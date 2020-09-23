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Cozinha intuitiva da Bia

Saiba como comprar e congelar peixes e frutos do mar

Entenda como preservar a qualidade de ingredientes como camarão, lagosta, polvo e conchas ao armazená-los na geladeira da sua casa

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

23 set 2020 às 09:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Espetinhos de camarão preparados pela chef Bia Brunow
Camarões podem ser armazenados crus  Crédito: Manoella Mariano
Morei em Vitória por muito tempo e sempre tive acesso a peixes e frutos do mar fresquinhos, direto do barco ou de peixarias confiáveis. Há dois anos me mudei para Colatina, Noroeste do Estado, e o acesso a esses pescados frescos ficou um pouco complicado.
Para manter os frutos do mar no meu cardápio do dia a dia, tive que aprender não só a armazenar melhor os pescados frescos que trago das outras cidades como também entender quais desses ingredientes mantêm a qualidade quando comprados já embalados e congelados. Confira algumas dicas:

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  • Sobre armazenamento: para que um peixe mantenha sua qualidade por mais tempo, ele precisa ser congelado e descongelado o mínimo possível. Então, se comprou um peixe grande, o melhor é porcionar e congelar de uma vez. Assim você só precisa descongelar o que for consumir na hora.
  • Descongelamento: dividir em porções menores também ajuda no processo de descongelamento, que, idealmente, deve ser feito dentro da geladeira, algumas horas antes do preparo.
Ostras in natura com molhos diversos preparadas pela chef Bia Brunow
Ostras precisam ser escaldadas antes do congelamento Crédito: Manoella Mariano
  • Embalagem: para embalar, o importante é tirar o máximo de ar. Você pode usar plástico filme ou sacolinhas de porcionar, mas nunca utilize as sacolas de transporte de supermercado. Lembre-se de sempre vedar bem.
COMO ARMAZENAR FRUTOS DO MAR

POLVO

Podem ser armazenados crus, sem cabeça ou limpos. O ideal é eliminar impurezas e porcionar retirando o máximo de água e ar da embalagem, sem formar blocos largos, nas embalagens mais finas e, por consequência, mais fáceis de armazenar e rápidas para descongelar.
Podem ser congeladas frescas, mantendo suas cascas, ou podem ser escaldadas em água fervente, resfriadas, e aí então congeladas.
Precisam ser lavados, escaldados em água fervente com sal e resfriados rapidamente para, então, serem congelados e preservarem a qualidade. Preferencialmente, devem ser desfiados ou desconchados antes do congelamento.
Pode ser congelado limpo e cru, ou escaldado. Caso o objetivo seja usá-lo para arrozes e preparações que exijam caldo, o melhor é que seja congelado cru para que possa formar um caldo depois.
Ao comprar peixes e frutos do mar congelados, observe sempre a data de armazenamento, a procedência e o modo como foram armazenados. Ingredientes embalados a vácuo têm maior chance de manter o aspecto e o frescor.
Também é muito importante observar a quantidade de gelo (água) na embalagem, que pode interferir tanto na qualidade do produto quanto em seu peso.
Polvo
Para usar em receitas com caldo, o ideal é congelar o polvo cru Crédito: Manoella Mariano
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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