Como enriquecer seus pratos usando ervas e temperos naturais

POEJO OU HORTELÃZINHO

Erva muito usada na cozinha mediterrânea e asiática. Fica deliciosa em saladas, como tabule e salada grega; na finalização de cuscuz marroquino ou como toque final de carnes mais fortes, como carneiro.

Conhecida mais em sua forma desidratada, o estragão fica maravilhoso no molho béarnaise. Tente misturá-lo à manteiga e tê-lo à mão para finalizar pratos com carnes diversas.

Os clássicos são clássicos porque são comprovadamente deliciosos. A manteiga de sálvia é a prova disso. Para finalizar massas, ela é simples e imbatível. Se quer variar, use a sálvia para finalizar aquele bife de frango sem graça. A erva, quando frita na manteiga ou no azeite, libera seu aroma e fica crocante.

Uma das minhas ervas preferidas. Adoro usar com carnes, mas, para mim, não existe polvo sem tomilho. Cozinhe o polvo em uma panela de fundo grosso, sem pressa, apenas com um pouco de sal e um ramo de tomilho. Guarde o caldo para fazer um arroz ou enriquecer uma massa. O sabor é surpreendente.

Talvez uma das ervas mais plurais. Combina com quase tudo, desde carnes diversas e frutos do mar até legumes e pães. Mas prefira usar em assados e grelhados, e use moderadamente.

A versão desidratada é mais conhecida, mas gosto muito de usar orégano fresco em preparações. Funciona muito bem se combinado com tomates, queijos, carnes vermelhas e frango.

Uma erva para se abusar, e um dos sabores mais marcantes da culinária mundial. É quase impossível pensar em molho de tomate sem pensar em manjericão. Amo sua versão em molho pesto (batida com azeite, parmesão, alho e castanha) e considero um coringa ter na cozinha para dar frescor a pratos com massa e também sanduíches e saladas.

Parente próxima da erva doce, é uma deliciosa erva para finalizar peixes mais gordurosos, como o salmão.