Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofinho e cheiroso!

Bolo de maçã com canela: conheça a receita da chef Sylvia Lis

Decore com maçãs caramelizadas e sirva com um cafezinho coado na hora.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 07:00

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 07:00

Bolo de maçã com canela fica pronto em 1 hora. Crédito: Matheus Woshington/Divulgação
  • Ingredientes:
  • 1 xícara de manteiga 
  • 2 xícaras de açúcar 
  • 4 ovos (separadas as claras e as gemas)
  • 1/2 xícara de suco de laranja
  • 1/2 xícara de leite integral
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa rasa de canela 
  • 2 colheres (chá) de raspinhas de laranja
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 xícara de maçã picada.

Modo de preparo:

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até que fique um creme bem claro. Junte as gemas e continue batendo bem. Desligue a batedeira, acrescente o suco de laranja e 1 xícara de trigo e mexa manualmente. Junte o leite e a outra xícara de trigo e mexa. Junte a canela e leve a mistura novamente à batedeira para dissolver possíveis grumos.
Desligue a batedeira, junte a maçã e as raspas de laranja. Misture bem. À parte, bata as claras em neve e incorpore delicadamente à massa. Coloque em uma forma de tubo redonda (22 cm), untada e polvilhada, e leve ao forno a 180ºC. Asse por 30 minutos e faça o teste do palito. Retire do forno e conserve na própria forma por 30 minutos. Desenforme e deixe esfriar. Polvilhe com açúcar de confeiteiro ou decore com maçãs caramelizadas.

Maçãs caramelizadas:

1 xícara de açúcar; 1 colher (sopa) de manteiga; 2 maçãs picadas; 1 colher (sopa) de suco de limão. Descasque as maçãs e pique em cubinhos. Regue com o limão e reserve. Leve ao fogo o açúcar e, quando começar a dourar, coloque as maçãs e misture. Acrescente meia xícara de água e deixe cozinhar.

Tempo:

60 minutos.

Complexidade:

Média.

Receita da chef Sylvia Lis, da doceria e cafeteria A Confeitaria.

Veja Também

Farofa do João: saiba como fazer a receita do famoso bar em Santa Martha

Filé à parmegiana: aprenda a preparar a receita de Juarez Campos

Ceviche clássico peruano: confira a receita com batata doce crocante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados