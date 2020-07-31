Kits com vinho para acertar no presente do Dia dos Pais

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Vinho sempre me pareceu o presente certo. Talvez seja algo de quem sofre de “vinorexia”, mas é que essa bebida milenar representa muita coisa, e coisa boa. Além de simbolizar prazer e conhecimento, o vinho também está presente nas principais celebrações da vida. Com o Dia dos Pais se aproximando, eu não poderia pensar em outro tema.

Mesmo que o seu pai não seja um grande apreciador de vinho, acredite: ele se sentirá muito prestigiado e encontrará o momento perfeito para abrir a garrafa. Porque ser pai é isso, é estar de prontidão. Ele sabe o que fazer e como fazer, tem a carta na manga.

Então, que grande responsabilidade é esse presente! Assim como existe pai de tudo que é jeito, existe também um vinho para cada gosto. Para a escolha ser certeira, convido você a mergulhar fundo na personalidade do seu pai, pensar com carinho e resgatar histórias. Não é só uma bebida de qualidade que queremos oferecer, mas também proporcionar um belo momento.

Preparei abaixo uma seleção que satisfaz desde os pais mais tradicionais e conservadores até os mais tranquilos e caseiros, sem me esquecer também dos elegantes, modernos e empreendedores. E aí, qual é o perfil do seu pai?

PARA PAIS ANTENADOS

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VINHO + CAMISETA

Se o seu pai está antenado com as tendências de mercado e adora novidades, sugiro um kit que contém o Tannat Reserva da Casa Venturini e uma camiseta temática. O vinho, da região de Flores da Cunha/RS, surpreende. Passa nove meses em barricas de carvalho americano, é muito aromático e faz o estilo mais encorpado, com taninos médios. Vai bem com grelhados e queijos fortes. A camiseta estampa os aromas do vinho que podem ser encontrados na taça.

Quanto: R$ 159,80 na Vou com Vinho. (27) 99298-1167 e www.voucomvinho.com.br.

PARA PAIS TRANQUILOS

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CLÁSSICO CHILENO

Para aquele pai tranquilo, que curte ficar mais tempo em casa com a família, nada melhor do que um vinhozinho que convida a uma bela conversa. O clássico chileno Toro de Piedra Gran Reserva é desse tipo. Elaborado com Cabernet Sauvignon no Vale do Curicó, com 12 meses de barrica, tem toques de especiarias, ameixa, chocolate e notas de café torrado. Os taninos estão redondos e a acidez bem marcante. A edição especial de 20 anos é fácil de agradar e perfeita para celebrar o domingo dos pais.

Quanto: R$ 99,90, no supermercado Carone. (27) 99805-0794 e www.carone.com.br.

PARA PAIS CONSERVADORES

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PORTUGUÊS ENVOLVENTE

Para os pais de gosto conservador, sugiro vinhos mais envolventes, e os rótulos portugueses costumam ser verdadeiros abraços. O Quinta das Cerejeiras Gran Reserva 2012 é um blend de Castelão, Touriga Nacional e Aragonêz com 24 meses em barricas de carvalho francês e americano. É encorpado, elegante, macio e aveludado. Tem aromas de compota de frutas vermelhas e baunilha. Está pronto para ser bebido, mas também tem estrutura para guarda, por uns 10 anos.

Quanto: de R$ 200 por R$ 120 (valor promocional para o Dia dos Pais), na Val do Rio. (27) 3225-6236 e 99633-2288.

PARA PAIS INOVADORES

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HARMONIZAÇÃO COM FRIOS E QUEIJOS

Se o seu pai tem espírito empreendedor e está sempre em busca de inovações, que tal presentear com um menu harmonizado? Sugiro um kit com presunto espanhol, queijo parmesão, torradinhas, pasta, chocolate e algumas amêndoas, mas você pode personalizar. A delicatéssen Koisas de Minas oferece várias opções, montadas de acordo com a sua preferência, já com o vinho incluso. Indico o francês JP Chenet Cabernet Sauvignon e Syrah, com aromas de frutas vermelhas e paladar macio e agradável.

Quanto: a partir de R$ 185, na Koisas de Minas Delicatéssen. (27) 3227-9164.