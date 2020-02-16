Lembra do Boi Lambeu? Veja a receita do petisco que deixou saudade

Crédito: Guilherme Ferrari

INGREDIENTES:

1,5 kg de língua bovina



2 cebolas médias cortadas em cubos



2 pimentões verdes cortados em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 cenoura em rodelas

6 dentes de alho picados

1 alho-poró fatiado (apenas a parte branca)

50ml de shoyu

1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída

1 fio de óleo de soja

Sal

1 colheres (sopa) de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO:

Língua - em água fervente, faça um pré-cozimento da língua por cerca de 20 minutos. Em seguida, deixe esfriar para na sequência retirar toda a pele. Em uma panela funda, refogue a cebola e o alho. Logo após, junte a língua (em peças inteiras) para dar uma leve dourada.

Acrescente, então, os demais temperos e cubra tudo com água. Em fogo brando, deixe cozinhar por algumas horas até que a carne esteja bem macia. Retire a língua e reserve o caldo do cozimento.

Molho - O cozimento deverá ter desmanchado todo os temperos, mas, caso ainda existam partes inteiras, coe para extrair somente o líquido. Com o trigo e a manteiga, faça o roux (cozinhar farinha de trigo em manteiga derretida até formar um creme espesso e homogêneo). Em seguida, adicione o caldo até encorpar e acerte o sal.

Fatie as línguas, regue com o molho e sirva com batatas sauté.