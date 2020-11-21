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Churrasqueadas

Aprenda a preparar hambúrguer de frango na churrasqueira

Aproveite o calor das brasas e o sabor defumado para dar um up na receita, composta ainda de pão brioche, alface e maionese
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 06:00

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 06:00

Receita de hambúrguer de frango na churrasqueira do canal Churrasqueadas
Hambúrguer de frango na brasa: dica do churrasqueiro José Almiro Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Quem gosta de um bom sanduba valoriza ainda mais quando a carne é grelhada na churrasqueira. E já que o sabor defumado dá um up em qualquer hambúrguer, que tal aproveitar seu churrasco para fazer um bem suculento? A receita de hoje é uma sugestão do José Almiro, do "Churrasqueadas". Dá só uma olhada:   

HAMBÚRGUER DE FRANGO NA CHURRASQUEIRA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1kg de peito de frango
  • Salsinha picada
  • 1 cebola picada
  • 5 dentes de alho picados
  • Pimenta-do-reino
  • Sal
  • 1 colher (sopa) de farinha de rosca
  • Lemon pepper
  • Páprica
  • Manteiga
  • Pão brioche com gergelim
  • Alface americana
  • Maionese

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  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte o peito de frango em bifes e coloque em um processador junto com a salsinha, a cebola e o alho e bata tudo. 
  2. Retire e coloque em um refratário. 
  3. Tempere com pimenta-do-reino, uma pitada de sal, farinha de rosca e misture bem. 
  4. Coloque depois o lemon pepper e a páprica, a gosto. Misture bem. 
  5. Passe um pouco de azeite nas mãos, pegue uma bola do frango, bata aproximadamente umas 10 vezes para retirar o ar e modele o disco do hambúrguer.
  6. Leve para a churrasqueira no braseiro médio (a 40 cm da brasa). 
  7. Depois que assar um lado, vire e pincele com manteiga para assar o outro lado.
  8. Pegue os pães, corte-os ao meio e passe manteiga. Reserve.
  9. Retire os hambúrgueres da grelha.
  10. Leve os pães para a churrasqueira para dourar.
  11. Monte o hambúrguer com maionese e alface americana.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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