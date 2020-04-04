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Pão de queijo: receita saborosa de família, por Maria Capai

A gastrônoma capixaba, que posta receitas e conteúdos gastronômicos no Instagram @digamaria, ensina uma receita prática que aprendeu com a mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 09:01

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 09:01

Pão de queijo preparado pela gastrônoma Maria Capai
Crédito: Maria Capai/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 300g de queijo Minas padrão ralado grosso 
  • 100g de queijo parmesão ralado grosso 
  • 1/4 de xícara de leite (ou um pouco mais até dar liga) 
  • 1 ovo médio 
  • 2 xícaras de polvilho azedo 
  • 1 colher (chá) de fermento em pó (do tipo para bolo) 
  • 1 colher (sopa) de manteiga em temperatura ambiente 
  • ¾ de colher (chá) de sal.

MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 220°C. Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as mãos até combinar tudo e ficar homogêneo. Modele bolinhas com 3 a 4 cm de diâmetro. Coloque-as em uma assadeira mantendo distância entre elas, pois crescerão um pouco. Leve ao forno preaquecido até que dourem. Retire do forno e sirva em seguida.
"Se quiser congelar, leve a assadeira com as bolinhas cruas para o congelador. Quando estiverem congeladas, transfira para um saco plástico próprio para alimentos e as mantenha congeladas. Para assar, disponha as bolinhas em uma assadeira e leve-as congeladas direto para o forno preaquecido."
Maria Capai - Gastrônoma e artista

Rendimento:

30 unidades, em média

Tempo de preparo:

45 minutos (25 de forno)

Complexidade:

Fácil

Receita da gastrônoma Maria Capai (Instagram @digamaria)

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