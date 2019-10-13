Filé à parmegiana: aprenda a receita do chef Juarez Campos

Um dos pratos mais requisitados no restaurante Oriundi, do chef Juarez Campos, não é italiano - embora muitas pessoas pensem que bife à parmegiana seja uma receita típica do País da Bota. De preparo simples, a carne pra lá de suculenta tem alguns segredos. Confira a seguir:
FILÉ À PARMEGIANA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 4 medalhões de filé mignon com 100g cada um, batidos para afinar
- 100g de muçarela em fatias não muito finas
- 2 xícaras de molho de tomate caseiro
- Sal e pimenta do reino branca
- Óleo para fritura em imersão
- Manteiga para untar
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de farinha de rosca
- Meia xícara de farinha de trigo
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os filés com sal e pimenta.
- Passe no trigo, retire o excesso e mergulhe no ovo batido. Cubra com farinha de rosca e comprima com a palma da mão. Repita o processo com todos os filés.
- Coloque os filés no freezer por 10 minutos.
- Em seguida, frite-os em imersão.
- Deposite os filés em uma travessa untada com manteiga e cubra cada um com queijo e molho de tomate.
- Leve a travessa ao forno preaquecido para derreter o queijo.
- Sirva com purê de batata ou com massa na manteiga.