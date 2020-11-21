Aprenda a preparar hambúrguer de frango na churrasqueira

Quem gosta de um bom sanduba valoriza ainda mais quando a carne é grelhada na churrasqueira. E já que o sabor defumado dá um up em qualquer hambúrguer, que tal aproveitar seu churrasco para fazer um bem suculento? A receita de hoje é uma sugestão do José Almiro, do "Churrasqueadas". Dá só uma olhada:
HAMBÚRGUER DE FRANGO NA CHURRASQUEIRA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1kg de peito de frango
- Salsinha picada
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho picados
- Pimenta-do-reino
- Sal
- 1 colher (sopa) de farinha de rosca
- Lemon pepper
- Páprica
- Manteiga
- Pão brioche com gergelim
- Alface americana
- Maionese
- MODO DE PREPARO:
- Corte o peito de frango em bifes e coloque em um processador junto com a salsinha, a cebola e o alho e bata tudo.
- Retire e coloque em um refratário.
- Tempere com pimenta-do-reino, uma pitada de sal, farinha de rosca e misture bem.
- Coloque depois o lemon pepper e a páprica, a gosto. Misture bem.
- Passe um pouco de azeite nas mãos, pegue uma bola do frango, bata aproximadamente umas 10 vezes para retirar o ar e modele o disco do hambúrguer.
- Leve para a churrasqueira no braseiro médio (a 40 cm da brasa).
- Depois que assar um lado, vire e pincele com manteiga para assar o outro lado.
- Pegue os pães, corte-os ao meio e passe manteiga. Reserve.
- Retire os hambúrgueres da grelha.
- Leve os pães para a churrasqueira para dourar.
- Monte o hambúrguer com maionese e alface americana.
Veja mais em leia.ag/receitas.