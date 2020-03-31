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De pastel a rabada

Delivery de boteco: 5 opções para petiscar sem sair de casa

Durante a quarentena, bares do ES fecharam as portas mas estão fazendo entregas de comida e bebida. Reunimos algumas opções para quem quer fazer happy hour em casa

Publicado em 31 de Março de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 16:51
Já está com saudades do happy hour no seu bar ou boteco favorito? Nestes tempos de quarentena, também dá para botecar em alto estilo, dentro de casa, sem precisar ir para o fogão ou muito menos sair para comprar cerveja. Tanto na Grande Vitória como no interior do Estado há inúmeros bares e cervejarias com delivery de comida e bebida, via aplicativo ou tele-entrega. 
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Crédito:
Preparamos uma lista com cinco estabelecimentos que estão entregando petiscos de dar água na boca: rabada no feijão, pastel, bolinho, linguiça na parrilla, torresmo e, para acompanhar, chopes, cervejas e batidinhas. Confira!

BOTECAGEM NAS MONTANHAS

O famoso Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, está atendendo com entregas de segunda a sexta, das 18h às 23h (exceto às terças), e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h. No cardápio, clássicos da casa, como a rabada no feijão manteiga e agrião, o torresmo com farofa e o paio no feijão vermelho. Pedidos por Whatsapp, no (27) 99291-2529. Valor mínimo: R$ 50 + taxa de entrega (R$ 5). Instagram: @boteco_joao. FOTO: Gabriel Lordello
Clássico reduto de boêmios em Jardim da Penha, Vitória, o Bar do Pezão está entregando seus petiscos e garrafas de batidinhas não só na vizinhança, mas também nos bairros Mata da Praia, Praia do Canto, Morada de Camburi, República e Santa Luiza. Além do torresmão que lhe deu fama, estão no cardápio pastéis, bolinho de carne, ensopados e carnes no feijão. Pedidos por Whatsapp, no (27) 99788-2995, de segunda a sexta (17h às 22h) e aos sábados e domingos (11h às 17h). Valor mínimo: R$ 50 + taxa de entrega (R$ 5). FOTO: Fábio Machado.  
A Casa do Cervejeiro, no Hortomercado, entrega pratos, petiscos, chopes e cervejas e não cobra taxa de delivery para 16 bairros de Vitória (veja a lista em @casadocervejeiroes), via tele-entrega: (27) 3315-5891 e 99502-5565. Os pedidos também podem ser feitos pelo iFood. Entre as opções para petiscar, destaque para o bolinho cervejeiro e o kiéber de frango (foto), além das porções alemãs. FOTO: RF Comunicação  
Na Serra, o bar Petiscos das Meninas possui um amplo cardápio de porções para entrega, via iFood e Whatsapp: (27) 99998-3223 (Colina de Laranjeiras) e 99749-6678 (Jacaraípe), das 18h às 23h (fecha às terças). Pastéis com recheios de queijo, carne, camarão e siri estão entre as alternativas. Instagram: @petiscosdasmeninas. FOTO: Bruno Coelho   
Em Santa Teresa, na Região Serrana, uma opção para botecar em casa é o delivery da Cervejaria Teresense. Porções de torresmo e bolinhos de bacalhau, além da linguiça na parrilla com chimichurri, pão de cerveja e farofinha (foto) estão na lista. Quem pede qualquer um desses itens leva, por mais R$ 15, um growler contendo 1 litro de chope da casa. Pedidos: (27) 99910-8862, de quarta a sexta, das 17h30 às 22h, e sábado e domingo, das 11h às 14h e das 18h às 22h. Instagram: @cervejariateresense. FOTO: Cervejaria Teresense  

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