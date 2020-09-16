Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ê, trem bão!

Receita de pão de queijo mineiro fácil e gostosa para o lanche

De preparo simples, os pãezinhos ficam prontos em 40 minutos e contêm queijo minas meia cura, como manda a tradição em Minas Gerais

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Receita de pão de queijo mineiro cedida pela marca Tirolez
Pão de queijo feito com queijo minas meia cura é uma tradição mineira Crédito: Tirolez/Divulgação
O pão de queijo é uma das melhores invenções culinárias brasileiras. Ou você conhece alguém que resista a essas bolinhas douradas, levemente crocantes por fora, macias e elásticas por dentro, perfeitas para acompanhar uma boa xícara de café?  
Apresentamos a seguir uma receita de simples execução, feita ao estilo dos mineiros, inventores do pão de queijo que tanto amamos. Ela contém queijo minas meia cura, fica pronta em até 40 minutos e é uma ótima pedida para o lanche.

PÃO DE QUEIJO MINEIRO

Rendimento: 50 porções
Tempo de preparo: 40 minutos 
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • ½ xícara (chá) de leite (100 ml)
  • ½ xícara (chá) de óleo (100 ml)
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 500g de polvilho azedo
  • 3 ovos
  • 250g de queijo minas meia cura ralado grosso
MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça o óleo com o leite e o sal até ferver. 
  2. Apague o fogo e, aos poucos, acrescente ao polvilho, mexendo com uma colher de pau até obter uma massa macia. Deixe esfriar.
  3. Acrescente o queijo meia cura à massa ainda quente e junte um dos ovos, amassando com as mãos. 
  4. Junte o restante dos ovos, um a um, e amasse até obter uma massa homogênea com consistência ideal para enrolar.
  5. Modele pequenas bolinhas e coloque em uma assadeira untada, deixando 2 cm de espaço entre elas. 
  6. Leve ao forno preaquecido (200°C) e asse por cerca de 20 minutos ou até que os pãezinhos comecem a dourar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados