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Molhadinho

Bolo de frigideira de chocolate é uma receita rápida para o lanche

Confira a sugestão do chef César Brandelli que leva 15 minutos para assar e é coberta com uma generosa quantidade de ganache

Publicado em 25 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 mar 2021 às 02:00
Bolo de frigideira de chocolate coberto com ganache
Bolo de frigideira do chef César Brandelli fica pronto em menos de meia hora Crédito: Tramontina/Divulgação
Praticidade na cozinha é tudo, concorda? E as receitas de frigideira estão aí para dar aquela mãozinha quando juntamos a fome com a falta de tempo (ou de paciência para elaborar algo). Já ensinamos aqui pizza rápida de frigideirapão de queijo de frigideiralasanha de frigideira e hoje é a vez do bolo de chocolate. 
A sugestão do chef César Brandelli fica pronta em menos de meia hora e dá água na boca. Confira abaixo: 

BOLO DE FRIGIDEIRA DE CHOCOLATE COBERTO COM GANACHE

  • INGREDIENTES: 
  • 80g de farinha de trigo
  • 80g de cacau em pó 50%
  • 90g de açúcar
  • ½ colher (sopa) de fermento químico
  • 50ml de leite integral
  • 50ml de óleo de soja ou de girassol
  • 2 ovos
  • 1 barra de chocolate
  • 1 caixinha de creme de leite
Bolo de frigideira de chocolate com ganache
A cobertura do bolo leva dois ingredientes: creme de leite e uma barra de chocolate Crédito: Tramontina/Divulgação
  • MODO DE PREPARO:
  1. Comece misturando os ingredientes líquidos à mão ou usando uma batedeira. 
  2. Em seguida, acrescente os ingredientes secos, deixando o fermento por último. 
  3. Ao adicionar o fermento, bata a massa por aproximadamente 30 segundos.
  4. Unte uma frigideira de fundo triplo com óleo e farinha de trigo, sem esquecer de retirar o excesso de farinha.
  5. Adicione a massa do bolo na frigideira, tampe-a e mantenha em fogo baixo por 15 minutos. 
  6. Ao espetar um palito e ele sair seco, o bolo está pronto.
  7. Para a cobertura, derreta uma barra de chocolate em fogo baixo e misture com creme de leite até formar uma mistura homogênea. Ao atingir esse ponto, transfira o bolo da frigideira para uma boleira.
  8. Com a ponta de uma faca, faça alguns furos por toda a superfície da massa e regue com a cobertura.
Receita cedida pela marca Tramontina. Veja mais em leia.ag/receitas.

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