De bolinho de chuva a galinhada, 4 receitas com sabores da fazenda

Nada como a tranquilidade do campo para relaxar em tempos de pandemia, concorda? Quem busca refúgio na roça recebe o ar mais puro, o contato intenso com a natureza e o aconchego de comidas simples, capazes de tocar fundo em memórias afetivas.

Os sabores da fazenda, que traduzem a genuína cozinha caipira brasileira, vêm conquistando os restaurantes da cidade a cada ano, revelando-se a grande tendência da gastronomia.

Inspirados por eles, fomos buscar com quatro chefs da Capital receitas cheias de conforto e totalmente irresistíveis. Ou você não ficaria tentado a fazer bolinhos de chuva para curtir o clima fresquinho?

Uma bela carne de panela com quiabo, uma boa galinhada e um bolo delicioso para acompanhar o café completam as sugestões de Júlia Faria (Daju Bistrô), Mônica Castelli (Noz), Sabrina Kucht (Café Terra Nova) e Sylvia Lis (A Confeitaria). Confira!

BOLINHO DE CHUVA, por Júlia Faria

Bolinhos de chuva e ganache de chocolate da chef do Daju Bistrô, Júlia Faria Crédito: Júlia Faria

Rendimento: 40 unidades, em média

Tempo de preparo: 40 minutos

Complexidade: fácil



INGREDIENTES:

2 ovos

300ml de leite

8 colheres (sopa) rasas de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

Aproximadamente 500g de farinha de trigo (o suficiente para dar textura)

Óleo para fritar por imersão

Açúcar refinado e canela em pó para finalizar.



MODO DE PREPARO:

Misture os secos e em seguida acrescente o restante dos ingredientes. Misture tudo com um batedor de claras (fuê) ou uma colher até que a massa fique homogênea. Em uma panela, esquente, mas não muito, uma boa quantidade de óleo para fritar por imersão e com o auxílio de duas colheres, vá pingando a massa no óleo, fritando até que dourem. O tamanho dos bolinhos vai depender da quantidade de massa nas colheres, e lembre-se de que com o fermento eles vão crescer.

Misture açúcar e canela em um prato e, na medida em que estiverem fritos, passe os bolinhos nessa mistura.

Sirva com ganache de chocolate quente, goiabada derretida ou doce de leite cremoso e quentinho.



CARNE DE PANELA COM QUIABO TOSTADO, por Sylvia Lis

Carne de panela com polenta e quiabo da chef d'A Confeitaria, Sylvia Lis Crédito: Matheus Woshington

Rendimento: 6 porções individuais

Tempo de preparo: 90 minutos

Complexidade: média



INGREDIENTES:

800g de pá bovina limpa e cortada em cubos

200g de cebola branca picada

1 colher (sopa) de alho picado

1 copo (300ml) de vinho tinto seco

2 colheres (chá) de folhas de tomilho fresco

1 colher (chá) de alecrim picado

Azeite e sal

24 quiabos pequenos inteiros.

MODO DE PREPARO:

Em uma vasilha, polvilhe toda a carne com sal e deixe descansar por cinco minutos. Em uma panela, coloque azeite e, em fogo alto, doure os pedaços de carne por inteiro. Acrescente a cebola e refogue até que fique transparente. Junte o alho e refogue mais um pouco. Acrescente o vinho e deixe que ferva. Junte as ervas e acrescente água até cobrir toda a carne. Deixe ferver até amaciar bem, por aproximadamente 1 hora, em fogo baixo, acrescentando água quando necessário. Se desejar, cozinhe em uma panela de pressão. Lave bem os quiabos, esfregando-os com uma escova. Ferva bastante água com sal em uma panela e coloque os quiabos, deixando ferver até que adquiram uma cor verde escura, mais forte. Retire, escorra e seque. Esquente uma frigideira ou chapa, acrescente um pouco de azeite e salteie os quiabos (uma pequena quantidade de cada vez) até tostar. Retire, corte as extremidades e polvilhe um pouco de sal moído por cima. Sirva a carne e os quiabos com polenta mole, purê de batata ou com uma massa.

GALINHADA COM CORAÇÃO E ESPECIARIAS, por Mônica Castelli

Galinhada com coração e especiarias da chef do Noz, Mônica Castelli Crédito: Tatiana Pezzin

Rendimento: 2 porções individuais

Tempo de preparo: 40 minutos

Complexidade: fácil



INGREDIENTES:

150g de peito de frango cortado em cubos grandes

70g de bacon cortado em cubos pequenos

Coração de galinha (8 unidades)

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher (sobremesa) de açafrão-da-terra

1 colher (chá) de cominho

1 colher (sobremesa) de páprica defumada

2 colheres (sopa) de shoyu

1 tomate cortado em cubos pequenos

1 xícara de arroz parboilizado

2 xícaras de água

Pimenta biquinho (5 unidades)

Salsa; óleo; azeite e sal.



MODO DE PREPARO:

Em um bowl, tempere o frango e os corações com açafrão, páprica, cominho, sal e shoyu. Enquanto isso, esquente bem uma frigideira grande e doure o bacon, reserve, e doure as outras carnes. Reserve. Com todas as carnes já grelhadas, retorne com elas para a frigideira e refogue bem a cebola e o alho. Logo em seguida, jogue o arroz, refogue um pouco e jogue a água, raspando a borra do fundo da panela. Acerte o sal, tampe a frigideira e deixe ferver em fogo médio até que a água seque. Mantenha a panela fechada até a hora de finalizar. Na hora que for servir, jogue a salsa e o tomate, mexendo delicadamente. Finalize com um fio de azeite e decore com as pimentas biquinho.



BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA, por Sabrina Kucht

Bolo de fubá com goiabada da chef do Café Terra Nova, Sabrina Kucht Crédito: Café Terra Nova/Instagram

Rendimento: 10 fatias, em média

Tempo de preparo: 60 minutos

Complexidade: fácil



INGREDIENTES:

Bolo:

3 ovos

150g de óleo

150ml de leite de coco

250g de açúcar

140g de fubá

140g de trigo

1 pitada de sal

15g de fermento

Calda:

300g de goiabada

150ml de água

