Aprenda a preparar maminha na cerveja preta e farofa de banana

Aqui vai uma receita que parece ter sido criada sob medida para quem é carnívoro e cervejeiro de carteirinha: maminha bem suculenta, com um toque de cerveja preta. Para acompanhar, uma farofa de banana no capricho. Curtiu?
A combinação, brasileiríssima, é uma sugestão da apresentadora Ana Maria Braga. Para preparar a maminha, você vai precisar usar uma panela de pressão. Confira o passo a passo da carne e do acompanhamento a seguir.
MAMINHA NA CERVEJA E FAROFA DE BANANA
Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- Maminha:
- 1 maminha limpa (cerca de 1,2 kg)
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- ½ lata de molho de tomate (170g)
- 1 pacote de preparado para creme de cebola (65g)
- 1 lata de cerveja preta (350ml)
- Farofa de banana:
- 3 bananas-prata cortadas em rodelas
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 3 dentes de alho amassados
- 1 sachê de caldo de legumes em pó
- 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
- 150g de biscoitos água e sal triturados no liquidificador
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Maminha:
- Na panela de pressão, frite a maminha no azeite em fogo médio até dourar de todos os lados.
- Em uma tigela, junte o molho de tomate com o creme de cebola e a cerveja e misture.
- Despeje a mistura líquida sobre a maminha, tampe a panela e cozinhe por 1 hora após o início do apito.
- Espere a pressão ser liberada naturalmente para abrir a panela, fatie a carne e sirva com a farofa de banana.
- Farofa:
- Frite as rodelas de banana na manteiga até dourarem. Transfira para uma travessa e reserve.
- Na mesma panela, aqueça o azeite e refogue o alho até dourar.
- Junte o caldo de legumes, o cheiro-verde e o biscoito e frite por 1 minuto.
- Agregue a banana, ajuste o sal e sirva.