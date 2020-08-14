De granola a banana bread, 7 delícias que estrearam na pandemia

A pandemia trouxe uma nova realidade ao mundo, e nela vimos surgir inúmeras histórias de profissionais que precisaram se reinventar para seguir em frente. A gastronomia foi o caminho escolhido por muitos deles e felizmente rendeu bons frutos. No Estado, assistimos ao crescimento do delivery não só em quantidade de opções, mas em qualidade e criatividade.

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Os sete exemplos que mostraremos a seguir contam belas histórias por meio de seus produtos, todos artesanais, sob encomenda e disponíveis para entrega. Dos brownies que enaltecem a agricultura capixaba à granola que é receita de avó, passando por pães e bolos com carinho materno, as sugestões esbanjam afeto.

A confeitaria, sempre generosa com os empreendedores, ganhou ainda mais força na quarentena, assim como os pães de fermentação natural e os doces típicos americanos. Ficou com água na boca? Prestigie os empreendedores locais e faça o seu pedido.

1 - RECEITA IRRESISTÍVEL

O banana bread é mais uma daquelas receitas doces americanas irresistíveis e perfeitas para comer bebendo café. Apesar da tradução, pão de banana, está mais para um bolo, molhadinho, macio e super aromático.

A receita da Like Bananas ( @like.bananas ), lançada em maio pela publicitária Gabriela Moussalem, apresenta-se em quatro versões: tradicional, com gotas de chocolate, com doce de leite e a novíssima de chocolate com nozes (a partir de R$ 28/750g). Encomendas pelo (27) 99239-3961, com entregas em Vitória e Vila Velha.

Banana bread com gotas de chocolate é o campeão de vendas da Like Bananas Crédito: Like Bananas/Instagram

2 - BROWNIES COM INGREDIENTES REGIONAIS

Em busca do brownie perfeito e também da valorização de produtores e ingredientes capixabas, o jornalista Vinicius Arruda e o cozinheiro Lúcio Guimarães criaram a confeitaria Cacauatl ( @cacauatlconfeitaria ), que começou a receber seus primeiros pedidos esta semana.

Outras especialidades já estão no forno, mas os brownies, produzidos com cacau cultivado em Linhares, são a doçura da vez. Além do tradicional (que pode vir com adicional de caramelo salgado), são entregues os de café com amêndoas e os de chocolate com laranja (R$ 6 cada um). Delivery às quartas e sábados: (27) 99761-1179 (taxa: R$ 5).

Brownies da Cacautl: valorização da matéria-prima capixaba Crédito: Mariana Bragança

3 - DIRETO DO FORNO

Desde que começou a fazer seus primeiros pães de fermentação selvagem, em 2019, Raphael Jaccoud era incentivado por amigos a abrir sua própria padaria. Ela nasceu em abril, em plena pandemia, e ganhou o nome da família que protagoniza o romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquéz.

Além dos pães rústicos, assados um por um em panela de ferro, Raphael produz na Pães Buendía ( @paes.buendia ) focaccias e pães de forma. Encomendas pelo (27) 99272-8654.

Focaccia com tomate é destaque na Pães Buendía Crédito: Pães Buendía/Instagram

4 - ESCONDIDINHOS EM CASA

Escondidinhos de creme de aipim e recheios variados sob uma camada dourada e crocante de queijo são a especialidade do delivery Escondidinho da Ilha ( @escondidinhodailhavix ), lançado em junho.

São três sabores: frango ao molho branco (R$ 16), carne seca ao sugo (R$ 17) e bolonhesa e bacon (R$ 20, lançado esta semana). Todos são entregues congelados, para gratinar em casa, em embalagens com 500g cada uma. Pedidos: (27) 99775-3311.

Escondidinho da Ilha tem três sabores no cardápio Crédito: Escondidinho da Ilha/Instagram

5 - PÃES E BOLOS COM AFETO

Gabriela Lima trabalhava em uma agência bancária e, quando a pandemia começou, resolveu dedicar-se à produção de pães e bolos em casa, para ficar mais perto dos filhos Matheus, de 3 anos, e Ester, de 8.

Aberta em maio para encomendas, sua Olima Culinária Afetiva ( @olima.culinaria) entrega aos sábados e abre para retiradas de terça a sábado. Destaque para os cinnamon rolls e para o bolo Flor de Minas, de grana padano com goiabada. Pedidos: (27) 99789-7807.

Cinnamon rolls são uma especialidade da Olima Crédito: Leonardo Rocha

6 - CROCANTE E FUNCIONAL

A fotógrafa Débora Benaim foi buscar no caderno de receitas da avó Beatriz a inspiração para a Granol'Amour ( @granolamour ) que produz artesanalmente. Antes de lançar a granola, há duas semanas, Débora fez adaptações.

Orientada por uma nutricionista e uma médica, acrescentou ingredientes funcionais como linhaça, quinoa e açúcar de coco. Quanto: R$ 25 (250g) ou R$ 45 (500g). Encomendas: (27) 98135-7465.

GranolAmour: receita de avó e produtos funcionais Crédito: Débora Benaim

7 - PARA COMER SEM CULPA

Após 10 anos à frente de uma cafeteria em Bento Ferreira, a empresária Renata Calil decidiu apostar nas sobremesas low carb e montou a Santé Doces Saudáveis ( @santedoces ).

Os cookies, brownies, bolos no pote e tortinhas são feitos apenas sob encomenda, sem adição de açúcar branco, trigo, lactose e conservantes. Delivery: mínimo de R$ 20, em Vitória e Vila Velha. (27) 99294-4766.