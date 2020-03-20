Delivery no ES: veja guia com mais de 300 restaurantes e lanchonetes

O momento é de se recolher em casa para se proteger do coronavírus, mas isso não quer dizer que você precisa deixar de comer seus pratos mais queridos e de prestigiar seus estabelecimentos favoritos.
Durante a pandemia, os serviços de entrega em domicílio e os pedidos para viagem ganharam força. Portanto, preparamos uma lista de casas com delivery no Estado para você comer bem com praticidade e sem sair de casa. Confira!
COZINHA ITALIANA E PIZZA:
- Pizzaria Roberta - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 3339-2461 e 3340-8965.
- Chicago - Entregas em Vila Velha e Vitória. Delivery: (27) 3535-3556, iFood, Shipp e Uber Eats.
- Domino's Espírito Santo - Delivery em Vitória: Praia do Canto - (27) 3315-4746; Jardim Camburi - (27) 2233-8082. Vila Velha: Praia da Costa - (27) 3063-6303. Serra: Laranjeiras - (27) 2233-3400.
- Cuore Cucina - Vila Velha. Delivery: (27) 99877-3084. Instagram: @cuoreecucina.
- Jussaras Pizza - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp. Instagram: @jussaraspizza.
- Rede Pegue Leve Pizza - Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99201-3166 e iFood.
- Pizza Crek - Grande Vitória. Delivery: iFood.
- Racing Pizzaria - Novo México, Vila Velha. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Cantina d’Itália - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3324-6350 e iFood. Instagram: @cantina.ditalia.
- Cantina do Bacco - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3227-5797 e 98138-6848. Instagram: @cantinafiorentina.
- Piu Especiarias - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp. Instagram: @piuespeciarias.
- Spaghetti&Cia - Retiradas: (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp. Instagram: @spaghettieciaoficial.
- La Musa - Praia do Canto, Vitória. Retiradas: (27) 3441-9523. Delivery: Shipp. Instagram: @lamusapizzeria.
- Preferito e Forneria Preferito - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood. Instagram: @preferitorestaurante e @forneriapreferito.
- Pizzaria e Hamburgueria Encontro - Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444. Instagram: @pizzariaencontro.
- Pizzaria N1 - Porto de Cariacica, Cariacica. Delivery: (27) 3254-3746, 99981-3538 e 3284-5744. Instagram: @pizzarian1.
- Kibrazão - Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013. Instagram: @kibrazao.
- King Kone - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi. Instagram: @kingkoneoficial.
- Tio Pedro Pizzaria - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134. Instagram: @tiopedropizzaria.
- Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. (27) 98114-1796 e 99821-2822. Delivery: iFood e Shipp. Instagram: @salsapizzaria.
- Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363. Instagram: @doncamaleone.
- Vila Rusticana - Praia da Costa, Vila Velha. Pegue e leve: (27) 3534-3225. Delivery: iFood. @vilarusticana.
- Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911. Instagram: @diskpizzapaulista.
- Figata - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood. Instagram: @figatapizza.
- Red Elephant - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp. Instagram: @red_elephant_brasil.
- Pizzaria Zé Pretinho - Centro, Aracruz. Delivery pelo aplicativo Aiboo. Instagram: @pizzariazepretinho.
- Bolonini Pizzaria - Jacupemba, Aracruz. Delivery: (27) 99776-0270. Instagram: @poloninipizzaria.
- Restaurante Corais - Jardim da Penha, Vitória. (27) 99893-0881. Instagram: @restaurantecorais.
- Pizzaria Di Matheo - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
- Maledita Pizzaria - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 3534-6465.
COZINHA ARGENTINA E CARNES NA BRASA:
- Churrascaria Minuano - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 2121-7877. Delivery: iFood.
- O Quintal Parrilla & Bar - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99988-5913, iFood e Shipp.
- Espetada Grill 'n' Beer - Mata da Praia e Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99932-2418 e iFood.
- La Cuchilla - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 98149-8708. iFood.
- Churrasco Nomad - Barra do Jucu, Vila Velha. Delivery: (27) 99255-2251.
- La Dolina - Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp.
- Argento Parrilla - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- El Libertador - Mata da Praia, Vitória. Delivery: Shipp.
- Don Aguilar - Parque das Castanheiras, Vila Velha. Delivery: (27) 3072-1649 e 99271-4174.
- Meatpack - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3026-5646. Delivery: Shipp.
- Dom Alfredo - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
COZINHA PORTUGUESA:
- Lareira Portuguesa - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3345-0329 e 3345-0331.
- Bacalhauzinho - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.
- Porto do Bacalhau - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-8849.
COZINHA VEGANA, VEGETARIANA, SAUDÁVEL e SALADERIAS:
- Verde Perene - Centro, Vitória. Delivery: (27) 98102-3309, iFood e Uber Eats.
- Atha - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- Casa Graviola - Praia do Canto, Vitória. Delivery e retiradas: (27) 99945-5561.
- Low Carb Vix - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats e (27) 99710-4700.
- La Vitta Shopping Praia da Costa - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- É Gostoso, Eu Juro! - Marmitas saudáveis congeladas. Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99601-6419.
- Santa Salada - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3207-7761 e Santa Salada.
- Soul Fit - Comida saudável. Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99753-4486.
- Nutrifit - Comida saudável. Parque Residencial Tubarão, Serra. Delivery: (27) 98881-5829.
- Soul Green Saladeria - Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99978-5838 e iFood.
- Mãe Divina - Vegano. Olaria, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Foliage Café - Congelados e produtos veganos. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- La Vitta - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
- La Vitta - Centro, Linhares. Delivery (27) 99988-4503 e 99627-1922.
- La Vitta - Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- Green Station - Shopping Vila Velha e Centro, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Green Station - Praia do Canto, Centro e Reta da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
- Fit Care - Ultracongelados saudáveis. Cristóvão Colombo, Vila Velha. Delivery: (27) 99809-3547.
COZINHA BRASILEIRA:
- Moqueca de Casa - Vila Velha. Delivery: (27) 99788-6584.
- Restaurante Moenda - Centro, Vila Velha. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99691-8434.
- Baianinho do Acarajé - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99880-3029.
- Restaurante São Pedro - Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
- Só Santo Botequim - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Caranguejo do Assis - Itapoã, Vila Velha. Delivery: Caranguejo do Assis.
- Sabor do Campo - Valparaíso, Serra. Delivery: (27) 99265-2570 e Shipp.
- Acarajé Coração Baiano - Ilha de Santa Maria, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99532-4577. Delivery: iFood.
- Choperia Melotti - Petiscos e chope. Bairro República, Vitória. (27) 99977-2642. Delivery: Shipp.
- Bar Pai e Filho - Nova Palestina, Vitória. Delivery: iFood.
- Bar do Getúlio - Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 99722-0266. Delivery: iFood.
- Galetinho - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood.
- Box Mineiro - Centro, Vitória. Delivery: Uber Eats, iFood e (27) 99929-3099 e 3020-3099.
- Espetinhos Mimi - Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99809-2303, iFood, Shipp e Uber Eats.
- Mundo do Espeto - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e (27) 3534-2492.
- Vila do Caranguejo - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99835-3236 e iFood.
- Restaurante Sabor da Carne - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 3323-1172 e 99831-3680.
- Paladar Caseiro (Sal-Vita) - Bairro República, Vitória. Delivery: (27) 3327-2009 e 99616-1020.
- Restaurante Miro - Itapuã, Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Rappi.
- Parmeggio - Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- Daju Bistrô - Mata da Praia, Vitória. Pedidos para viagem: 3324-0565. Delivery: iFood e Shipp.
- d'Bem - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3315-8901 e 99923-0905 ou Shipp.
- A Oca Bistrô - Centro, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
- Cheiro Verde - Centro, Colatina. Delivery: (27) 99782-7030 e Plus Delivery.
- Restaurante Dona Ilma - Porto Novo, Cariacica. Delivery: (27) 3396-4305 e 98810-5164.
- Parada Barbecue - Centro, Pinheiros. Delivery: (27) 99908-7202.
- Boteco do João - Santa Martha, Vitória. Delivery: (27) 99291-2529.
- Salsa Self-Service - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98114-1850.
- Pirão Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Pegue e leve: (27) 3227-1165. Delivery: Shipp.
- Café Leve - Vitória. Pegue e leve/delivery: (27) 99955-2233 e iFood.
- Restaurante Salsinha e Cebolinha - Bairro de Lourdes, Vitória. Delivery: iFood.
- Comércio do Dudu - Jardim Camburi, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99853-5334.
- Absoluto Petiscaria - Juparanã, Linhares. Delivery: (27) 99916-0662 e 99668-7517.
- Petisco das Meninas - Colina de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99998-3223 e iFood.
- Cantinho do Beiçola - Novo Horizonte, Linhares. Delivery: (27) 3372-1215 e 99902-1034.
- Casa de Bamba - Centro, Vitória. Delivery: iFood.
- Butecaria Vital - Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99706-6810.
- Chico Bento - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp.
- Casa do Cervejeiro - Hortomercado, Enseada do Suá. Delivery: (27) 99502-5565 e 3315-5891 ou iFood.
- Coco Bambu - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3141-9100 e iFood.
- Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp.
- Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood.
- Kabéco’s Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083.
- Panela Capixaba - Enseada do Suá, Horto Mercado, Vitória. (27) 3225-1506.
- Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. Delivery: (27) 3299-0897 e 98116-5648.
- Restaurante Castelinho - Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777.
- Chaminé Restaurante - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99527-9926.
- Restaurante Nona Lú - Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460.
- Tempero Caseiro - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410.
- Tempero Capixaba Marmitaria - Vila Garrido, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531.
- Bar do Pezão - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995.
- Adorartte Self-service - Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743.
- Aloha - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667.
- Papa's Gourmet - Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035.
- Ilha do Caranguejo - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood. Pegue e leve: Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244.
- Boca Nervosa - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
- Rock Burger - Jardim Camburi e Praia do Canto. Vitória. Delivery: iFood.
- Pequeños Botequim - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99772-4102.
- Bom Motivo Bar e Boteco - Morada de Laranjeiras, Serra. Drive-thru: (27) 99229-6931.
- Pacote do Bem - Grande Vitória. Delivery: (27) 99950-7243.
- Conceito Gourmet - Porto Canoa, Serra. Delivery: (27) 3070-1515 e 99688-3615.
PÃES
- Odara Pão e Café - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Pães Buendía - Entregas em Vila Velha e Vitória. (27) 99272-8654.
- Bel's Bakery - Entregas em Vila Velha e Vitória. Delivery: (27) 99985-8305.
- Jucá Padaria Artesanal - Mata da Praia, Vitória. Delivery: Shipp.
- Delícias do Trigo - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99961-9717 e 3237-1929.
- Padaria Jodima - Centro, Vila Velha. Delivery: (27) 3399-0092 e 98123-0293.
- Padaria Monte Líbano - Vitória e Vila Velha. Delivery: padaria Monte Líbano, iFood e Shipp.
- Padaria Mineira - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Pão & Sabor - Vitória. Delivery: Shipp.
- Boulanger Casa de Pães - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 98823-9518 e iFood.
- Confeitaria Monza - Vitória e Vila Velha. Delivery: Confeitaria Monza, (27) 3227-2303, 99765-6937 e iFood.
- Serpentário Brewery - Consolação, Vitória. Delivery: (27) 99844-4076.
SORVETES, SALGADOS E DOCES:
- Olima Culinária Afetiva - Maruípe, Vitória. Delivery: (27) 99789-7807.
- Like Bananas - Banana bread. Barro Vermelho, Vitória. Delivery: (27) 99239-3961.
- Cacauatl Confeitaria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99761-1179.
- Vem Que Tem Pudim - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99258-7585.
- Alfajor da Anita - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99529-5013.
- GALG Salgados - Massas assadas e salgados. Delivery em Vitória e Vila Velha: (27) 99786-5440.
- Le Chocolatier - Vitória. Delivery: (27) 99629-2763 e 99527-0734, iFood e Shipp.
- Brazuca Brownies e Bolos - Vitória e Vila Velha. (27) 99913-8228. Delivery: iFood e Shipp.
- Helker Doce Tradição - Bolo de rolo e biscoitos. Vila Velha. Delivery: (27) 99751-0752 e iFood.
- Delícias da Kiki - Vila Velha. Delivery: (27) 98157-1888.
- La Basque Praia da Costa - Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
- La Basque Praia do Canto - Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Cozinha da Nete - Campo Grande, Cariacica. Encomendas e delivery: (27) 98843-1230.
- Choconat - Vitória. Delivery: (27) 99925-5891.
- Annando Coxinharia - Alvorada, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Fulô Bolo de Rolo - Glória, Vila Velha. Delivery: (27) 99729-8605.
- Acukarados - Bento Ferreira, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98117-6019. Delivery: iFood.
- Vida Doce - Linhares. Delivery: (27) 99892-6414.
- Paola Cakes - Centro, Serra. Delivery: iFood.
- Miss Cheesecake - Vila Velha. Delivery: (27) 99688-6626.
- Açaí Mania e Sorveteria - Centro, Rio Novo do Sul. (28) 99883-4939.
- Dueto Açaí e Sorvetes - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: iFood.
- Hora do Açaí - Ataíde, Vila Velha. Delivery: (27) 998126037 iFood e Uber Eats.
- Caramello Bolos Artesanais & Cia - Vila Velha. Delivery: (27) 99705-2437.
- Via Gourmet - Barro Vermelho, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98151-6505. Delivery: Shipp.
- Chicago Cheesecake - Praia das Gaivotas, Vila Velha. Delivery: (27) 99730-7714 e iFood.
- Doces da Poly - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99256-1098.
- Dociris - Cobilândia, Vila Velha. Delivery: (27) 99721-3938 e iFood.
- Doces Lembranças de Mãe para Filha - Jardim da Penha, Vitória. Delivery e retiradas: (27) 98809-3909 e 99866-1423.
- Xodó Sorveteria - Centro, Linhares. Delivery: (27) 99518-4032.
- Stein Doceria - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99835-9192.
- Brownies DuDan - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99967-1776.
- Morada Sorvetes e Açaí - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 98851-7491, iFood e Uber Eats.
- Doux Souvenir - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
- Marly Pão de Mel - Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 99939-1090.
- Paolla Laranja Confeitaria Artesanal - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 99934-7487.
- Delícias da Márcia - Salgados. Santo Antônio, Vitória. Delivery: (27) 99648-3122.
- Brownie da Mamãe - Vila Velha. Delivery: (27) 99775-5511.
- Dona Brigadeiro Bistrô - Jacupemba, Aracruz. Delivery: (27) 99604-1670.
- Rei do Geladinho - São Silvano, Colatina. (27) 98142-7866.
- Menina dos Bolinhos - Goiabeiras, Vitória. Delivery: (27) 99278-8094.
- A Confeitaria - Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99276-3533 e 99223-5991.
- Açaí Concept - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.
- Duckbill Cookies & Coffee - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99237-1717.
- Gelatitto Chup-chup Gourmet - Vila Oásis, Cariacica. Encomendas: (27) 99814-2035.
- Lili Gourmet - Doces e salgados. Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood.
- Brownie do Junera - Vitória. Delivery: (27) 99986-3444.
- Pippa Doces e Massas - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood. Pegue e leve/drive-thru: (27) 99232-4055.
- Amolatte Confeitaria - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 99951-7999 e iFood.
- Amor com Açúcar - Doces e salgados. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99718-1930 e iFood.
- Eleni Bolos - Vila Velha. Encomendas e delivery: (27) 99944-5690.
- Doçuras da Tati Dalla - Brigadeiros. Delivery: (27) 99721-8064.
- Lê Rozê Patisserie - Vila Velha e Serra. Delivery: (27) 99699-9948 e 99786-1092.
- Originalle Picolés - Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99226-0928.
- Chiquinho Sorvetes - Vitória. Delivery: Shipp.
- Bacio di Latte - Gelatos. Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood.
- Doces Sonhos Culinária Criativa - Cheesecakes. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99257-1715 e iFood.
- Chocolateria Brasil - Doces, salgados e gelatos. Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp.
- Avelã Gelateria - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Luanna Cakes - Cristóvão Colombo, Vila Velha. Delivery: (27) 99502-9923.
- Cakes do Léo - Centro, Pinheiros. Delivery: (27) 99605-8195.
- Espírito Cacau - Doces e gelatos. Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Reserva do Açaí - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261.
- Vila do Açaí - Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Chocopol - Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99879-9488. Delivery: iFood.
- Sorveteria Sabor Azul - Linhares. Delivery: (27) 99995-1480.
- Big Açaí - Novo Horizonte, Linhares. Delivery: (27) 99850-0828.
- Lótus Açaí - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99723-7989 e iFood.
- Açaí da Hora - Santa Lúcia, Vitória. Delivery: (27) 99694-7273, iFood e Uber Eats.
- Açaí da Praia - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood.
- L e J Confeitaria - Alecrim, Vila Velha. Delivery de ovos de Páscoa: (27) 99725-8510.
- Nathy Confeitaria - Alvorada, Vila Velha. Delivery: (27) 99713-2170, iFood e Uber Eats.
- Sodiê Doces - Santa Lúcia, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
COZINHA CONTEMPORÂNEA:
- Aleixo Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Wine Garden - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood. Pedidos para viagem: (27) 99986-6041.
- Soeta - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 98875-1032.
- Quintal 84 - Prainha, Vila Velha. Somente pedidos para viagem: (27) 99901-2324.
- Bistrô Joaquim (anexo ao Empório Joaquim) - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
ROTISSERIA, DELICATÉSSEN E CONGELADOS:
- Nonna Barberina - Vitória. Delivery: Nonna Barbearia.
- Nonna Mia Massas Artesanais - Domingos Martins. Delivery: (27) 99982-3311.
- Pasta Spiaggia - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99918-6020.
- Caçarola Cozinha Artesanal - Morada de Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99993-3773 e Caçarola Cozinha.
- Capitiana Rotisseria - Entregas em Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 98155-3069.
- Bendito Fit - Congelados saudáveis. Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 99880-7984.
- Empório Joaquim - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Casa Roti - Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99690-3939. Delivery: iFood.
- Seu Pão de Queijo - Pães de queijo congelados. Delivery: (27) 98800-7900 e iFood.
- Koisas de Minas Delicatéssen - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3227-9164. Delivery: iFood.
- Via Láctea Delicatéssen - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3225-0691, 99969-8609 e Shipp.
- Fatto a Mano Delícias Caseiras - Massas congeladas. Delivery: iFood.
- Empório Bistuts - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 99291-2299, iFood, Shipp e Uber Eats.
- Congelados do Chef Victor - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99531-3596.
- De Pauli - Massas frescas e congeladas. Itapuã, Vila Velha. Delivery: (27) 99836-6279 e 3340-7712.
COZINHA VARIADA/INTERNACIONAL:
- Los Chicos - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Moussa Cozinha Árabe - Barro Vermelho, Vitória. Delivery: (27) 99261-4405.
- Vitale Restaurante - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99642-3757 ou iFood.
- Mimos do Líbano - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 98132-6622.
- Mabruk - Cozinha árabe. Vila Velha. Delivery: (27) 99919-2242.
- Taurus - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.
- Mexicanto FoodTruck - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99500-1743, iFood e Shipp.
- Namastê Cozinha Indiana - Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
- Parceros Brasil - Cozinha colombiana. Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: iFood.
- Le Marie Bistrô - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Uber Eats, iFood e Shipp.
- By Rock - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.
- Gastrochef - Comida árabe e torta capixaba. Delivery: iFood.
- Casa Quatro - Cozinha variada. Barro Vermelho, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Empório Árabe - Cozinha sírio-libanesa. Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3227-5599 e 99870-7525.
- Mimos do Líbano - Cozinha libanesa. Vitória. (27)3207-5133. Delivery: iFood.
- Los Chicos - Cozinha mexicana. Mata da Praia, Vitória. Pegue e leve: (27) 3207-7147. Delivery: Shipp.
- Delira Restaurante e Pizzaria - Cozinha variada. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3200-4480, 3349-9630 e 99237-2707.
- Rancho Beliskão - Cozinha variada. Jardim Camburi, Vitória. Drive thru com pedidos para viagem: (27) 3337-0800 e 99899-1313. Delivery: iFood, Rappi e Uber Eats.
- Restaurante Fardim - Cozinha variada. Pedra Azul e região. Entrega com agendamento prévio: (28) 99995-9012 e (28) 99926-3669.
- Jalapeño Mexican Food - Cozinha mexicana. Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99622-3202.
COZINHA ORIENTAL:
- Dragon Sushi - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99827-6040, iFood e Uber Eats.
- Oba Yakisoba Delivery - Praia das Gaivotas, Vila Velha. Delivery: (22) 99927-4544.
- Uni Premium Sushi - Vitória e Vila Velha. Delivery: 99895-3318 e Uni Premium.
- Japa Temaki - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3201-9201 e Japa Temaki.
- Tobayo Asian Food - Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.
- Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
- Banzai - Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e restaurante Banzai.
- Sushi Trip - Vitória. (27) 3022-2223 e Sushi Trip.
- Japa San 2GO - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004.
- China in Box - Vitória. (27) 3200-3828.
CAFETERIAS:
- Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Kaffa Cafeteria e Shipp.
- Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Café Teugrano - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Cookie it - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Terrafé Cafeteria - Vitória. Delivery: (27) 99627-2339 e Terrafé.
- Caffè Lorenzon - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Café Style - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
- WillCafé & Salada - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
- Zayin Café - Centro, Vitória. Delivery: iFood.
- Cousa Editora e Café - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99958-9142.
HAMBÚRGUER:
- Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Foodies Burgers - Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Brasa Burger - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99694-5289.
- Burger&Fries - Vitória e Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Whata Hamburgueria - Vitória. Delivery: Shipp e iFood.
- Ricks Burger - Delivery em Vitória e Vila Velha: iFood.
- Urbanos Burgers - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Shipp.
- Victoria Grill Hamburgueria - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- O Burguês - Vitória. Delivery: iFood.
- Bicho Guloso - Jardim da Penha e Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 3200-3096, 2142-5455 e iFood.
- Texas Prime Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Route's Burger - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
- Rigonito Sanduíches - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Hunty's Hamburgueria - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
- Maxx Burger - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Maxx Burguer.
- Big American Burger - Cariacica, Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood.
- Meatpack - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99224-9793 e Shipp.
PARA BEBER OU COZINHAR EM CASA:
- Peixaria Dumar - Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3325-9471 e 3020-5626.
- Shopping das Frutas - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 3022-0337 e 99648-3745.
- Fruit On Sucos - Delivery: (27) 99902-4646 e iFood.
- Bebidas Só Alegria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99697-2978.
- Vikings Cervejaria - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Frisa - Carnes. Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Empório São Bento - Vinhos. Jacaraípe, Serra. (27) 98102-8406 e 98100-5434.
- Empório Favoretti - Embutidos artesanais. Pedra Azul. Entrega programada em Vitória e Vila Velha: (27) 99506-1801.
- Site do Ovo - Ovos caipiras. Delivery: Site do Ovo
- Catuçaí Love Drink - Delivery: São Mateus (Guriri) e Norte do ES - (27) 99743-9569 e Grande Vitória - (27) 98816-0675.
- Empório Bohemio - Bebidas e carnes. Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3022-2810 e 99794-6199.
- Peixaria Brapesca - Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Peixaria Capixaba - Praia do Suá, Vitória. (27) 3324-3047.
- Meatpack - Carnes, temperos e outros. Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
- Natural Serra - Frutas congeladas. (27) 3252-2489 e 98141-4107.
- Peixaria da Praia - Peixes e mariscos. Delivery: Shipp.
- Vitória Mar - Peixes e mariscos. Delivery: Shipp.
- Tomatito - Hortaliças e frutas orgânicas. Delivery: (27)99627-6331 e 99930-4001.
- Sítio Antares - Cogumelos variados. Delivery: (27) 99247-3779.
- Grão Empório - Temperos e produtos naturais a granel. Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 3376-2900 e 99511-1008.
- Meu Granel - Temperos e produtos naturais a granel. Jardim da Penha, Vitória, Delivery: (27) 3376-7767 e 99826-6273.