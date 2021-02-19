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Receita fácil: parmegiana de hambúrguer com purê de batata

Um dos pratos favoritos dos brasileiros também fica uma delícia se for preparado com hambúrguer bovino em vez do bife tradicional

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 fev 2021 às 09:00
Receita de parmegiana de hambúrguer
Parmegiana de hambúrguer com molho de tomate e purê: refeição prática e gostosa Crédito: Gabriel Lordello
Você sabia que, apesar do nome, o parmegiana não existe em Parma, na Itália? A receita foi inventada em São Paulo e está entre as favoritas dos brasileiros. Além da versão tradicional, com carne bovina, e da também deliciosa de frango, é possível fazer parmê com vegetais e até com hambúrguer.  
Na receita do chef Alessandro Eller, o disco de carne pode virar uma refeição deliciosa com molho de tomate e purê de batata. Quer saber como? Aprenda passo a passo:

PARMEGIANA DE HAMBÚRGUER

  • Rendimento: porção individual
  • Tempo de preparo: 40 minutos, em média
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • Purê de batata:
  • 400g de batatas (rendem 250g de purê)
  • 100g de cream cheese
  • 100ml de creme de leite fresco
  • Noz-moscada e sal a gosto
  • Parmegiana:
  • 1 disco de hambúrguer bovino
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher (café) de alho picado
  • 1 colher (sopa) de azeite extravirgem
  • 100ml de molho de tomate
  • Sal e manjericão a gosto
  • 1 fatia de presunto
  • 40g de queijo parmesão ralado
  • 30g de queijo muçarela
  • MODO DE PREPARO (purê de batata):
  1. Cozinhe as batatas com casca em água com sal por aproximadamente 30 minutos.
  2. Descasque as batatas ainda quentes, utilizando um pano para não se queimar, e processe em um liquidificador.
  3. Coloque o purê no fogo e junte o creme de leite e o cream cheese, pouco a pouco, até chegar à textura adequada.
  4. Para finalizar, tempere com noz-moscada e sal.
  • MODO DE PREPARO (parmegiana):
  1. Refogue a cebola e o alho no azeite.
  2. Junte o molho de tomate, o manjericão e ajuste o sal.
  3. Grelhe o hambúrguer e cubra com o presunto e o queijo.
  4. Leve ao forno para derreter o queijo.
  5. Sirva com molho de tomate e purê de batata quentinho.
Receita cedida pela marca Frisa. Veja mais em leia.ag/receitas

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