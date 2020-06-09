Que tal um pudim de leite condensado? Veja 5 dicas no delivery

No universo das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, o pudim de leite condensado é praticamente uma unanimidade. Ou você conhece alguém que não goste de pudim? Somos tão atraídos por essa doce herança portuguesa que, ao falar dela, não disfarçamos nossas preferências: com furinho ou sem furinho? É difícil chegar a um consenso.
O que se sabe dos experts em confeitaria é que o pudim ideal é lisinho, sem furos. Sua receita contém leite e leite condensado, e o doce é assado no forno em banho-maria, envolvido em caramelo. Selecionamos cinco pudins imperdíveis, com essas características, que tem feito sucesso no delivery pela Grande Vitória. Resista se puder!
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ENTRE OS QUERIDINHOS
Entregue em potes com 290g cada um, o pudim da recém-inaugurada Lili Gourmet é um dos carros-chefes do delivery. Cremoso e lisinho, custa R$ 13 e está disponível de quarta a sábado, das 12h30 às 18h30. Delivery: iFood. Para retirada, tem 10% de desconto. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @elizangelacmerlo. FOTO: Elizângela Merlo
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POTES DE DOÇURA
A cerejinha-símbolo da Doceria do Léo decora os potes com pudim de leite condensado cremoso e sem furos, envolvido por uma caldinha de caramelo líquida e doce na medida (R$ 12 cada um). Delivery: Uber Eats. Pedidos para retirada: (27) 99603-2288. Cobilândia, Vila Velha. Mais informações: @doceriadoleo. FOTO: Leonardo Pereira
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DOIS TAMANHOS
A sobremesa de sucesso entre as opções da Casa Roti é um cremoso pudim de leite condensado, lisinho e coberto com o caramelo da casa, líquido e bastante delicado. A doçura é vendida em dois tamanhos: 700g (a partir de R$ 24) e 100g (a partir de R$ 7). Disponível de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 14h. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood. Pedidos para retirada: (27) 2142-4060. Mais informações: @casa_roti. FOTO: Flavio Moraes
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TRADIÇÃO BRASILEIRA
Com cardápio que exalta pratos clássicos da cozinha brasileira, o Gabê Family Food não deixou de fora o tradicional pudim de leite condensado. A sobremesa na versão mini, com 100g, custa a partir de R$ 7, cremosa, lisinha e bem caramelada. O pudim grande, que rende em média 10 fatias, custa a partir de R$ 45. De segunda a sexta, das 11h às 15h. Delivery: iFood e Shipp. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood. FOTO: Gabi Lorenção
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NOVIDADE NA ÁREA
Lançado há 15 dias, o delivery Vem que Tem Pudim é um projeto do casal Fernanda Cardoso e Diogo Wandekoken. Ele é o responsável pelos minipudins, que custam a partir de R$ 18 (o combo com três unidades de 150g cada uma). Com serviço de entregas próprio, a empresa atende Serra de quinta a domingo e Vitória, Vila Velha e Cariacica aos sábados (sob demanda). Pedidos pelo Whatsapp (27) 99258-7585. Morada de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @vemquetempudim. FOTO: Dudu Altoé