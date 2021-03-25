Bolo de frigideira de chocolate é uma receita rápida para o lanche

Comece misturando os ingredientes líquidos à mão ou usando uma batedeira.

Em seguida, acrescente os ingredientes secos, deixando o fermento por último.

Ao adicionar o fermento, bata a massa por aproximadamente 30 segundos.

Unte uma frigideira de fundo triplo com óleo e farinha de trigo, sem esquecer de retirar o excesso de farinha.



Adicione a massa do bolo na frigideira, tampe-a e mantenha em fogo baixo por 15 minutos.

Ao espetar um palito e ele sair seco, o bolo está pronto.



Para a cobertura, derreta uma barra de chocolate em fogo baixo e misture com creme de leite até formar uma mistura homogênea. Ao atingir esse ponto, transfira o bolo da frigideira para uma boleira.