Confira uma receita de brigadeiro no copo fácil e muito saborosa

Você já pensou em usar vinagre balsâmico como ingrediente em uma sobremesa? Pois saiba que o condimento de origem italiana, feito a partir da redução do suco de uvas, pode engrandecer certos doces - se combinado corretamente, é claro. A receita de Ana Maria Braga contém, além do aceto, brigadeiro mole, chocolate e morangos frescos. O resultado é incrível!
BRIGADEIRO NO COPO COM MORANGO, CHOCOLATE E BALSÂMICO
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 600g de morangos picados
- 1/3 de xícara (chá) de vinagre balsâmico (80ml)
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 2 latas de leite condensado
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 150g de chocolate meio amargo picado
- 200ml de creme de leite fresco gelado, batido em ponto de chantili
- Atenção: esta receita requer tempo para marinar, esfriar e gelar.
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe macerar na geladeira por 1 hora. Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente.
- Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar e obter o ponto de brigadeiro mole.
- Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme.
- Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até ficar homogêneo.
- Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantili.
- Montagem: em 12 taças ou copos de sobremesa (com 150ml de capacidade cada um), distribua os morangos picados e, por cima, o brigadeiro mole. Finalize com uma camada da mistura de brigadeiro e chantili, decore a gosto e leve à geladeira por duas horas ou até o momento de servir.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.