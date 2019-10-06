Delícia

Farofa do João: confira a receita de um famoso boteco em Santa Martha

Fácil de preparar, a farofinha com cebola tostada do chef João Mendes fica pronta em 10 minutos e vira um ótimo acompanhamento

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 06:00

Evelize Calmon

Farofa do Boteco do João: um clássico da cena boêmia de Vitória  Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Quem frequenta o Boteco do João, em Santa Martha, sabe que é impossível sair de lá sem comer a farofa com cebola tostada, que felizmente acompanha a maioria dos petiscos. O chef da casa, João Mendes, ensina o passo a passo dessa delícia crocante para você fazer em casa. Veja como é simples:  

FAROFA COM CEBOLA TOSTADA

Rendimento: 20 porções
Tempo: 10 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 5 cebolas grandes picadas
  • 1 cabeça de alho picada
  • 450 ml de óleo ou de azeite, podendo dividir meio a meio
  • 1 quilo de farinha fina
  • Sal a gosto.
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Coloque a cebola na panela com o óleo ainda frio, em fogo baixo. 
  2. Deixe a cebola dourar e acrescente o alho. 
  3. Assim que o alho fritar, acrescente a farinha, de preferência bem fina. 
  4. Aumente um pouco o fogo e mexa por 10 minutos, com a chama ainda acesa. 
  5. Acrescente sal a gosto.

