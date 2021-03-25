Bolo de frigideira de chocolate é uma receita rápida para o lanche

Praticidade na cozinha é tudo, concorda? E as receitas de frigideira estão aí para dar aquela mãozinha quando juntamos a fome com a falta de tempo (ou de paciência para elaborar algo). Já ensinamos aqui pizza rápida de frigideira, pão de queijo de frigideira, lasanha de frigideira e hoje é a vez do bolo de chocolate.
A sugestão do chef César Brandelli fica pronta em menos de meia hora e dá água na boca. Confira abaixo:
BOLO DE FRIGIDEIRA DE CHOCOLATE COBERTO COM GANACHE
- INGREDIENTES:
- 80g de farinha de trigo
- 80g de cacau em pó 50%
- 90g de açúcar
- ½ colher (sopa) de fermento químico
- 50ml de leite integral
- 50ml de óleo de soja ou de girassol
- 2 ovos
- 1 barra de chocolate
- 1 caixinha de creme de leite
- MODO DE PREPARO:
- Comece misturando os ingredientes líquidos à mão ou usando uma batedeira.
- Em seguida, acrescente os ingredientes secos, deixando o fermento por último.
- Ao adicionar o fermento, bata a massa por aproximadamente 30 segundos.
- Unte uma frigideira de fundo triplo com óleo e farinha de trigo, sem esquecer de retirar o excesso de farinha.
- Adicione a massa do bolo na frigideira, tampe-a e mantenha em fogo baixo por 15 minutos.
- Ao espetar um palito e ele sair seco, o bolo está pronto.
- Para a cobertura, derreta uma barra de chocolate em fogo baixo e misture com creme de leite até formar uma mistura homogênea. Ao atingir esse ponto, transfira o bolo da frigideira para uma boleira.
- Com a ponta de uma faca, faça alguns furos por toda a superfície da massa e regue com a cobertura.
Receita cedida pela marca Tramontina. Veja mais em leia.ag/receitas.