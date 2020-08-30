Sobremesa

Que tal uma musse de cereja para adoçar o dia? Veja receita

Sugestão da apresentadora Ana Maria Braga é um doce cremoso com calda, irresistível e bem simples de preparar
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 09:00

Musse de cereja, receita de Ana Maria Braga
Musse de cereja: receita requer três horas de geladeira e calda é servida fria Crédito: Anamariabraga.globo.com
Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 30 minutos + três horas de geladeira
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Musse:
  • 2 claras
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 caixinhas de creme de leite (400 g)
  • 1 vidro de cereja ao marasquino (280 g)
  • 250g de requeijão
  • 3 colheres (sobremesa) de gelatina em pó incolor
  • ½ xícara (chá) de água para hidratar a gelatina (120 ml)
  • Calda:
  • 1 xícara (chá) de cerejas ao marasquino escorridas
  • 1 xícara (chá) da calda da cereja
  • 2 colheres (sopa) de rum
  • MODO DE PREPARO (musse):
  1. Leve as claras com o açúcar ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar e o açúcar se dissolver por completo. 
  2. Transfira para a tigela da batedeira e bata até obter um merengue firme e brilhante. Sem bater, acrescente o creme de leite e misture com uma espátula. Reserve. 
  3. No liquidificador, bata a cereja escorrida com o requeijão até ficar homogêneo.
  4. Hidrate a gelatina na água, dissolva-a em banho-maria e adicione-a ainda quente à mistura de cereja e requeijão, batendo rapidamente apenas para misturar. Incorpore essa mistura ao merengue, misturando delicadamente com uma espátula.
  5. Despeje em seis taças de sobremesa e leve à geladeira por três horas ou até firmar. Sirva acompanhadas da calda e decoradas como preferir.
  • MODO DE PREPARO (calda):
  1. No liquidificador, bata as cerejas com a calda até ficar uniforme. 
  2. Despeje em uma panela, junte o rum e cozinhe em fogo baixo por oito a dez minutos ou até obter uma calda levemente espessa. Utilize fria.
Receita cedida por Anamariabraga.globo.com.

