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Brasil no prato

Aprenda a preparar maminha na cerveja preta e farofa de banana

Já tem planos para o almoço de domingo? Confira uma receita de Ana Maria Braga criada sob medida para os carnívoros e cervejeiros de carteirinha

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 06:00
Maminha na cerveja e farofa de banana, receita de Ana Maria Braga
Maminha na cerveja e farofa de banana Crédito: Anamariabraga.globo.com
Aqui vai uma receita que parece ter sido criada sob medida para quem é carnívoro e cervejeiro de carteirinha: maminha bem suculenta, com um toque de cerveja preta. Para acompanhar, uma farofa de banana no capricho. Curtiu?
A combinação, brasileiríssima, é uma sugestão da apresentadora Ana Maria Braga. Para preparar a maminha, você vai precisar usar uma panela de pressão. Confira o passo a passo da carne e do acompanhamento a seguir.

MAMINHA NA CERVEJA E FAROFA DE BANANA

Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Maminha:
  • 1 maminha limpa (cerca de 1,2 kg)
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • ½ lata de molho de tomate (170g)
  • 1 pacote de preparado para creme de cebola (65g)
  • 1 lata de cerveja preta (350ml)
  • Farofa de banana:
  • 3 bananas-prata cortadas em rodelas
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 sachê de caldo de legumes em pó
  • 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
  • 150g de biscoitos água e sal triturados no liquidificador
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  • Maminha: 
  1. Na panela de pressão, frite a maminha no azeite em fogo médio até dourar de todos os lados.
  2.  Em uma tigela, junte o molho de tomate com o creme de cebola e a cerveja e misture. 
  3. Despeje a mistura líquida sobre a maminha, tampe a panela e cozinhe por 1 hora após o início do apito. 
  4. Espere a pressão ser liberada naturalmente para abrir a panela, fatie a carne e sirva com a farofa de banana.
  • Farofa:
  1. Frite as rodelas de banana na manteiga até dourarem. Transfira para uma travessa e reserve.
  2. Na mesma panela, aqueça o azeite e refogue o alho até dourar. 
  3. Junte o caldo de legumes, o cheiro-verde e o biscoito e frite por 1 minuto. 
  4. Agregue a banana, ajuste o sal e sirva.

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