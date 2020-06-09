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Paixão nacional

Que tal um pudim de leite condensado? Veja 5 dicas no delivery

Fizemos uma lista com cinco pudins cremosos e lisinhos que são sucesso nos serviços de entrega pela Grande Vitória. Há versões no pote, mini e tradicional
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:58

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:58

No universo das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, o pudim de leite condensado é praticamente uma unanimidade. Ou você conhece alguém que não goste de pudim? Somos tão atraídos por essa doce herança portuguesa que, ao falar dela, não disfarçamos nossas preferências: com furinho ou sem furinho? É difícil chegar a um consenso.

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O que se sabe dos experts em confeitaria é que o pudim ideal é lisinho, sem furos. Sua receita contém leite e leite condensado, e o doce é assado no forno em banho-maria, envolvido em caramelo. Selecionamos cinco pudins imperdíveis, com essas características, que tem feito sucesso no delivery pela Grande Vitória. Resista se puder! 

01

ENTRE OS QUERIDINHOS

Entregue em potes com 290g cada um, o pudim da recém-inaugurada Lili Gourmet é um dos carros-chefes do delivery. Cremoso e lisinho, custa R$ 13 e está disponível de quarta a sábado, das 12h30 às 18h30. Delivery: iFood. Para retirada, tem 10% de desconto. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @elizangelacmerlo. FOTO: Elizângela Merlo 

02

POTES DE DOÇURA

A cerejinha-símbolo da Doceria do Léo decora os potes com pudim de leite condensado cremoso e sem furos, envolvido por uma caldinha de caramelo líquida e doce na medida (R$ 12 cada um). Delivery: Uber Eats. Pedidos para retirada: (27) 99603-2288. Cobilândia, Vila Velha. Mais informações: @doceriadoleo. FOTO: Leonardo Pereira

03

DOIS TAMANHOS

A sobremesa de sucesso entre as opções da Casa Roti é um cremoso pudim de leite condensado, lisinho e coberto com o caramelo da casa, líquido e bastante delicado. A doçura é vendida em dois tamanhos: 700g (a partir de R$ 24) e 100g (a partir de R$ 7). Disponível de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 14h. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood. Pedidos para retirada: (27) 2142-4060. Mais informações: @casa_roti. FOTO: Flavio Moraes

04

TRADIÇÃO BRASILEIRA

Com cardápio que exalta pratos clássicos da cozinha brasileira, o Gabê Family Food não deixou de fora o tradicional pudim de leite condensado. A sobremesa na versão mini, com 100g, custa a partir de R$ 7, cremosa, lisinha e bem caramelada. O pudim grande, que rende em média 10 fatias, custa a partir de R$ 45. De segunda a sexta, das 11h às 15h. Delivery: iFood e Shipp. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfoodFOTO: Gabi Lorenção      

05

NOVIDADE NA ÁREA

Lançado há 15 dias, o delivery Vem que Tem Pudim é um projeto do casal Fernanda Cardoso e Diogo Wandekoken. Ele é o responsável pelos minipudins, que custam a partir de R$ 18 (o combo com três unidades de 150g cada uma). Com serviço de entregas próprio, a empresa atende Serra de quinta a domingo e Vitória, Vila Velha e Cariacica aos sábados (sob demanda). Pedidos pelo Whatsapp (27) 99258-7585. Morada de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @vemquetempudim. FOTO: Dudu Altoé   

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