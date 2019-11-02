Bolo de maçã com canela: conheça a receita da chef Sylvia Lis

- Ingredientes:
- 1 xícara de manteiga
- 2 xícaras de açúcar
- 4 ovos (separadas as claras e as gemas)
- 1/2 xícara de suco de laranja
- 1/2 xícara de leite integral
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa rasa de canela
- 2 colheres (chá) de raspinhas de laranja
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara de maçã picada.
Modo de preparo:
Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até que fique um creme bem claro. Junte as gemas e continue batendo bem. Desligue a batedeira, acrescente o suco de laranja e 1 xícara de trigo e mexa manualmente. Junte o leite e a outra xícara de trigo e mexa. Junte a canela e leve a mistura novamente à batedeira para dissolver possíveis grumos.
Desligue a batedeira, junte a maçã e as raspas de laranja. Misture bem. À parte, bata as claras em neve e incorpore delicadamente à massa. Coloque em uma forma de tubo redonda (22 cm), untada e polvilhada, e leve ao forno a 180ºC. Asse por 30 minutos e faça o teste do palito. Retire do forno e conserve na própria forma por 30 minutos. Desenforme e deixe esfriar. Polvilhe com açúcar de confeiteiro ou decore com maçãs caramelizadas.
Maçãs caramelizadas:
1 xícara de açúcar; 1 colher (sopa) de manteiga; 2 maçãs picadas; 1 colher (sopa) de suco de limão. Descasque as maçãs e pique em cubinhos. Regue com o limão e reserve. Leve ao fogo o açúcar e, quando começar a dourar, coloque as maçãs e misture. Acrescente meia xícara de água e deixe cozinhar.
Tempo:
60 minutos.
Complexidade:
Média.