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Filé à parmegiana: aprenda a receita do chef Juarez Campos

Pronta em 20 minutos, a milanesa vai bem com purê de batata ou massa na manteiga. Uma dica importante é levar os bifes ao freezer antes de fritar

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 07:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 out 2019 às 07:00
Filé à parmegiana do chef Juarez Campos
Filé à parmegiana: purê de batatas é o acompanhamento tradicional Crédito: Fabio Machado
Um dos pratos mais requisitados no restaurante Oriundi, do chef Juarez Campos, não é italiano - embora muitas pessoas pensem que bife à parmegiana seja uma receita típica do País da Bota. De preparo simples, a carne pra lá de suculenta tem alguns segredos. Confira a seguir:

FILÉ À PARMEGIANA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 4 medalhões de filé mignon com 100g cada um, batidos para afinar
  • 100g de muçarela em fatias não muito finas
  • 2 xícaras de molho de tomate caseiro 
  • Sal e pimenta do reino branca
  • Óleo para fritura em imersão
  • Manteiga para untar 
  • 2 ovos batidos 
  • 1 xícara de farinha de rosca
  • Meia xícara de farinha de trigo
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Tempere os filés com sal e pimenta. 
  2. Passe no trigo, retire o excesso e mergulhe no ovo batido. Cubra com farinha de rosca e comprima com a palma da mão. Repita o processo com todos os filés.  
  3. Coloque os filés no freezer por 10 minutos. 
  4. Em seguida, frite-os em imersão. 
  5. Deposite os filés em uma travessa untada com manteiga e cubra cada um com queijo e molho de tomate. 
  6. Leve a travessa ao forno preaquecido para derreter o queijo. 
  7. Sirva com purê de batata ou com massa na manteiga.

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