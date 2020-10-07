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Cozinha intuitiva da Bia

Quer variar o lanche? Aprenda a fazer um sanduba de frango crocante

Confira ainda receitas de picles caseiro e de maionese de sriracha. Sugestão rende quatro porções e fica pronta em aproximadamente 40 minutos

Públicado em 

07 out 2020 às 09:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Sanduíche de frango crocante com picles da chef Bia Brunow
Sanduíche de frango crocante com picles caseiro e maionese de sriracha Crédito: Gabriella Zamprogno
Algumas das combinações mais gostosas da gastronomia são servidas entre duas fatias de pão. E nem estou falando somente de hambúrguer. Um bom sanduba pode ser versátil, uma refeição completa, criativa, refrescante e impressionante.
O meu preferido é feito com pão brioche, frango levemente picante empanado com farinha panko, salada de ervas, picles caseiro e uma maionese absolutamente sensacional. É esse sanduíche que você vai aprender a fazer agora.

SANDUBA DE FRANGO CROCANTE COM PICLES CASEIRO 

Rendimento: 4 sanduíches
Tempo: 40 minutos, em média
Nível: fácil

FRANGO CROCANTE

  • INGREDIENTES:
  • 1 peito de frango cortado em quatro bifes de 1 cm de espessura cada um ou 4 sobrecoxas desossadas sem pele ou ainda a mesma quantidade de bifinhos de sassami
  • 1 colher (sopa) de mix de pápricas (doce, picante e defumada)
  • Sal
  • 250ml de cerveja de sua preferência
  • Farinha de trigo para empanar
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de farinha panko
  • 3 colheres (sopa) de parmesão ralado
  • Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Deixe o frango marinando na mistura de pápricas, cerveja e sal por, no mínimo, 20 minutos. Retire da marinada e seque com um papel toalha. Tempere o trigo e os ovos, em tigelas separadas, com um pouco de sal e páprica. Misture a farinha panko e o parmesão ralado em uma travessa.
Empane os bifes de frango primeiro no trigo, em seguida no ovo e finalmente na mistura de panko com parmesão. Frite por imersão em óleo em temperatura média, para garantir que o frango cozinhe por inteiro sem queimar a crosta. Reserve em uma travessa coberta com papel toalha.
Frango empanado
O frango é temperado com mix de pápricas e empanado com farinha panko  Crédito: Gabriella Zamprogno

PICLES CASEIRO

  • INGREDIENTES:
  • 2 maxixes cortados em fatias finas
  • 5 rabanetes pequenos cortados em quatro
  • 1 cebola roxa cortada em meia-lua
  • 1 raiz pequena de gengibre em tiras finas
  • 1 xícara de vinagre de arroz
  • ½ xícara de açúcar
  • ½ xicara de saquê de cozinha (se não tiver, você pode acrescentar mais vinagre de arroz)
  • 1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo ou ao microondas o vinagre, o saquê, o açúcar e o sal até esquentar um pouco e dissolver os grãos. Não precisa ferver. Em uma vasilha com tampa, despeje os vegetais e cubra com o líquido. Mantenha na geladeira até a hora de usar.
Picles caseiro preparado pela chef Bia Brunow
Mantenha o picles na geladeira até a hora de servir Crédito: Gabriella Zamprogno

MAIONESE DE SRIRACHA

  • INGREDIENTES:
  • 1 ovo
  • 1 colher (chá) de molho de pimenta tipo sriracha
  • 1 colher (sopa) de molho tarê
  • 1 colher (sopa) de vinagre de arroz
  • Quanto baste de óleo para dar o ponto

MODO DE PREPARO:

Despeje todos os ingredientes no mixer ou no liquidificador. Vá, aos poucos, adicionando fios de óleo e batendo até obter o ponto de maionese.

MONTAGEM DO SANDUBA

O pão pode ser brioche, francês ou de forma. É importante dar uma leve tostada antes, seja qual for o tipo de pão. Como salada, nesse lanche, costumo usar algumas folhas de coentro, hortelã e cebolinha, que complementam bem o sabor e a proposta refrescante.
Também gosto muito de usar fatias de abacate para dar ainda mais untuosidade ao prato. Fatias finas de tomates são até bem vindas. Mas o queijo, embora eu ame, prefiro deixar para lá.
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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