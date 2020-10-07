Quer variar o lanche? Aprenda a fazer um sanduba de frango crocante

Algumas das combinações mais gostosas da gastronomia são servidas entre duas fatias de pão. E nem estou falando somente de hambúrguer. Um bom sanduba pode ser versátil, uma refeição completa, criativa, refrescante e impressionante.
O meu preferido é feito com pão brioche, frango levemente picante empanado com farinha panko, salada de ervas, picles caseiro e uma maionese absolutamente sensacional. É esse sanduíche que você vai aprender a fazer agora.
SANDUBA DE FRANGO CROCANTE COM PICLES CASEIRO
Rendimento: 4 sanduíches
Tempo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
FRANGO CROCANTE
- INGREDIENTES:
- 1 peito de frango cortado em quatro bifes de 1 cm de espessura cada um ou 4 sobrecoxas desossadas sem pele ou ainda a mesma quantidade de bifinhos de sassami
- 1 colher (sopa) de mix de pápricas (doce, picante e defumada)
- Sal
- 250ml de cerveja de sua preferência
- Farinha de trigo para empanar
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de farinha panko
- 3 colheres (sopa) de parmesão ralado
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
Deixe o frango marinando na mistura de pápricas, cerveja e sal por, no mínimo, 20 minutos. Retire da marinada e seque com um papel toalha. Tempere o trigo e os ovos, em tigelas separadas, com um pouco de sal e páprica. Misture a farinha panko e o parmesão ralado em uma travessa.
Empane os bifes de frango primeiro no trigo, em seguida no ovo e finalmente na mistura de panko com parmesão. Frite por imersão em óleo em temperatura média, para garantir que o frango cozinhe por inteiro sem queimar a crosta. Reserve em uma travessa coberta com papel toalha.
PICLES CASEIRO
- INGREDIENTES:
- 2 maxixes cortados em fatias finas
- 5 rabanetes pequenos cortados em quatro
- 1 cebola roxa cortada em meia-lua
- 1 raiz pequena de gengibre em tiras finas
- 1 xícara de vinagre de arroz
- ½ xícara de açúcar
- ½ xicara de saquê de cozinha (se não tiver, você pode acrescentar mais vinagre de arroz)
- 1 colher (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
Leve ao fogo ou ao microondas o vinagre, o saquê, o açúcar e o sal até esquentar um pouco e dissolver os grãos. Não precisa ferver. Em uma vasilha com tampa, despeje os vegetais e cubra com o líquido. Mantenha na geladeira até a hora de usar.
MAIONESE DE SRIRACHA
- INGREDIENTES:
- 1 ovo
- 1 colher (chá) de molho de pimenta tipo sriracha
- 1 colher (sopa) de molho tarê
- 1 colher (sopa) de vinagre de arroz
- Quanto baste de óleo para dar o ponto
MODO DE PREPARO:
Despeje todos os ingredientes no mixer ou no liquidificador. Vá, aos poucos, adicionando fios de óleo e batendo até obter o ponto de maionese.
MONTAGEM DO SANDUBA
O pão pode ser brioche, francês ou de forma. É importante dar uma leve tostada antes, seja qual for o tipo de pão. Como salada, nesse lanche, costumo usar algumas folhas de coentro, hortelã e cebolinha, que complementam bem o sabor e a proposta refrescante.
Também gosto muito de usar fatias de abacate para dar ainda mais untuosidade ao prato. Fatias finas de tomates são até bem vindas. Mas o queijo, embora eu ame, prefiro deixar para lá.
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