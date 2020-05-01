Fica, vai ter bolo!

Bolos caseiros: confira receitas de 4 confeiteiras capixabas

Sabores vão do clássico de cenoura aos de laranja, limão siciliano e brigadeiro, sugeridos por Marilene Stange, Michelle Zucolotto, Samira Norbim e Thaís Góis
Publicado em 01 de Maio de 2020 às 06:00

Cheirinho de bolo assando no forno é bom demais, concorda? Na quarentena, esse aroma tem invadido as casas, afinal, tem muita gente treinando os dotes de confeitaria. Os bolos caseiros, no real sentido do termo, estão com tudo! 
Para inspirar quem curte bater um bolinho, convidamos as confeiteiras de mão-cheia Marilene Stange, Michelle Zucolotto, Samira Norbim e Thaís Góis para compartilhar receitas práticas e deliciosas.
A seguir, elas ensinam a preparar desde o clássico de cenoura com chocolate até os queridinhos cítricos, de limão e de laranja. O de brigadeiro sem trigo também é imperdível. Confira!

BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE, por Marilene Stange - confeiteira de bolos caseiros

Bolo de cenoura coberto com chocolate da confeiteira Marilene Stange
Crédito: Paula Stange
  • INGREDIENTES
  • Massa:
  • 3 cenouras pequenas
  • 3 ovos
  • 2 colheres bem cheias de manteiga ou de margarina
  • 2 xícaras de açúcar
  • 2 xícaras de trigo
  • 1 xícara de leite
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Cobertura:
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de chocolate em pó ou de achocolatado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de leite
  • Rendimento: 15 fatias, em média
  • Tempo de preparo: 70 minutos.

MODO DE PREPARO:

  • Massa: rale as cenouras em um ralador fino. Esprema as cenouras raladas e reserve o caldo e o bagaço. Bata três claras em neve e reserve. Em uma tigela, bata com batedeira as gemas com o açúcar e a manteiga ou margarina. Coloque o caldo da cenoura em uma xícara e complete com o leite. Despeje na tigela. Em seguida, coloque trigo, o bagaço da cenoura ralada e o fermento. Bata mais um pouco na batedeira. Acrescente a clara batida, misturando suavemente, e em seguida coloque a mistura em uma forma untada com manteiga e polvilhada com trigo. Leve ao forno a 180°C por aproximadamente 40 minutos. 
  • Cobertura: junte os ingredientes em uma panela e deixe ferver por dois minutos ou até a calda engrossar.

BOLO BRIGADEIRO SEM TRIGO, por Michelle Zucolotto - artista plástica e cake designer

Bolo brigadeiro sem farinha de trigo da cake designer Michelle Zucoloto
Crédito: Michelle Zucolotto/Divulgação
  • INGREDIENTES
  • Massa: 
  • 9 ovos 
  • 9 colheres (sopa) de achocolatado ou 6 de cacau em pó 
  • 2 colheres (sopa) de açúcar ou adoçante de sua preferência 
  • 150g de manteiga 
  • 1 colher e meia (sopa) de fermento químico 
  • 150g de coco ralado 
  • Cobertura: 
  • 1 lata de leite condensado 
  • Meia lata de água 
  • 4 colheres (sopa) de cacau em pó 
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • Raspas de chocolate para decorar
  • Rendimento: 16 fatias, em média
  • Tempo de preparo: 60 minutos.

MODO DE PREPARO:

  • Massa: bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque a mistura em uma forma untada (20cm de diâmetro). Leve ao forno baixo, pré-aquecido a 180º, por 35 a 40 minutos, aproximadamente. Retire e deixe esfriar. 
  • Cobertura: leve todos os ingredientes ao fogo médio por aproximadamente 10 minutos ou até ganhar consistência quase líquida.

BOLO DE LIMÃO SICILIANO, por Samira Norbim - chef do Colher de Pau Café e Bistrô

Bolo de limão siciliano da chef Samira Norbim, do Colher de Pau Café e Bistrô
Crédito: Lívia Norbim/Divulgação
  • INGREDIENTES
  • Massa:
  • 4 gemas
  • 4 claras
  • 200g de açúcar
  • 100g de manteiga (em ponto de pomada)
  • 200g de creme de leite
  • ½ colher (sopa) de suco de limão siciliano
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • 100g de amido de milho (maisena)
  • 150g de farinha de trigo
  • 12g de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • Suco de 2 limões sicilianos
  • Rendimento: 10 fatias médias
  • Tempo de preparo: 60 minutos.

MODO DE PREPARO:

  • Massa: faça um merengue batendo as claras com o sal e metade do açúcar. Bata na batedeira as gemas com a manteiga e o restante do açúcar até clarear. Acrescente o suco de limão, as raspas e o creme de leite até que forme um creme bem lisinho. Adicione o trigo e o fermento peneirados e bata em velocidade baixa. Por último, incorpore o merengue à massa, aos poucos, com uma espátula. Verta a massa em uma forma com furo central já untada e polvilhada com trigo. Leve ao forno para assar à temperatura de 180°C por 45 minutos. 
  • Cobertura: em um recipiente, misture o suco dos limões e o leite condensado até formar um creme bem encorpado e cubra o bolo assim que ele estiver frio.

BOLO DE LARANJA, por Thaís Góis - confeiteira

Bolo de laranja da confeiteira Thaís Góis
Crédito: Daniel Góis/Divulgação
  • INGREDIENTES
  • Massa:
  • 1 laranja com casca
  • 1 xícara de óleo de girassol
  • 3 ovos (ou 4 se forem muito pequenos)
  • 1 xícara e meia de açúcar
  • 2 xícaras de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Cobertura:
  • Suco de 3 laranjas
  • Meia xícara de açúcar
  • Rendimento: 20 fatias, em média
  • Tempo de preparo: 120 minutos.

MODO DE PREPARO:

  • Massa: separe todos os ingredientes. Ligue o forno a 180ºC. Unte a forma. Corte a laranja em cruz e retire o miolo branco central e as sementes (se não tirar, vai amargar!). Bata no liquidificador a laranja, o óleo e os ovos. Acrescente o açúcar e bata mais um pouco. Desligue e misture à mão, delicadamente, com o trigo, em outra vasilha. Acrescente o sal e o fermento. Coloque em uma forma com furo central untada e leve ao forno até dourar e a casa estiver cheirando a bolo. 
  • Cobertura: leve os ingredientes ao fogo para a calda engrossar e acrescente ao bolo.

