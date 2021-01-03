Já fez pão de queijo de frigideira? Confira a receita

Quando o assunto é culinária, praticidade e rapidez têm o seu valor. Está aí a pizza rápida rápida de frigideira que não nos deixa mentir. Para quem está de férias com a criançada em casa ou apenas com preguiça de cozinhar, esses preparos no estilo vapt-vupt são perfeitos. Então, que tal um pão de queijo de frigideira?
PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 1 e ½ xícara de chá de polvilho azedo
- 1 colher (sopa) de leite em pó
- 60g de queijo minas padrão ralado
- 1 colher (café) de fermento em pó
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 100ml de água
MODO DE PREPARO:
- Misture os ingredientes secos e reserve.
- Em seguida, bata o ovo com a água e acrescente a mistura seca com o queijo.
- Aqueça uma frigideira e coloque nela as bolinhas do pão de queijo, deixando dourar bem dos dois lados.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.