Deu vontade de comer doce? Faça um bolo vulcão de brigadeiro

Chegou o fim de semana e com ele um friozinho gostoso de outono, ideal para relaxar comendo guloseimas. Entre as pedidas perfeitas para esse momento, vai bem um bolo de chocolate com brigadeiro cremoso, concorda? Para deixá-lo ainda mais irresistível, aposte no estilo "vulcão", com bastaaaante cobertura. Interessou? Então, bora colocar a mão na massa:
BOLO VULCÃO DE BRIGADEIRO
Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 1h15min
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1h15min
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 100g de manteiga
- 3 ovos
- 1 e meia xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio
- Cobertura:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 100g de chocolate meio amargo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 caixinha de creme de leite
- 50g de chocolate granulado para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma batedeira, bata a manteiga, os ovos, o açúcar e o chocolate em pó até formar uma mistura homogênea.
- Desligue a batedeira, junte o leite, a farinha, o fermento e o bicarbonato e misture bem.
- Coloque a massa em uma forma redonda de furo central (23 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por aproximadamente 40 minutos.
- Espere amornar e desenforme.
- Cobertura: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate meio amargo e a manteiga.
- Misture bem e leve ao fogo médio por cerca de oito minutos ou até desgrudar do fundo da panela.
- Desligue o fogo, junte o creme de leite e misture bem.
- Espere amornar e faça uma camada de brigadeiro em toda a volta do bolo e despeje o restante no furo central, de modo a escorrer levemente.
- Decore com o chocolate granulado.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.