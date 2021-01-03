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Fácil e rápido

Já fez pão de queijo de frigideira? Confira a receita

Feitas com queijo minas padrão, as bolinhas ficam prontas em 15 minutos e são uma ótima pedida para servir no café da manhã ou no lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 jan 2021 às 06:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 06:00

Pão de queijo de frigideira
Receita de pão de queijo de frigideira rende 12 unidades Crédito: Tirolez/Divulgação
Quando o assunto é culinária, praticidade e rapidez têm o seu valor. Está aí a pizza rápida rápida de frigideira que não nos deixa mentir. Para quem está de férias com a criançada em casa ou apenas com preguiça de cozinhar, esses preparos no estilo vapt-vupt são perfeitos. Então, que tal um pão de queijo de frigideira?   

PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 e ½ xícara de chá de polvilho azedo
  • 1 colher (sopa) de leite em pó
  • 60g de queijo minas padrão ralado
  • 1 colher (café) de fermento em pó
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 100ml de água
MODO DE PREPARO:
  1. Misture os ingredientes secos e reserve.
  2. Em seguida, bata o ovo com a água e acrescente a mistura seca com o queijo.
  3. Aqueça uma frigideira e coloque nela as bolinhas do pão de queijo, deixando dourar bem dos dois lados.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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