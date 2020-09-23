Saiba como comprar e congelar peixes e frutos do mar

Morei em Vitória por muito tempo e sempre tive acesso a peixes e frutos do mar fresquinhos, direto do barco ou de peixarias confiáveis. Há dois anos me mudei para Colatina, Noroeste do Estado, e o acesso a esses pescados frescos ficou um pouco complicado.
Para manter os frutos do mar no meu cardápio do dia a dia, tive que aprender não só a armazenar melhor os pescados frescos que trago das outras cidades como também entender quais desses ingredientes mantêm a qualidade quando comprados já embalados e congelados. Confira algumas dicas:
- Sobre armazenamento: para que um peixe mantenha sua qualidade por mais tempo, ele precisa ser congelado e descongelado o mínimo possível. Então, se comprou um peixe grande, o melhor é porcionar e congelar de uma vez. Assim você só precisa descongelar o que for consumir na hora.
- Descongelamento: dividir em porções menores também ajuda no processo de descongelamento, que, idealmente, deve ser feito dentro da geladeira, algumas horas antes do preparo.
- Embalagem: para embalar, o importante é tirar o máximo de ar. Você pode usar plástico filme ou sacolinhas de porcionar, mas nunca utilize as sacolas de transporte de supermercado. Lembre-se de sempre vedar bem.
COMO ARMAZENAR FRUTOS DO MAR
POLVO
Podem ser armazenados crus, sem cabeça ou limpos. O ideal é eliminar impurezas e porcionar retirando o máximo de água e ar da embalagem, sem formar blocos largos, nas embalagens mais finas e, por consequência, mais fáceis de armazenar e rápidas para descongelar.
Podem ser congeladas frescas, mantendo suas cascas, ou podem ser escaldadas em água fervente, resfriadas, e aí então congeladas.
Precisam ser lavados, escaldados em água fervente com sal e resfriados rapidamente para, então, serem congelados e preservarem a qualidade. Preferencialmente, devem ser desfiados ou desconchados antes do congelamento.
Pode ser congelado limpo e cru, ou escaldado. Caso o objetivo seja usá-lo para arrozes e preparações que exijam caldo, o melhor é que seja congelado cru para que possa formar um caldo depois.
Ao comprar peixes e frutos do mar congelados, observe sempre a data de armazenamento, a procedência e o modo como foram armazenados. Ingredientes embalados a vácuo têm maior chance de manter o aspecto e o frescor.
Também é muito importante observar a quantidade de gelo (água) na embalagem, que pode interferir tanto na qualidade do produto quanto em seu peso.
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