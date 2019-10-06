Farofa do João: confira a receita de um famoso boteco em Santa Martha

Quem frequenta o Boteco do João, em Santa Martha, sabe que é impossível sair de lá sem comer a farofa com cebola tostada, que felizmente acompanha a maioria dos petiscos. O chef da casa, João Mendes, ensina o passo a passo dessa delícia crocante para você fazer em casa. Veja como é simples:
FAROFA COM CEBOLA TOSTADA
Rendimento: 20 porções
Tempo: 10 minutos
Execução: fácil
Tempo: 10 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 5 cebolas grandes picadas
- 1 cabeça de alho picada
- 450 ml de óleo ou de azeite, podendo dividir meio a meio
- 1 quilo de farinha fina
- Sal a gosto.
- MODO DE PREPARO:
- Coloque a cebola na panela com o óleo ainda frio, em fogo baixo.
- Deixe a cebola dourar e acrescente o alho.
- Assim que o alho fritar, acrescente a farinha, de preferência bem fina.
- Aumente um pouco o fogo e mexa por 10 minutos, com a chama ainda acesa.
- Acrescente sal a gosto.