça recebe o ar mais puro, o contato intenso com a natureza e o aconchego de comidas simples, capazes de tocar fundo em memórias afetivas.
Os sabores da fazenda, que traduzem a genuína cozinha caipira brasileira, vêm conquistando os restaurantes da cidade a cada ano, revelando-se a grande tendência da gastronomia.

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Inspirados por eles, fomos buscar com quatro chefs da Capital receitas cheias de conforto e totalmente irresistíveis. Ou você não ficaria tentado a fazer bolinhos de chuva para curtir o clima fresquinho?
Uma bela carne de panela com quiabo, uma boa galinhada e um bolo delicioso para acompanhar o café completam as sugestões de Júlia Faria (Daju Bistrô), Mônica Castelli (Noz), Sabrina Kucht (Café Terra Nova) e Sylvia Lis (A Confeitaria). Confira!

BOLINHO DE CHUVA, por Júlia Faria 

Bolinhos de chuva e ganache de chocolate da chef do Daju Bistrô, Júlia Faria
Bolinhos de chuva e ganache de chocolate da chef do Daju Bistrô, Júlia Faria Crédito: Júlia Faria
Rendimento: 40 unidades, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 ovos 
  • 300ml de leite 
  • 8 colheres (sopa) rasas de açúcar
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Aproximadamente 500g de farinha de trigo (o suficiente para dar textura) 
  • Óleo para fritar por imersão 
  • Açúcar refinado e canela em pó para finalizar.
MODO DE PREPARO:
  1. Misture os secos e em seguida acrescente o restante dos ingredientes. 
  2. Misture tudo com um batedor de claras (fuê) ou uma colher até que a massa fique homogênea. 
  3. Em uma panela, esquente, mas não muito, uma boa quantidade de óleo para fritar por imersão e com o auxílio de duas colheres, vá pingando a massa no óleo, fritando até que dourem. O tamanho dos bolinhos vai depender da quantidade de massa nas colheres, e lembre-se de que com o fermento eles vão crescer.
  4. Misture açúcar e canela em um prato e, na medida em que estiverem fritos, passe os bolinhos nessa mistura.
  5. Sirva com ganache de chocolate quente, goiabada derretida ou doce de leite cremoso e quentinho.

CARNE DE PANELA COM QUIABO TOSTADO, por Sylvia Lis

Receita de carne de panela com polenta e quiabo da chef Sylvia Lis
Carne de panela com polenta e quiabo da chef d'A Confeitaria, Sylvia Lis Crédito: Matheus Woshington
Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
INGREDIENTES: 
  • 800g de pá bovina limpa e cortada em cubos 
  • 200g de cebola branca picada 
  • 1 colher (sopa) de alho picado 
  • 1 copo (300ml) de vinho tinto seco 
  • 2 colheres (chá) de folhas de tomilho fresco 
  • 1 colher (chá) de alecrim picado 
  • Azeite e sal 
  • 24 quiabos pequenos inteiros.
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma vasilha, polvilhe toda a carne com sal e deixe descansar por cinco minutos.
  2. Em uma panela, coloque azeite e, em fogo alto, doure os pedaços de carne por inteiro. 
  3. Acrescente a cebola e refogue até que fique transparente. Junte o alho e refogue mais um pouco. Acrescente o vinho e deixe que ferva. Junte as ervas e acrescente água até cobrir toda a carne. 
  4. Deixe ferver até amaciar bem, por aproximadamente 1 hora, em fogo baixo, acrescentando água quando necessário. Se desejar, cozinhe em uma panela de pressão. 
  5. Lave bem os quiabos, esfregando-os com uma escova. 
  6. Ferva bastante água com sal em uma panela e coloque os quiabos, deixando ferver até que adquiram uma cor verde escura, mais forte. 
  7. Retire, escorra e seque. 
  8. Esquente uma frigideira ou chapa, acrescente um pouco de azeite e salteie os quiabos (uma pequena quantidade de cada vez) até tostar. 
  9. Retire, corte as extremidades e polvilhe um pouco de sal moído por cima. 
  10. Sirva a carne e os quiabos com polenta mole, purê de batata ou com uma massa.

GALINHADA COM CORAÇÃO E ESPECIARIAS, por Mônica Castelli

Receita de galinhada com coração e especiarias da chef do Noz, Mônica Castelli
Galinhada com coração e especiarias da chef do Noz, Mônica Castelli Crédito: Tatiana Pezzin
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
  • 150g de peito de frango cortado em cubos grandes
  • 70g de bacon cortado em cubos pequenos 
  • Coração de galinha (8 unidades) 
  • 1 cebola picada 
  • 3 dentes de alho picados 
  • 1 colher (sobremesa) de açafrão-da-terra 
  • 1 colher (chá) de cominho 
  • 1 colher (sobremesa) de páprica defumada 
  • 2 colheres (sopa) de shoyu 
  • 1 tomate cortado em cubos pequenos 
  • 1 xícara de arroz parboilizado 
  • 2 xícaras de água 
  • Pimenta biquinho (5 unidades)
  • Salsa; óleo; azeite e sal.
MODO DE PREPARO:
  1. Em um bowl, tempere o frango e os corações com açafrão, páprica, cominho, sal e shoyu. 
  2. Enquanto isso, esquente bem uma frigideira grande e doure o bacon, reserve, e doure as outras carnes. Reserve. 
  3. Com todas as carnes já grelhadas, retorne com elas para a frigideira e refogue bem a cebola e o alho. 
  4. Logo em seguida, jogue o arroz, refogue um pouco e jogue a água, raspando a borra do fundo da panela. 
  5. Acerte o sal, tampe a frigideira e deixe ferver em fogo médio até que a água seque. 
  6. Mantenha a panela fechada até a hora de finalizar.
  7. Na hora que for servir, jogue a salsa e o tomate, mexendo delicadamente. 
  8. Finalize com um fio de azeite e decore com as pimentas biquinho.

BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA, por Sabrina Kucht

Bolo de fubá com calda de goiabada da chef do Café Terra Nova, Sabrina Kucht
Bolo de fubá com goiabada da chef do Café Terra Nova, Sabrina Kucht Crédito: Café Terra Nova/Instagram
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
  • Bolo: 
  • 3 ovos 
  • 150g de óleo
  • 150ml de leite de coco 
  • 250g de açúcar 
  • 140g de fubá 
  • 140g de trigo 
  • 1 pitada de sal 
  • 15g de fermento 
  • Calda: 
  • 300g de goiabada 
  • 150ml de água
MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador os líquidos durante dois minutos. 
  2. Acrescente o açúcar e bata por mais um minuto. 
  3. Misture com os ingredientes secos e, por último, acrescente o fermento. 
  4. Bata até formar uma massa homogênea. 
  5. Adicione a mistura a uma forma de 22 cm de diâmetro com furo no centro. 
  6. Leve ao forno preaquecido e asse a 180ºC por aproximadamente 40 minutos. 
  7. Para fazer a calda, leve a goiabada com água ao fogo e derreta.

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