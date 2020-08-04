Confira uma receita de brigadeiro no copo fácil e muito saborosa

Em uma tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe macerar na geladeira por 1 hora. Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente.

Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar e obter o ponto de brigadeiro mole.



Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme.

Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até ficar homogêneo.

Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantili.

