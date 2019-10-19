Ceviche clássico peruano: confira a receita com batata doce crocante

Ceviche: corte o peixe em cubos médios e reserve. Pique a pimenta dedo-de-moça em rodelas bem finas. Corte a cebola roxa em fatias fininhas. Coloque os cubos de peixe em uma tigela grande e inclua o sal e a pimenta. Misture bem. Adicione em seguida os cubos de gelo, o suco de limão, as fatias de cebola roxa e as folhas de coentro. Mexa tudo continuamente durante quatro minutos.