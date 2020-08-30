Que tal uma musse de cereja para adoçar o dia? Veja receita

Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 30 minutos + três horas de geladeira
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- Musse:
- 2 claras
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 2 caixinhas de creme de leite (400 g)
- 1 vidro de cereja ao marasquino (280 g)
- 250g de requeijão
- 3 colheres (sobremesa) de gelatina em pó incolor
- ½ xícara (chá) de água para hidratar a gelatina (120 ml)
- Calda:
- 1 xícara (chá) de cerejas ao marasquino escorridas
- 1 xícara (chá) da calda da cereja
- 2 colheres (sopa) de rum
- MODO DE PREPARO (musse):
- Leve as claras com o açúcar ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar e o açúcar se dissolver por completo.
- Transfira para a tigela da batedeira e bata até obter um merengue firme e brilhante. Sem bater, acrescente o creme de leite e misture com uma espátula. Reserve.
- No liquidificador, bata a cereja escorrida com o requeijão até ficar homogêneo.
- Hidrate a gelatina na água, dissolva-a em banho-maria e adicione-a ainda quente à mistura de cereja e requeijão, batendo rapidamente apenas para misturar. Incorpore essa mistura ao merengue, misturando delicadamente com uma espátula.
- Despeje em seis taças de sobremesa e leve à geladeira por três horas ou até firmar. Sirva acompanhadas da calda e decoradas como preferir.
- MODO DE PREPARO (calda):
- No liquidificador, bata as cerejas com a calda até ficar uniforme.
- Despeje em uma panela, junte o rum e cozinhe em fogo baixo por oito a dez minutos ou até obter uma calda levemente espessa. Utilize fria.
Receita cedida por Anamariabraga.globo.com.