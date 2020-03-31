Delivery de boteco: 5 opções para petiscar sem sair de casa

Já está com saudades do happy hour no seu bar ou boteco favorito? Nestes tempos de quarentena, também dá para botecar em alto estilo, dentro de casa, sem precisar ir para o fogão ou muito menos sair para comprar cerveja. Tanto na Grande Vitória como no interior do Estado há inúmeros bares e cervejarias com delivery de comida e bebida, via aplicativo ou tele-entrega.
Preparamos uma lista com cinco estabelecimentos que estão entregando petiscos de dar água na boca: rabada no feijão, pastel, bolinho, linguiça na parrilla, torresmo e, para acompanhar, chopes, cervejas e batidinhas. Confira!
BOTECAGEM NAS MONTANHAS
O famoso Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, está atendendo com entregas de segunda a sexta, das 18h às 23h (exceto às terças), e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h. No cardápio, clássicos da casa, como a rabada no feijão manteiga e agrião, o torresmo com farofa e o paio no feijão vermelho. Pedidos por Whatsapp, no (27) 99291-2529. Valor mínimo: R$ 50 + taxa de entrega (R$ 5). Instagram: @boteco_joao. FOTO: Gabriel Lordello
Clássico reduto de boêmios em Jardim da Penha, Vitória, o Bar do Pezão está entregando seus petiscos e garrafas de batidinhas não só na vizinhança, mas também nos bairros Mata da Praia, Praia do Canto, Morada de Camburi, República e Santa Luiza. Além do torresmão que lhe deu fama, estão no cardápio pastéis, bolinho de carne, ensopados e carnes no feijão. Pedidos por Whatsapp, no (27) 99788-2995, de segunda a sexta (17h às 22h) e aos sábados e domingos (11h às 17h). Valor mínimo: R$ 50 + taxa de entrega (R$ 5). FOTO: Fábio Machado.
A Casa do Cervejeiro, no Hortomercado, entrega pratos, petiscos, chopes e cervejas e não cobra taxa de delivery para 16 bairros de Vitória (veja a lista em @casadocervejeiroes), via tele-entrega: (27) 3315-5891 e 99502-5565. Os pedidos também podem ser feitos pelo iFood. Entre as opções para petiscar, destaque para o bolinho cervejeiro e o kiéber de frango (foto), além das porções alemãs. FOTO: RF Comunicação
Na Serra, o bar Petiscos das Meninas possui um amplo cardápio de porções para entrega, via iFood e Whatsapp: (27) 99998-3223 (Colina de Laranjeiras) e 99749-6678 (Jacaraípe), das 18h às 23h (fecha às terças). Pastéis com recheios de queijo, carne, camarão e siri estão entre as alternativas. Instagram: @petiscosdasmeninas. FOTO: Bruno Coelho
Em Santa Teresa, na Região Serrana, uma opção para botecar em casa é o delivery da Cervejaria Teresense. Porções de torresmo e bolinhos de bacalhau, além da linguiça na parrilla com chimichurri, pão de cerveja e farofinha (foto) estão na lista. Quem pede qualquer um desses itens leva, por mais R$ 15, um growler contendo 1 litro de chope da casa. Pedidos: (27) 99910-8862, de quarta a sexta, das 17h30 às 22h, e sábado e domingo, das 11h às 14h e das 18h às 22h. Instagram: @cervejariateresense. FOTO: Cervejaria Teresense