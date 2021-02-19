Receita fácil: parmegiana de hambúrguer com purê de batata

Você sabia que, apesar do nome, o parmegiana não existe em Parma, na Itália? A receita foi inventada em São Paulo e está entre as favoritas dos brasileiros. Além da versão tradicional, com carne bovina, e da também deliciosa de frango, é possível fazer parmê com vegetais e até com hambúrguer.
Na receita do chef Alessandro Eller, o disco de carne pode virar uma refeição deliciosa com molho de tomate e purê de batata. Quer saber como? Aprenda passo a passo:
PARMEGIANA DE HAMBÚRGUER
- Rendimento: porção individual
- Tempo de preparo: 40 minutos, em média
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Purê de batata:
- 400g de batatas (rendem 250g de purê)
- 100g de cream cheese
- 100ml de creme de leite fresco
- Noz-moscada e sal a gosto
- Parmegiana:
- 1 disco de hambúrguer bovino
- 1/2 cebola picada
- 1 colher (café) de alho picado
- 1 colher (sopa) de azeite extravirgem
- 100ml de molho de tomate
- Sal e manjericão a gosto
- 1 fatia de presunto
- 40g de queijo parmesão ralado
- 30g de queijo muçarela
- MODO DE PREPARO (purê de batata):
- Cozinhe as batatas com casca em água com sal por aproximadamente 30 minutos.
- Descasque as batatas ainda quentes, utilizando um pano para não se queimar, e processe em um liquidificador.
- Coloque o purê no fogo e junte o creme de leite e o cream cheese, pouco a pouco, até chegar à textura adequada.
- Para finalizar, tempere com noz-moscada e sal.
- MODO DE PREPARO (parmegiana):
- Refogue a cebola e o alho no azeite.
- Junte o molho de tomate, o manjericão e ajuste o sal.
- Grelhe o hambúrguer e cubra com o presunto e o queijo.
- Leve ao forno para derreter o queijo.
- Sirva com molho de tomate e purê de batata quentinho.
Receita cedida pela marca Frisa. Veja mais em leia.ag/receitas.