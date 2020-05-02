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Quer botecar em casa? Veja 10 dicas de petiscos no delivery

Torresmo, pastel, bolinho e caranguejo estão entre as opções para petiscar na quarentena a dois, sozinho, em família ou em um brinde virtual com amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 12:00

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 12:00

Saudade de botecar como nos velhos tempos, né, minha filha? Mas para se proteger na pandemia do novo coronavírus, é fundamental manter o isolamento social. A boa notícia é que, com o crescimento do serviço de delivery, ficou mais fácil curtir seu boteco favorito sem sair de casa. 
Quer sugestões do que pedir para petiscar nas lives do fim de semana? Reunimos opções tradicionais nos bares capixabas para boêmios curtirem a dois, sozinhos, em família ou em um brinde virtual com os amigos. Animou? Então, prepare os bons drinques e inspire-se nas dicas a seguir! 

PASTÉIS

Pastel de frango com quiabo da Choperia Melotti, em Vitória
Pastel de frango com quiabo da Choperia Melotti Crédito: Choperia Melotti/Instagram
  • Ceará Bar:  o tradicional bar em Jucutuquara, Vitória, entrega pastéis com 12 opções de recheio. Do mais famoso, de siri, aos de feijoada, de bacalhau e de goiabada com queijo, é possível pedir pelo (27) 3223-7953 às sextas, das 18h às 22h, e aos sábados, das 12h às 16h. Instagram: @cearabar.
  • Choperia Melotti: os pasteizinhos de angu recheados de frango com quiabo estão entre as boas pedidas da casa, que também entrega growlers de chopes artesanais. Pedidos via Shipp. Instagram: @choperiamelotti.

TORRESMO

Torresmo com farofa do Boteco do João, em Vitória
Torresmo com farofa do Boteco do João Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
  • Boteco do João: cortadinho ou inteiro, o torresmo de barriga de porco é um dos mais elogiados da Capital. O bar fica em Santa Martha e tem seu próprio serviço de delivery, com entregas de quarta a segunda, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99291-2529.  
  • Castanheira Bar: o torresmo é o carro-chefe, mas não é a única boa pedida na estufa do bar canela-verde, localizado no Parque das Castanheiras. Os pedidos são pelo (27) 99590-8989 e também entregam em Vitória. Instagram: @castanheirabar.
  • Empório Bohemio: o torresmão de barriga de porco é uma opção no amplo cardápio de comida de boteco. O bar também entrega carnes para churrasco. Pedidos: (27) 3022-2810, 99794-6199, iFood e Shipp. Instagram: @emporiobohemio.

BOLINHOS 

Bolinhos de carne seca com batata baroa do bar Casa de Bamba
Bolinhos de carne seca com baroa e pimenta biquinho do bar Casa de Bamba Crédito: Dan Pacificco/Divulgação
  • Casa de Bamba: no famoso bar do Centro de Vitória, Cartola dá ao nome do bolinho de carne seca com batata baroa e recheio de pimenta biquinho, acompanhado por geleia de pimenta. A porção com 10 unidades é entregue via iFood ou pelo (27) 99663-2104. Instagram: @casadebambavix.
  • Casa do Cervejeiro: bolinhos de carne bovina e suína recheados com bacon e queijo são destaque no delivery, que tem frete grátis para alguns bairros de Vitória pelo (27) 3315-5891 ou 99502-5565. Também no iFood. Instagram: @casadocervejeiroes.

CARANGUEJO

Caranguejo do restaurante Empório do Caranguejo
Caranguejo do restaurante Empório do Caranguejo Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
  • Caranggo Delivery: além do caranguejo, sua principal especialidade, o delivery oferece pratos com frutos do mar. Pedidos de quarta a domingo por telefone e Whatsapp: (27) 3100-4440, 3100-4444 e 99801-4440. Também no iFood.  
  • Cia do Caranguejo: referência pelos bons caranguejos em Vitória, a casa lançou delivery há poucos dias. Os pedidos são pelo (27) 3024-3230 ou 99835-0302. Também no iFood.
  • Empório do Caranguejo: outra estreia recente no delivery em Vitória, o famoso restaurante de Manguinhos está entregando sua especialidade, entre outros pratos e porções, pelo iFood. Instagram: @emporiodocaranguejo.   

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