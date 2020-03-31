Delivery de boteco: 5 opções para petiscar sem sair de casa

Clássico reduto de boêmios em Jardim da Penha, Vitória, o Bar do Pezão está entregando seus petiscos e garrafas de batidinhas não só na vizinhança, mas também nos bairros Mata da Praia, Praia do Canto, Morada de Camburi, República e Santa Luiza. Além do torresmão que lhe deu fama, estão no cardápio pastéis, bolinho de carne, ensopados e carnes no feijão. Pedidos por Whatsapp, no (27) 99788-2995, de segunda a sexta (17h às 22h) e aos sábados e domingos (11h às 17h). Valor mínimo: R$ 50 + taxa de entrega (R$ 5). FOTO: Fábio Machado.