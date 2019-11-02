Bolo de maçã com canela: conheça a receita da chef Sylvia Lis

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até que fique um creme bem claro. Junte as gemas e continue batendo bem. Desligue a batedeira, acrescente o suco de laranja e 1 xícara de trigo e mexa manualmente. Junte o leite e a outra xícara de trigo e mexa. Junte a canela e leve a mistura novamente à batedeira para dissolver possíveis grumos.

Desligue a batedeira, junte a maçã e as raspas de laranja. Misture bem. À parte, bata as claras em neve e incorpore delicadamente à massa. Coloque em uma forma de tubo redonda (22 cm), untada e polvilhada, e leve ao forno a 180ºC. Asse por 30 minutos e faça o teste do palito. Retire do forno e conserve na própria forma por 30 minutos. Desenforme e deixe esfriar. Polvilhe com açúcar de confeiteiro ou decore com maçãs caramelizadas.