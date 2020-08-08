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Além do hambúrguer

Gosta de sanduíche com frango empanado? Veja 4 dicas de delivery

Crocante e delicioso, esse estilo de sanduba está em alta nos restaurantes de São Paulo e aparece em versões interessantes aqui no ES. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 13:00

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 13:00

Onion Chicken, sanduíche com frango empanado da franquia de delivery Number One Chicken
Onion Chicken é uma opção de sanduíche do delivery N1 Chicken Crédito: N1 Chicken/Divulgação
Como nem todos os bons sanduíches são feitos com hambúrguer, os que levam frango empanado no lugar da carne bovina têm seu lugar. Crocantes e deliciosos, eles cativam um público cada vez maior e estão em alta nos restaurantes de São Paulo. Aqui no Estado, reunimos algumas opções interessantes em cartaz no delivery. Confira a seguir e bom apetite!    

1 - COM SOBRECOXA DEFUMADA

  • A sanduicheria Rigonito ((27) 3019-2222, iFood e Shipp) tem mais de um sanduba de frango empanado no cardápio. Além dos já tradicionais Chicken Crispy e do Franguinho Satay, a casa está entregando o Marylou (R$ 24), que é novidade. Disponível até o final de agosto, ele é montado com pão brioche, sobrecoxa desossada defumada e empanada no estilo americano sulista (mais condimentado), maionese caseira, alface americana e molho à base de maionese, catchup, mostarda, picles e páprica.   
Marylou, sanduíche de frango empanado da sanduicheria Rigonito, em Jardim da Penha, Vitória
Marylou fica em cartaz até o final do mês, na sanduicheria Rigonito Crédito: Carolina Peixoto

2 - AO ESTILO DE LOUISIANA

  • Lançado há um mês na Meatpack ((27) 99224-9793 e Shipp), o LCB - Lousiana Country Burger (R$ 34) já está entre os mais pedidos da steakhouse. No pão brioche com picles e creme de alho, o frango é empanado ao estilo americano sulista, bastante crocante porém não muito condimentado. A picância, leve, fica por conta da maionese de páprica que o acompanha. 
Louisiana Country Burger, sanduíche com frango empanado do Meatpack, na Praia do Canto, Vitória
Louisiana Country Burger é novidade no Meatpack Crédito: Meatpack/Divulgação

3 - EDIÇÃO LIMITADA

  • O sanduba de frango da vez no cardápio do Urbanos ((27) 2142-3384, iFood e Shipp) contém coxa desossada e empanada, coleslaw (salada americana de repolho), picles, cheddar e maionese de alho assado (R$ 22). Em edição limitada, essa opção de lanche crocante fica disponível até o dia 16/08, um domingo.    
Sanduíche de frango empanado com coleslaw do Urbanos Burgers, em Jardim Camburi, Vitória
Sanduíche de frango com coleslaw do Urbanos Burgers Crédito: Vinicius Dias

4 - DUPLAMENTE CROCANTE

  • A franquia Number One Chicken lançou em maio uma linha com quatro sanduíches em que o ingrediente principal é o frango frito. O mais incrementado é o Onion Chicken, com pão brioche, anéis de cebola empanados, maionese de bacon e frango empanado crocante. Disponível na unidade de Vila Velha por R$ 21,99 somente por delivery ((27) 3534-9958, 99917-3489 e iFood).    

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