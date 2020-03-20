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Para pedir comida

Delivery no ES: veja guia com mais de 300 restaurantes e lanchonetes

Confira estabelecimentos de gastronomia no ES que oferecem o serviço por tele-entrega e aplicativos como Whatsapp, iFood, Shipp, Uber Eats e Rappi

Publicado em 20 de Março de 2020 às 20:19

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 mar 2020 às 20:19
Pratos do almoço executivo do Empório Joaquim, em Vitória
Pratos do almoço executivo do Empório Joaquim, em Vitória Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
O momento é de se recolher em casa para se proteger do coronavírus, mas isso não quer dizer que você precisa deixar de comer seus pratos mais queridos e de prestigiar seus estabelecimentos favoritos.
Durante a pandemia, os serviços de entrega em domicílio e os pedidos para viagem ganharam força. Portanto, preparamos uma lista de casas com delivery no Estado para você comer bem com praticidade e sem sair de casa. Confira!
Pizza da Jussaras Pizza, em Vila Velha
Pizza da Jussaras Pizza, em Vila Velha Crédito: Instagram/Jussaras Pizza

COZINHA ITALIANA E PIZZA:

  • Pizzaria Roberta - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 3339-2461 e 3340-8965. 
  • Chicago - Entregas em Vila Velha e Vitória. Delivery: (27) 3535-3556, iFood, Shipp e Uber Eats.   
  • Domino's Espírito Santo - Delivery em Vitória: Praia do Canto - (27) 3315-4746; Jardim Camburi - (27) 2233-8082. Vila Velha: Praia da Costa - (27) 3063-6303. Serra: Laranjeiras - (27) 2233-3400. 
  • Cuore Cucina - Vila Velha. Delivery: (27) 99877-3084. Instagram: @cuoreecucina.
  • Jussaras Pizza - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp. Instagram: @jussaraspizza.
  • Rede Pegue Leve Pizza - Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99201-3166 e iFood.
  • Pizza Crek - Grande Vitória. Delivery: iFood. 
  • Racing Pizzaria - Novo México, Vila Velha. Delivery: iFood e Uber Eats.
  • Cantina d’Itália - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3324-6350 e iFood. Instagram: @cantina.ditalia.
  • Cantina do Bacco - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood e Shipp. 
  • Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3227-5797 e 98138-6848. Instagram: @cantinafiorentina.
  • Piu Especiarias - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp. Instagram: @piuespeciarias.
  • Spaghetti&Cia - Retiradas: (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp. Instagram: @spaghettieciaoficial.
  • La Musa - Praia do Canto, Vitória. Retiradas: (27) 3441-9523. Delivery: Shipp. Instagram: @lamusapizzeria.   
  • Preferito e Forneria Preferito - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood. Instagram: @preferitorestaurante e @forneriapreferito.
  • Pizzaria e Hamburgueria Encontro - Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444. Instagram: @pizzariaencontro.
  • Pizzaria N1 - Porto de Cariacica, Cariacica. Delivery: (27) 3254-3746, 99981-3538 e 3284-5744. Instagram: @pizzarian1.
  • Kibrazão - Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013. Instagram: @kibrazao.
  • King Kone - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi. Instagram: @kingkoneoficial.
  • Tio Pedro Pizzaria - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134. Instagram: @tiopedropizzaria. 
  • Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. (27) 98114-1796 e 99821-2822. Delivery: iFood e Shipp. Instagram: @salsapizzaria.
  • Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363. Instagram: @doncamaleone.
  • Vila Rusticana - Praia da Costa, Vila Velha. Pegue e leve: (27) 3534-3225. Delivery: iFood. @vilarusticana.
  • Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911. Instagram: @diskpizzapaulista.
  • Figata - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood. Instagram: @figatapizza.
  • Red Elephant - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp. Instagram: @red_elephant_brasil.
  • Pizzaria Zé Pretinho - Centro, Aracruz. Delivery pelo aplicativo Aiboo. Instagram: @pizzariazepretinho.
  • Bolonini Pizzaria - Jacupemba, Aracruz. Delivery: (27) 99776-0270. Instagram: @poloninipizzaria.
  • Restaurante Corais - Jardim da Penha, Vitória. (27) 99893-0881. Instagram: @restaurantecorais.
  • Pizzaria Di Matheo - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood. 
  • Maledita Pizzaria - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 3534-6465.

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Picanha argentina na brasa do restaurante Dom Alfredo, em Vila Velha
Picanha argentina na brasa do restaurante Dom Alfredo, em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação

COZINHA ARGENTINA E CARNES NA BRASA:

  • Churrascaria Minuano - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 2121-7877. Delivery: iFood.
  • O Quintal Parrilla & Bar - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99988-5913, iFood e Shipp.
  • Espetada Grill 'n' Beer - Mata da Praia e Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99932-2418 e iFood.
  • La Cuchilla - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 98149-8708. iFood. 
  • Churrasco Nomad - Barra do Jucu, Vila Velha. Delivery: (27) 99255-2251. 
  • La Dolina - Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp.
  • Argento Parrilla - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
  • El Libertador - Mata da Praia, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Don Aguilar - Parque das Castanheiras, Vila Velha. Delivery: (27) 3072-1649 e 99271-4174.
  • Meatpack - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3026-5646. Delivery: Shipp.
  • Dom Alfredo - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.

COZINHA PORTUGUESA:

  • Lareira Portuguesa - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3345-0329 e 3345-0331.
  • Bacalhauzinho - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.
  • Porto do Bacalhau - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-8849. 
Moqueca capixaba do delivery Moqueca de Casa
Moqueca capixaba do delivery Moqueca de Casa Crédito: Moqueca de Casa/Instagram

COZINHA VEGANA, VEGETARIANA, SAUDÁVEL e SALADERIAS:

  • Verde Perene - Centro, Vitória. Delivery: (27) 98102-3309, iFood e Uber Eats.
  • Atha - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.  
  • Casa Graviola - Praia do Canto, Vitória. Delivery e retiradas: (27) 99945-5561.
  • Low Carb Vix - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats e (27) 99710-4700.
  • La Vitta Shopping Praia da Costa - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
  • É Gostoso, Eu Juro! - Marmitas saudáveis congeladas. Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99601-6419. 
  • Santa Salada - Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3207-7761 e Santa Salada.
  • Soul Fit - Comida saudável. Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99753-4486.
  • Nutrifit - Comida saudável. Parque Residencial Tubarão, Serra. Delivery: (27) 98881-5829.
  • Soul Green Saladeria - Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99978-5838 e iFood. 
  • Mãe Divina - Vegano. Olaria, Vila Velha. Delivery: Shipp.
  • Foliage Café - Congelados e produtos veganos. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp. 
  • La Vitta - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
  • La Vitta - Centro, Linhares. Delivery (27) 99988-4503 e 99627-1922. 
  • La Vitta - Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
  • Green Station - Shopping Vila Velha e Centro, Vila Velha. Delivery: iFood.
  • Green Station - Praia do Canto, Centro e Reta da Penha, Vitória. Delivery: iFood. 
  • Fit Care - Ultracongelados saudáveis. Cristóvão Colombo, Vila Velha. Delivery: (27) 99809-3547.

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COZINHA BRASILEIRA:

  • Moqueca de Casa - Vila Velha. Delivery: (27) 99788-6584. 
  • Restaurante Moenda - Centro, Vila Velha. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99691-8434.
  • Baianinho do Acarajé - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99880-3029.
  • Restaurante São Pedro - Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
  • Só Santo Botequim - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
  • Caranguejo do Assis - Itapoã, Vila Velha. Delivery: Caranguejo do Assis.
  • Sabor do Campo - Valparaíso, Serra. Delivery: (27) 99265-2570 e Shipp.
  • Acarajé Coração Baiano - Ilha de Santa Maria, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99532-4577. Delivery: iFood. 
  • Choperia Melotti - Petiscos e chope. Bairro República, Vitória. (27) 99977-2642. Delivery: Shipp.
  • Bar Pai e Filho - Nova Palestina, Vitória. Delivery: iFood.
  • Bar do Getúlio - Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 99722-0266. Delivery: iFood. 
  • Galetinho - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood. 
  • Box Mineiro - Centro, Vitória. Delivery: Uber Eats, iFood e (27) 99929-3099 e 3020-3099. 
  • Espetinhos Mimi - Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99809-2303, iFood, Shipp e Uber Eats.
  • Mundo do Espeto - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e (27) 3534-2492.
  • Vila do Caranguejo - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99835-3236 e iFood. 
  • Restaurante Sabor da Carne - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 3323-1172 e 99831-3680.
  • Paladar Caseiro (Sal-Vita) - Bairro República, Vitória. Delivery: (27) 3327-2009 e 99616-1020. 
  • Restaurante Miro - Itapuã, Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Rappi. 
  • Parmeggio - Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
  • Daju Bistrô - Mata da Praia, Vitória. Pedidos para viagem: 3324-0565. Delivery: iFood e Shipp.
  • d'Bem - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3315-8901 e 99923-0905 ou Shipp.
  • A Oca Bistrô - Centro, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats. 
  • Cheiro Verde - Centro, Colatina. Delivery: (27) 99782-7030 e Plus Delivery.
  • Restaurante Dona Ilma - Porto Novo, Cariacica. Delivery: (27) 3396-4305 e 98810-5164. 
  • Parada Barbecue - Centro, Pinheiros. Delivery: (27) 99908-7202.
  • Boteco do João - Santa Martha, Vitória. Delivery: (27) 99291-2529.
  • Salsa Self-Service - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98114-1850.
  • Pirão Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Pegue e leve: (27) 3227-1165. Delivery: Shipp.
  • Café Leve - Vitória. Pegue e leve/delivery: (27) 99955-2233 e iFood.
  • Restaurante Salsinha e Cebolinha - Bairro de Lourdes, Vitória. Delivery: iFood. 
  • Comércio do Dudu - Jardim Camburi, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99853-5334.
  • Absoluto Petiscaria - Juparanã, Linhares. Delivery: (27) 99916-0662 e 99668-7517.
  • Petisco das Meninas - Colina de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99998-3223 e iFood.
  • Cantinho do Beiçola - Novo Horizonte, Linhares. Delivery: (27) 3372-1215 e 99902-1034. 
  • Casa de Bamba - Centro, Vitória. Delivery: iFood.
  • Butecaria Vital - Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99706-6810. 
  • Chico Bento - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp. 
  • Casa do Cervejeiro - Hortomercado, Enseada do Suá. Delivery: (27) 99502-5565 e 3315-5891 ou iFood.
  • Coco Bambu - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3141-9100 e iFood.
  • Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp.
  • Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood. 
  • Kabéco’s Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083.
  • Panela Capixaba - Enseada do Suá, Horto Mercado, Vitória. (27) 3225-1506.
  • Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. Delivery: (27) 3299-0897 e 98116-5648.
  • Restaurante Castelinho - Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777.
  • Chaminé Restaurante - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99527-9926.
  • Restaurante Nona Lú - Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460.
  • Tempero Caseiro - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410.
  • Tempero Capixaba Marmitaria - Vila Garrido, Vila Velha. Delivery: iFood. 
  • Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531.
  • Bar do Pezão - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995.
  • Adorartte Self-service - Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743.
  • Aloha - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667.
  • Papa's Gourmet - Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035.
  • Ilha do Caranguejo - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood. Pegue e leve: Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. 
  • Boca Nervosa - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood.
  • Rock Burger - Jardim Camburi e Praia do Canto. Vitória. Delivery: iFood.
  • Pequeños Botequim - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99772-4102. 
  • Bom Motivo Bar e Boteco - Morada de Laranjeiras, Serra. Drive-thru: (27) 99229-6931.
  • Pacote do Bem - Grande Vitória. Delivery: (27) 99950-7243.
  • Conceito Gourmet - Porto Canoa, Serra. Delivery: (27) 3070-1515 e 99688-3615.
Carne de porco na lata, tutu, couve, farofa e arroz do Daju Bistrô
Mineirinho do Daju Bistrô, em Vitória Crédito: Daju Bistrô/Instagram

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PÃES

  • Odara Pão e Café - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp. 
  • Pães Buendía - Entregas em Vila Velha e Vitória. (27) 99272-8654.
  • Bel's Bakery - Entregas em Vila Velha e Vitória. Delivery: (27) 99985-8305. 
  • Jucá Padaria Artesanal - Mata da Praia, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Delícias do Trigo - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99961-9717 e 3237-1929.
  • Padaria Jodima - Centro, Vila Velha. Delivery: (27) 3399-0092 e 98123-0293. 
  • Padaria Monte Líbano - Vitória e Vila Velha. Delivery: padaria Monte Líbano, iFood e Shipp.
  • Padaria Mineira - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Pão & Sabor - Vitória. Delivery: Shipp.
  • Boulanger Casa de Pães - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 98823-9518 e iFood. 
  • Confeitaria Monza - Vitória e Vila Velha. Delivery: Confeitaria Monza, (27) 3227-2303, 99765-6937 e iFood.
  • Serpentário Brewery - Consolação, Vitória. Delivery: (27) 99844-4076.

SORVETES, SALGADOS E DOCES:

  • Olima Culinária Afetiva - Maruípe, Vitória. Delivery: (27) 99789-7807.
  • Like Bananas - Banana bread. Barro Vermelho, Vitória. Delivery: (27) 99239-3961. 
  • Cacauatl Confeitaria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99761-1179. 
  • Vem Que Tem Pudim - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99258-7585.  
  • Alfajor da Anita - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99529-5013.
  • GALG Salgados - Massas assadas e salgados. Delivery em Vitória e Vila Velha: (27) 99786-5440.
  • Le Chocolatier - Vitória. Delivery: (27) 99629-2763 e 99527-0734, iFood e Shipp.
  • Brazuca Brownies e Bolos - Vitória e Vila Velha. (27) 99913-8228. Delivery: iFood e Shipp.
  • Helker Doce Tradição - Bolo de rolo e biscoitos. Vila Velha. Delivery: (27) 99751-0752 e iFood.
  • Delícias da Kiki - Vila Velha. Delivery: (27) 98157-1888.
  • La Basque Praia da Costa - Vila Velha. Delivery: iFood e Shipp.
  • La Basque Praia do Canto - Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats. 
  • Cozinha da Nete - Campo Grande, Cariacica. Encomendas e delivery: (27) 98843-1230.
  • Choconat - Vitória. Delivery: (27) 99925-5891. 
  • Annando Coxinharia - Alvorada, Vila Velha. Delivery: iFood.   
  • Fulô Bolo de Rolo - Glória, Vila Velha. Delivery: (27) 99729-8605. 
  • Acukarados - Bento Ferreira, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98117-6019. Delivery: iFood.
  • Vida Doce - Linhares. Delivery: (27) 99892-6414.
  • Paola Cakes - Centro, Serra. Delivery: iFood. 
  • Miss Cheesecake - Vila Velha. Delivery: (27) 99688-6626.
  • Açaí Mania e Sorveteria - Centro, Rio Novo do Sul. (28) 99883-4939.
  • Dueto Açaí e Sorvetes - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: iFood. 
  • Hora do Açaí - Ataíde, Vila Velha. Delivery: (27) 998126037 iFood e Uber Eats. 
  • Caramello Bolos Artesanais & Cia - Vila Velha. Delivery: (27) 99705-2437.
  • Via Gourmet - Barro Vermelho, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 98151-6505. Delivery: Shipp.
  • Chicago Cheesecake - Praia das Gaivotas, Vila Velha. Delivery: (27) 99730-7714 e iFood.
  • Doces da Poly - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99256-1098.
  • Dociris - Cobilândia, Vila Velha. Delivery: (27) 99721-3938 e iFood.
  • Doces Lembranças de Mãe para Filha - Jardim da Penha, Vitória. Delivery e retiradas: (27) 98809-3909 e 99866-1423. 
  • Xodó Sorveteria - Centro, Linhares. Delivery: (27) 99518-4032.
  • Stein Doceria - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99835-9192. 
  • Brownies DuDan - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99967-1776. 
  • Morada Sorvetes e Açaí - Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 98851-7491, iFood e Uber Eats.
  • Doux Souvenir - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.  
  • Marly Pão de Mel - Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 99939-1090.
  • Paolla Laranja Confeitaria Artesanal - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 99934-7487.
  • Delícias da Márcia - Salgados. Santo Antônio, Vitória. Delivery: (27) 99648-3122.
  • Brownie da Mamãe - Vila Velha. Delivery: (27) 99775-5511. 
  • Dona Brigadeiro Bistrô - Jacupemba, Aracruz. Delivery: (27) 99604-1670.
  • Rei do Geladinho - São Silvano, Colatina. (27) 98142-7866. 
  • Menina dos Bolinhos - Goiabeiras, Vitória. Delivery: (27) 99278-8094.  
  • A Confeitaria - Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99276-3533 e 99223-5991. 
  • Açaí Concept - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.  
  • Duckbill Cookies & Coffee - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99237-1717.
  • Gelatitto Chup-chup Gourmet - Vila Oásis, Cariacica. Encomendas: (27) 99814-2035.  
  • Lili Gourmet - Doces e salgados. Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood.
  • Brownie do Junera - Vitória. Delivery: (27) 99986-3444.
  • Pippa Doces e Massas - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood. Pegue e leve/drive-thru: (27) 99232-4055.
  • Amolatte Confeitaria - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 99951-7999 e iFood.
  • Amor com Açúcar - Doces e salgados. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99718-1930 e iFood. 
  • Eleni Bolos - Vila Velha. Encomendas e delivery: (27) 99944-5690.
  • Doçuras da Tati Dalla - Brigadeiros. Delivery: (27) 99721-8064.
  • Lê Rozê Patisserie - Vila Velha e Serra. Delivery: (27) 99699-9948 e 99786-1092.
  • Originalle Picolés - Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 99226-0928.
  • Chiquinho Sorvetes - Vitória. Delivery: Shipp.
  • Bacio di Latte - Gelatos. Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood.
  • Doces Sonhos Culinária Criativa - Cheesecakes. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99257-1715 e iFood. 
  • Chocolateria Brasil - Doces, salgados e gelatos. Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp.
  • Avelã Gelateria - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
  • Luanna Cakes - Cristóvão Colombo, Vila Velha. Delivery: (27) 99502-9923.
  • Cakes do Léo - Centro, Pinheiros. Delivery: (27) 99605-8195.
  • Espírito Cacau - Doces e gelatos. Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Reserva do Açaí - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261.
  • Vila do Açaí - Vitória. Delivery: iFood e Shipp.  
  • Chocopol  - Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99879-9488. Delivery: iFood.
  • Sorveteria Sabor Azul - Linhares. Delivery: (27) 99995-1480.
  • Big Açaí - Novo Horizonte, Linhares. Delivery: (27) 99850-0828.
  • Lótus Açaí - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99723-7989 e iFood. 
  • Açaí da Hora - Santa Lúcia, Vitória. Delivery: (27) 99694-7273, iFood e Uber Eats.
  • Açaí da Praia - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood.
  • L e J Confeitaria - Alecrim, Vila Velha. Delivery de ovos de Páscoa: (27) 99725-8510. 
  • Nathy Confeitaria - Alvorada, Vila Velha. Delivery: (27) 99713-2170, iFood e Uber Eats.
  • Sodiê Doces - Santa Lúcia, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
Cinnamon rolls da Olima Culinária Afetiva, em Vitória
Cinnamon rolls da Olima Culinária Afetiva, em Vitória Crédito: Leonardo Rocha

COZINHA CONTEMPORÂNEA:

  • Aleixo Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Wine Garden - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood. Pedidos para viagem: (27) 99986-6041.
  • Soeta - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 98875-1032.  
  • Quintal 84 - Prainha, Vila Velha. Somente pedidos para viagem: (27) 99901-2324.
  • Bistrô Joaquim (anexo ao Empório Joaquim) - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.

ROTISSERIA, DELICATÉSSEN E CONGELADOS:

  • Nonna Barberina - Vitória. Delivery: Nonna Barbearia.  
  • Nonna Mia Massas Artesanais - Domingos Martins. Delivery: (27) 99982-3311. 
  • Pasta Spiaggia - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99918-6020.
  • Caçarola Cozinha Artesanal - Morada de Camburi, Vitória. Delivery: (27) 99993-3773 e Caçarola Cozinha. 
  • Capitiana Rotisseria - Entregas em Vitória e Vila Velha. Delivery: (27) 98155-3069.
  • Bendito Fit - Congelados saudáveis. Enseada do Suá, Vitória. Delivery: (27) 99880-7984. 
  • Empório Joaquim - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Casa Roti - Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99690-3939. Delivery: iFood.
  • Seu Pão de Queijo - Pães de queijo congelados. Delivery: (27) 98800-7900 e iFood.
  • Koisas de Minas Delicatéssen - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3227-9164. Delivery: iFood.
  • Via Láctea Delicatéssen - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3225-0691, 99969-8609 e Shipp.
  • Fatto a Mano Delícias Caseiras - Massas congeladas. Delivery: iFood.
  • Empório Bistuts - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 99291-2299, iFood, Shipp e Uber Eats.    
  • Congelados do Chef Victor - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 99531-3596.
  • De Pauli - Massas frescas e congeladas. Itapuã, Vila Velha. Delivery: (27) 99836-6279 e 3340-7712. 
Frango assado e acompanhamentos da rotisseria Casa Roti, em Vitória
Frango assado e acompanhamentos da rotisseria Casa Roti, em Vitória Crédito: Flavio Moraes/Divulgação

COZINHA VARIADA/INTERNACIONAL:

  • Los Chicos - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Moussa Cozinha Árabe - Barro Vermelho, Vitória. Delivery: (27) 99261-4405.
  • Vitale Restaurante - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99642-3757 ou iFood.
  • Mimos do Líbano - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 98132-6622. 
  • Mabruk - Cozinha árabe. Vila Velha. Delivery: (27) 99919-2242.
  • Taurus - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.
  • Mexicanto FoodTruck - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99500-1743, iFood e Shipp.
  • Namastê Cozinha Indiana - Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
  • Parceros Brasil - Cozinha colombiana. Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: iFood.
  • Le Marie Bistrô - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Uber Eats, iFood e Shipp.
  • By Rock - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood.
  • Gastrochef - Comida árabe e torta capixaba. Delivery: iFood.
  • Casa Quatro - Cozinha variada. Barro Vermelho, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Empório Árabe - Cozinha sírio-libanesa. Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3227-5599 e 99870-7525.
  • Mimos do Líbano - Cozinha libanesa. Vitória. (27)3207-5133. Delivery: iFood. 
  • Los Chicos - Cozinha mexicana. Mata da Praia, Vitória. Pegue e leve: (27) 3207-7147. Delivery: Shipp.
  • Delira Restaurante e Pizzaria - Cozinha variada. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3200-4480, 3349-9630 e 99237-2707. 
  • Rancho Beliskão - Cozinha variada. Jardim Camburi, Vitória. Drive thru com pedidos para viagem: (27) 3337-0800 e 99899-1313. Delivery: iFood, Rappi e Uber Eats.
  • Restaurante Fardim - Cozinha variada. Pedra Azul e região. Entrega com agendamento prévio: (28) 99995-9012 e (28) 99926-3669. 
  • Jalapeño Mexican Food - Cozinha mexicana. Santa Mônica, Vila Velha. Delivery: (27) 99622-3202.

COZINHA ORIENTAL:

  • Dragon Sushi - Praia de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99827-6040, iFood e Uber Eats.    
  • Oba Yakisoba Delivery - Praia das Gaivotas, Vila Velha. Delivery: (22) 99927-4544.
  • Uni Premium Sushi - Vitória e Vila Velha. Delivery: 99895-3318 e Uni Premium.
  • Japa Temaki - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3201-9201 e Japa Temaki.
  • Tobayo Asian Food - Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.
  • Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
  • Banzai - Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e restaurante Banzai
  • Sushi Trip - Vitória. (27) 3022-2223 e Sushi Trip.
  • Japa San 2GO - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004.
  • China in Box - Vitória. (27) 3200-3828.
Combinado San do Japa San 2Go, em Vila Velha
Combinado San do Japa San 2Go, em Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

CAFETERIAS:

  • Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Kaffa Cafeteria e Shipp.
  • Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Café Teugrano - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Cookie it - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Terrafé Cafeteria - Vitória. Delivery: (27) 99627-2339 e Terrafé.
  • Caffè Lorenzon - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood. 
  • Café Style - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood.
  • WillCafé & Salada - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood. 
  • Zayin Café - Centro, Vitória. Delivery: iFood.
  • Cousa Editora e Café - Centro, Vitória. Delivery: (27) 99958-9142. 
Hambúrguer e fritas da Whata! Hamburgueria
Hambúrguer e fritas da Whata! Hamburgueria Crédito: Whata! Hamburgueria/Instagram

HAMBÚRGUER:

  • Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
  • Foodies Burgers - Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Brasa Burger - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99694-5289. 
  • Burger&Fries - Vitória e Vila Velha. Delivery: Shipp.
  • Whata Hamburgueria - Vitória. Delivery: Shipp e iFood. 
  • Ricks Burger - Delivery em Vitória e Vila Velha: iFood.
  • Urbanos Burgers - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Victoria Grill Hamburgueria - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • O Burguês - Vitória. Delivery: iFood.
  • Bicho Guloso - Jardim da Penha e Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 3200-3096, 2142-5455 e iFood. 
  • Texas Prime Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
  • Route's Burger - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
  • Rigonito Sanduíches - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Hunty's Hamburgueria - Bento Ferreira, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.
  • Maxx Burger - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: Maxx Burguer
  • Big American Burger - Cariacica, Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood. 
  • Meatpack - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99224-9793 e Shipp. 

PARA BEBER OU COZINHAR EM CASA:

  • Peixaria Dumar - Praia do Suá, Vitória. Delivery: (27) 3325-9471 e 3020-5626.
  • Shopping das Frutas - Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 3022-0337 e 99648-3745. 
  • Fruit On Sucos - Delivery: (27) 99902-4646 e iFood. 
  • Bebidas Só Alegria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99697-2978.  
  • Vikings Cervejaria - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.  
  • Frisa - Carnes. Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
  • Empório São Bento - Vinhos. Jacaraípe, Serra. (27) 98102-8406 e 98100-5434. 
  • Empório Favoretti - Embutidos artesanais. Pedra Azul. Entrega programada em Vitória e Vila Velha: (27) 99506-1801.  
  • Site do Ovo - Ovos caipiras. Delivery: Site do Ovo
  • Catuçaí Love Drink - Delivery: São Mateus (Guriri) e Norte do ES - (27) 99743-9569 e Grande Vitória - (27) 98816-0675.  
  • Empório Bohemio - Bebidas e carnes. Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3022-2810 e 99794-6199.
  • Peixaria Brapesca - Vila Velha. Delivery: Shipp. 
  • Peixaria Capixaba - Praia do Suá, Vitória. (27) 3324-3047.
  • Meatpack - Carnes, temperos e outros. Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.  
  • Natural Serra - Frutas congeladas. (27) 3252-2489 e 98141-4107.  
  • Peixaria da Praia - Peixes e mariscos. Delivery: Shipp.
  • Vitória Mar - Peixes e mariscos. Delivery: Shipp.
  • Tomatito - Hortaliças e frutas orgânicas. Delivery: (27)99627-6331 e 99930-4001. 
  • Sítio Antares - Cogumelos variados. Delivery: (27) 99247-3779.
  • Grão Empório - Temperos e produtos naturais a granel. Bento Ferreira, Vitória. Delivery: (27) 3376-2900 e 99511-1008.
  • Meu Granel - Temperos e produtos naturais a granel. Jardim da Penha, Vitória, Delivery: (27) 3376-7767 e 99826-6273.

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