Pão de queijo: receita saborosa de família, por Maria Capai

Preaqueça o forno a 220°C. Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as mãos até combinar tudo e ficar homogêneo. Modele bolinhas com 3 a 4 cm de diâmetro. Coloque-as em uma assadeira mantendo distância entre elas, pois crescerão um pouco. Leve ao forno preaquecido até que dourem. Retire do forno e sirva em seguida.