Pão de queijo: receita saborosa de família, por Maria Capai

- INGREDIENTES:
- 300g de queijo Minas padrão ralado grosso
- 100g de queijo parmesão ralado grosso
- 1/4 de xícara de leite (ou um pouco mais até dar liga)
- 1 ovo médio
- 2 xícaras de polvilho azedo
- 1 colher (chá) de fermento em pó (do tipo para bolo)
- 1 colher (sopa) de manteiga em temperatura ambiente
- ¾ de colher (chá) de sal.
MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno a 220°C. Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as mãos até combinar tudo e ficar homogêneo. Modele bolinhas com 3 a 4 cm de diâmetro. Coloque-as em uma assadeira mantendo distância entre elas, pois crescerão um pouco. Leve ao forno preaquecido até que dourem. Retire do forno e sirva em seguida.
"Se quiser congelar, leve a assadeira com as bolinhas cruas para o congelador. Quando estiverem congeladas, transfira para um saco plástico próprio para alimentos e as mantenha congeladas. Para assar, disponha as bolinhas em uma assadeira e leve-as congeladas direto para o forno preaquecido."
Rendimento:
30 unidades, em média
Tempo de preparo:
45 minutos (25 de forno)
Complexidade:
Fácil