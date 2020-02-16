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Nostalgia boêmia

Lembra do Boi Lambeu? Veja a receita do petisco que deixou saudade

Combinação de língua bovina e batatas sauté era sucesso no extinto Balacobaco Bar, que funcionou na Praia do Canto entre 2003 e 2009. Petisco foi premiado em uma das primeiras edições do Roda de Boteco

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 10:00
Crédito: Guilherme Ferrari
  • INGREDIENTES:
  • 1,5 kg de língua bovina
  • 2 cebolas médias cortadas em cubos
  • 2 pimentões verdes cortados em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 cenoura em rodelas
  • 6 dentes de alho picados
  • 1 alho-poró fatiado (apenas a parte branca)
  • 50ml de shoyu
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída
  • 1 fio de óleo de soja 
  • Sal
  • 1 colheres (sopa) de trigo
  • 2 colheres (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO:

Língua - em água fervente, faça um pré-cozimento da língua por cerca de 20 minutos. Em seguida, deixe esfriar para na sequência retirar toda a pele. Em uma panela funda, refogue a cebola e o alho. Logo após, junte a língua (em peças inteiras) para dar uma leve dourada. 
Acrescente, então, os demais temperos e cubra tudo com água. Em fogo brando, deixe cozinhar por algumas horas até que a carne esteja bem macia. Retire a língua e reserve o caldo do cozimento.
Molho - O cozimento deverá ter desmanchado todo os temperos, mas, caso ainda existam partes inteiras, coe para extrair somente o líquido. Com o trigo e a manteiga, faça o roux (cozinhar farinha de trigo em manteiga derretida até formar um creme espesso e homogêneo). Em seguida, adicione o caldo até encorpar e acerte o sal. 
Fatie as línguas, regue com o molho e sirva com batatas sauté.

Rendimento:

5 porções

Complexidade:

Média

Receita do chef Gustavo Corrêa

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