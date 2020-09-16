Receita de pão de queijo mineiro fácil e gostosa para o lanche

O pão de queijo é uma das melhores invenções culinárias brasileiras. Ou você conhece alguém que resista a essas bolinhas douradas, levemente crocantes por fora, macias e elásticas por dentro, perfeitas para acompanhar uma boa xícara de café?
Apresentamos a seguir uma receita de simples execução, feita ao estilo dos mineiros, inventores do pão de queijo que tanto amamos. Ela contém queijo minas meia cura, fica pronta em até 40 minutos e é uma ótima pedida para o lanche.
PÃO DE QUEIJO MINEIRO
Rendimento: 50 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- ½ xícara (chá) de leite (100 ml)
- ½ xícara (chá) de óleo (100 ml)
- 1 colher (sopa) de sal
- 500g de polvilho azedo
- 3 ovos
- 250g de queijo minas meia cura ralado grosso
MODO DE PREPARO:
- Aqueça o óleo com o leite e o sal até ferver.
- Apague o fogo e, aos poucos, acrescente ao polvilho, mexendo com uma colher de pau até obter uma massa macia. Deixe esfriar.
- Acrescente o queijo meia cura à massa ainda quente e junte um dos ovos, amassando com as mãos.
- Junte o restante dos ovos, um a um, e amasse até obter uma massa homogênea com consistência ideal para enrolar.
- Modele pequenas bolinhas e coloque em uma assadeira untada, deixando 2 cm de espaço entre elas.
- Leve ao forno preaquecido (200°C) e asse por cerca de 20 minutos ou até que os pãezinhos comecem a dourar.
Fonte: Tirolez.