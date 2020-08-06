Robalinhos do Moá, na brasa, com batatas coradas e guacamole

Crédito: Bia Brunow

Ainda pequena, ouvia de quase todo mundo que eu era a cópia do meu pai. A semelhança física, inegável, era só um detalhe. O fato é que sempre busquei mesmo ser parecida na personalidade. Meu pai, padrecito, Moá, tem uma combinação de qualidades que considero absolutamente essenciais: bondade em litros, uma sinceridade gritante e uma simplicidade tremenda. Como se não bastasse, o homem ainda cozinha que é uma beleza.

Meu pai é feliz em muitos lugares. Acho que o dia perfeito para ele começa em uma manhã num barquinho pesqueiro, rodeado por alguns pescadores e contadores de “causos”, no Canal de Guarapari. Depois, ele chega em casa com a caixa térmica cheia de robalinhos frescos, limpos na hora, e exibe o “prêmio” da pescaria rodeado pela família, com uma cerveja geladinha do lado.

Como cozinheira, sempre tento honrar o resultado da pesca do meu pai. Quando ele não sai na frente fazendo moquecas deliciosas, aproveito os pescados fresquinhos para exercitar o meu amor - pela cozinha, pelo peixe fresco e, principalmente, por ele.

Cozinhar o peixe que ele traz para casa é uma tremenda responsabilidade. Trata-se do alimento mais valioso que existe, direto do mar para a minha mesa. E a melhor maneira de engrandecer esse ingrediente perfeito por natureza é manter sua simplicidade. Por isso, meu jeito preferido de preparar os robalinhos frescos do Moá é uma boa brasa.

ROBALINHOS DO MOÁ COM BATATAS CORADAS E GUACAMOLE

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Nível de dificuldade: fácil

INGREDIENTES:

Para o peixe:

4 robalos frescos de mais ou menos 500g cada um, com escamas (isso é muito importante!)



2 limões taiti



Flor de sal ou sal entrefino para parrilha



Ervas frescas a gosto (usei coentro, cebolinha e salsa)



Para as batatas:



4 dentes de alho bem picadinhos



200g de manteiga



4 batatas médias



Sal e pimenta-do-reino

Alecrim, tomilho ou orégano frescos a gosto



Para o guacamole:

3 avocados maduros ou 1 abacate médio



2 tomates italianos picados e sem sementes



1 cebola roxa pequena picada



Coentro picado a gosto (gosto de colocar bastante)



1 pimenta dedo-de-moça bem picadinha e sem as sementes



3 limões taiti bem suculentos



Sal e azeite

Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Primeiro, prepare as batatas. Faça nelas cortes verticais formando lâminas finas em todo o comprimento mas sem ir até o final. Em uma panelinha, derreta a manteiga, acrescente o alho e a erva fresca de sua preferência. Tempere as batatas com sal e pimenta-do-reino e pincele a manteiga temperada entre as lâminas.

Feche bem com um papel alumínio e coloque na grelha da churrasqueira. As batatas vão demorar cerca de 40 minutos para ficar prontas. Você pode acelerar o processo cozinhando um pouco as batatas antes.

Agora, os robalinhos. Passe o sal por todo o peixe (por cima das escamas e nas cavidades). Corte o limão em fatias, faça um buquê com as ervas frescas e recheie o peixe. Isso vai ajudar a realçar o sabor e manter a umidade. Pincele um pouco de azeite e coloque na grelha, sem contato direto com a chama.

O fogo precisa estar alto. Deixe de 10 a 15 minutos de cada lado. É muito importante que o robalo tenha escamas, porque elas preservam a umidade da carne.

Crédito: Bia Brunow

Por fim, o guacamole. Basta raspar o avocado ou o abacate com um garfo, para que fique cremoso mas não liso demais. Acrescente os ingredientes e tempere bem, deixando o azeite por último. Misture e sirva gelado.