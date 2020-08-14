De granola a banana bread, 7 delícias que estrearam na pandemia

A pandemia trouxe uma nova realidade ao mundo, e nela vimos surgir inúmeras histórias de profissionais que precisaram se reinventar para seguir em frente. A gastronomia foi o caminho escolhido por muitos deles e felizmente rendeu bons frutos. No Estado, assistimos ao crescimento do delivery não só em quantidade de opções, mas em qualidade e criatividade.
Os sete exemplos que mostraremos a seguir contam belas histórias por meio de seus produtos, todos artesanais, sob encomenda e disponíveis para entrega. Dos brownies que enaltecem a agricultura capixaba à granola que é receita de avó, passando por pães e bolos com carinho materno, as sugestões esbanjam afeto.
A confeitaria, sempre generosa com os empreendedores, ganhou ainda mais força na quarentena, assim como os pães de fermentação natural e os doces típicos americanos. Ficou com água na boca? Prestigie os empreendedores locais e faça o seu pedido.
1 - RECEITA IRRESISTÍVEL
O banana bread é mais uma daquelas receitas doces americanas irresistíveis e perfeitas para comer bebendo café. Apesar da tradução, pão de banana, está mais para um bolo, molhadinho, macio e super aromático.
A receita da Like Bananas (@like.bananas), lançada em maio pela publicitária Gabriela Moussalem, apresenta-se em quatro versões: tradicional, com gotas de chocolate, com doce de leite e a novíssima de chocolate com nozes (a partir de R$ 28/750g). Encomendas pelo (27) 99239-3961, com entregas em Vitória e Vila Velha.
2 - BROWNIES COM INGREDIENTES REGIONAIS
Em busca do brownie perfeito e também da valorização de produtores e ingredientes capixabas, o jornalista Vinicius Arruda e o cozinheiro Lúcio Guimarães criaram a confeitaria Cacauatl (@cacauatlconfeitaria), que começou a receber seus primeiros pedidos esta semana.
Outras especialidades já estão no forno, mas os brownies, produzidos com cacau cultivado em Linhares, são a doçura da vez. Além do tradicional (que pode vir com adicional de caramelo salgado), são entregues os de café com amêndoas e os de chocolate com laranja (R$ 6 cada um). Delivery às quartas e sábados: (27) 99761-1179 (taxa: R$ 5).
3 - DIRETO DO FORNO
Desde que começou a fazer seus primeiros pães de fermentação selvagem, em 2019, Raphael Jaccoud era incentivado por amigos a abrir sua própria padaria. Ela nasceu em abril, em plena pandemia, e ganhou o nome da família que protagoniza o romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquéz.
Além dos pães rústicos, assados um por um em panela de ferro, Raphael produz na Pães Buendía (@paes.buendia) focaccias e pães de forma. Encomendas pelo (27) 99272-8654.
4 - ESCONDIDINHOS EM CASA
Escondidinhos de creme de aipim e recheios variados sob uma camada dourada e crocante de queijo são a especialidade do delivery Escondidinho da Ilha (@escondidinhodailhavix), lançado em junho.
São três sabores: frango ao molho branco (R$ 16), carne seca ao sugo (R$ 17) e bolonhesa e bacon (R$ 20, lançado esta semana). Todos são entregues congelados, para gratinar em casa, em embalagens com 500g cada uma. Pedidos: (27) 99775-3311.
5 - PÃES E BOLOS COM AFETO
Gabriela Lima trabalhava em uma agência bancária e, quando a pandemia começou, resolveu dedicar-se à produção de pães e bolos em casa, para ficar mais perto dos filhos Matheus, de 3 anos, e Ester, de 8.
Aberta em maio para encomendas, sua Olima Culinária Afetiva (@olima.culinaria) entrega aos sábados e abre para retiradas de terça a sábado. Destaque para os cinnamon rolls e para o bolo Flor de Minas, de grana padano com goiabada. Pedidos: (27) 99789-7807.
6 - CROCANTE E FUNCIONAL
A fotógrafa Débora Benaim foi buscar no caderno de receitas da avó Beatriz a inspiração para a Granol'Amour (@granolamour) que produz artesanalmente. Antes de lançar a granola, há duas semanas, Débora fez adaptações.
Orientada por uma nutricionista e uma médica, acrescentou ingredientes funcionais como linhaça, quinoa e açúcar de coco. Quanto: R$ 25 (250g) ou R$ 45 (500g). Encomendas: (27) 98135-7465.
7 - PARA COMER SEM CULPA
Após 10 anos à frente de uma cafeteria em Bento Ferreira, a empresária Renata Calil decidiu apostar nas sobremesas low carb e montou a Santé Doces Saudáveis (@santedoces).
Os cookies, brownies, bolos no pote e tortinhas são feitos apenas sob encomenda, sem adição de açúcar branco, trigo, lactose e conservantes. Delivery: mínimo de R$ 20, em Vitória e Vila Velha. (27) 99294-4766.