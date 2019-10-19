Ceviche clássico peruano: confira a receita com batata doce crocante

Ingredientes:
- 500g de peixe fresco
- 1 xícara de suco de limão
- Meia pimenta dedo-de-moça
- Meia cebola roxa
- Meio maço ou 12 folhas de coentro
- Sal
- 4 cubos de gelo
- 1 batata doce descascada
- Óleo para fritar.
Modo de preparo:
Ceviche: corte o peixe em cubos médios e reserve. Pique a pimenta dedo-de-moça em rodelas bem finas. Corte a cebola roxa em fatias fininhas. Coloque os cubos de peixe em uma tigela grande e inclua o sal e a pimenta. Misture bem. Adicione em seguida os cubos de gelo, o suco de limão, as fatias de cebola roxa e as folhas de coentro. Mexa tudo continuamente durante quatro minutos.
Batata doce crocante: rale a batata doce sem casca e deixe em água para não escurecer. Antes de fritar, enxague e seque bem. Aqueça o óleo a 180°C e frite um punhado de batata por vez. Finalize o ceviche com a batata crocante.
Rendimento:
4 porções
Tempo:
25 minutos.
Complexidade:
Fácil.