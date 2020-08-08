Gosta de sanduíche com frango empanado? Veja 4 dicas de delivery

Como nem todos os bons sanduíches são feitos com hambúrguer, os que levam frango empanado no lugar da carne bovina têm seu lugar. Crocantes e deliciosos, eles cativam um público cada vez maior e estão em alta nos restaurantes de São Paulo. Aqui no Estado, reunimos algumas opções interessantes em cartaz no delivery. Confira a seguir e bom apetite!