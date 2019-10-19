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Ceviche clássico peruano: confira a receita com batata doce crocante

Fácil e rápida de preparar, receita dos chefs do Soeta, Bárbara Verzola e Pablo Pavón é uma boa pedida para dias mais quentes.

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 06:00

Publicado em 

19 out 2019 às 06:00
Receita de ceviche clássico peruano dos chefs do Soeta. Crédito: Fernando Madeira

Ingredientes:

  • 500g de peixe fresco 
  • 1 xícara de suco de limão 
  • Meia pimenta dedo-de-moça 
  • Meia cebola roxa 
  • Meio maço ou 12 folhas de coentro 
  • Sal 
  • 4 cubos de gelo
  • 1 batata doce descascada
  • Óleo para fritar.

Modo de preparo:

Ceviche: corte o peixe em cubos médios e reserve. Pique a pimenta dedo-de-moça em rodelas bem finas. Corte a cebola roxa em fatias fininhas. Coloque os cubos de peixe em uma tigela grande e inclua o sal e a pimenta. Misture bem. Adicione em seguida os cubos de gelo, o suco de limão, as fatias de cebola roxa e as folhas de coentro. Mexa tudo continuamente durante quatro minutos. 
Batata doce crocante: rale a batata doce sem casca e deixe em água para não escurecer. Antes de fritar, enxague e seque bem. Aqueça o óleo a 180°C e frite um punhado de batata por vez. Finalize o ceviche com a batata crocante.

Rendimento:

4 porções

Tempo:

25 minutos.

Complexidade:

Fácil.

Receita dos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta.

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