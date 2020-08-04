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Azedinho doce

Confira uma receita de brigadeiro no copo fácil e muito saborosa

A sugestão é da apresentadora Ana Maria Braga, que combina morangos frescos e vinagre balsâmico em uma sobremesa bem ousada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 14:38

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 14:38

Brigadeiro de copo com morango e vinagre balsâmico, receita de Ana Maria Braga
Brigadeiro no copo: receita de Ana Maria Braga surpreende com adição de balsâmico  Crédito: Anamariabraga.globo.com
Você já pensou em usar vinagre balsâmico como ingrediente em uma sobremesa? Pois saiba que o condimento de origem italiana, feito a partir da redução do suco de uvas, pode engrandecer certos doces - se combinado corretamente, é claro. A receita de Ana Maria Braga contém, além do aceto, brigadeiro mole, chocolate e morangos frescos. O resultado é incrível!

BRIGADEIRO NO COPO COM MORANGO, CHOCOLATE E BALSÂMICO

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 600g de morangos picados
  • 1/3 de xícara (chá) de vinagre balsâmico (80ml)
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 150g de chocolate meio amargo picado
  • 200ml de creme de leite fresco gelado, batido em ponto de chantili
  • Atenção: esta receita requer tempo para marinar, esfriar e gelar.
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe macerar na geladeira por 1 hora. Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente.
  2. Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar e obter o ponto de brigadeiro mole.
  3. Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme. 
  4. Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até ficar homogêneo. 
  5. Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantili.
  6. Montagem: em 12 taças ou copos de sobremesa (com 150ml de capacidade cada um), distribua os morangos picados e, por cima, o brigadeiro mole. Finalize com uma camada da mistura de brigadeiro e chantili, decore a gosto e leve à geladeira por duas horas ou até o momento de servir.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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